Le città dove si mangia meglio al mondo: la classifica del 2022, prima un’italiana

Ogni anno vengono stilate le classifiche dei luoghi migliori dove mangiare, divise per città, nazioni o continenti. Anche nel 2022, come da tradizione, sono state segnalate le città dove si mangia meglio al mondo. A decretare la classifica delle 25 migliori città dove mangiare sono stati gli utenti di TripAdvisor, che grazie alla loro esperienza segnalano tutti i giorni i pregi e i difetti dei ristoranti (e gli hotel) di tutto il mondo.

Quest’anno la prima in classifica è Roma e le motivazioni sono “classiche”. Tra architetture, piazze da sogno e una cucina tradizionale in grado di incantare gli utenti di tutti il mondo, Roma si porta a casa il primo posto e determina così una classifica ancora una volta all’insegna dell’Italia.

Scopriamo tutte le posizioni e le motivazioni dietro la scelta delle migliori città al mondo dove mangiare.

Le città dove si mangia meglio al mondo: la classifica del 2022

A decretare la classifica non è qualche rivista gettonata, ma gli utenti di TripAdvisor, un servizio di recensione tra pari. L’esperienza romana vince su 24 posizioni illustri, ma non è l’unica italiana in classifica.

Vediamo la classifica completa delle 25 migliori città del 2022 per gli amanti del cibo secondo Tripadvisor:

1. Roma (Italia)

2. Londra (Gran Bretagna)

3. Parigi (Francia)

4. Dubai (Emirati Arabi Uniti)

5. Barcellona (Spagna)

6. Madrid (Spagna)

7. San Paolo (Brasile)

8. New York (New York, Usa)

9. Bangkok (Thailandia)

10. Singapore

11. Firenze (Italia)

12. Istanbul (Turchia)

13. Lisbona (Portogallo)

14. Valencia (Spagna)

15. Napoli (Italia)

16. Il Cairo (Egitto)

17. Bordeaux (Francia)

18. Cartagena de Indias (Colombia)

19. Lione (Francia)

20. New Orleans (Louisiana, Usa)

21. Città del Messico (Messico)

22. Hanoi (Vietnam)

23. Charleston (South Carolina, Usa)

24. Marrakech (Marocco)

25. Hong Kong

Le città migliori dove mangiare: i motivi per cui Roma è in testa

Roma è una città magica. Per chi ci abita e la conosce gli aspetti negativi possono spesso prevalere sul giudizio complessivo, ma per i turisti e gli affezionati della cucina tradizionale Roma è un gioiello. Secondo i recensioni di TripAdvisor i motivi sono 5: coda alla vaccinara, carciofi alla giudia, pasta fresca, caffè e gelato.

A vincere, sopra le altre città del mondo, è la tradizione di una cucina unica e popolare. I ristoranti si affacciano quasi sempre su scorci della città, dalle piazzette ai monumenti, gli angoli di Roma sono autentici nel bene e, a volte, nel male. Bisognerebbe ripartire da questo per imparare a valorizzare e apprezzare le bellezze di Roma.

Roma non è l’unica città italiana in classifica. Allo stesso modo e con motivazioni simili, Firenze e Napoli si trovano rispettivamente all’11esimo e 14esimo posto. Firenze è definita “galleria a cielo aperto” e “sogno di ogni storico”, dove anche solo un pezzo di pane con dell’olio d’oliva è in grado di far sentire i turisti a casa. Napoli invece è “la Romantica”, il teatro per eccellenza, dove il cibo di strada è alla portata di tutti e mai deludente.

Mentre sul cibo la tradizione la fa da padrone l’Italia, per le mete più popolari in quanto a intrattenimento e turismo sono altre le città che prevalgono. Una fra tutte vince la sfida tra le migliori città al mondo: Dubai, seguita da Londra e Cancun.