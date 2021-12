Cesti di Natale: i migliori da regalare

Dopo l’8 dicembre lo spirito e l’atmosfera del Natale sono senza dubbio aumentati, si avvicinano le feste e con queste anche l’incombenza dei regali da fare.

Sono tantissime le idee regalo che si possono trovare online, ma anche nei negozi fisici. Chi non ha tempo o voglia di girare per negozi, soprattutto in queste fredde giornate invernali, può senza troppi problemi trovare tantissimi oggetti perfetti da regalare anche su Amazon.

Per gli amanti della tecnologia si possono trovare molte offerte per cuffie e auricolari oltre che confezioni regalo per la cura del corpo e tantissimi giochi per i più piccoli. Per gli amanti del food e del gusto, invece, ci sono i cesti gastronomici di Natale di Eataly con tantissimi prodotti sfiziosi e di qualità.

Se vuoi fare un regalo di gusto, allora non puoi che scegliere tra questi bellissimi cesti gastronomici. Ognuno con tanti prodotti buoni da mangiare, da soli o in compagnia.

Scegliendo di regalare un cesto di Eataly regalerai un sorriso: Eataly donerà l’equivalente di un pasto nutriente che il World Food Programme fornisce ai bambini e alle bambine delle scuole più povere del mondo.

I migliori cesti di Natale da regalare

In questo cesto gastronomico troverai otto prodotti rappresentativi del territorio, tutti con ingredienti di alta qualità:

Rigatoni Rigorosa IGP 500g di Rigorosa;

Salsa di Pomodoro Datterino 330g di Alicos;

Pane Carasau 250g di Tipico;

Acciughe del Cantabrico 46g di Vicente Marino;

Olio Evo 7gg 500ml di De Carlo;

Crumiri Ricoperti di Cioccolato 170g di Officina Nobili Bontà;

Tavoletta Fondente Extra 75% 75g di Baratti e Milano;

Caffè 100% Arabica 250g di Vergnano.

Se scegli questo cesto gastronomico troverai cinque prodotti perfetti per celebrare le feste nel migliore dei modi:

Spumante Asti Vintage 0,75l di Fontanafredda;

Panettone Classico 1Kg di Tommaso Muzzi;

Crema di Pistacchio 190g di Alicos;

Cantucci alle Mandorle 250g di Mattei;

Marmellata di Arance Senza Pectina 220g di Scyavuru.

Dieci prodotti di grande qualità tra dolce e salato, per dare più gusto al Natale.

Riso Carnaroli Eataly 1Kg de Gli Aironi;

Filetti di Sgombro in Olio d’Oliva 125g di Angelo Parodi;

Zafferano in Pistilli 0,5g de La Valletta;

Crema di Olive Nere 90g di De Carlo;

Succo di Datterino 400g di Così Com’è;

Tagliatelle 350g di Antignano;

Merlot 0,75l de Le Vigne di Zamò;

Parmigiano Reggiano DOP 24 Mesi 300g di Bertinelli;

Crema alle Nocciole 51% 200g di Baratti e Milano;

Panettone 1Kg di Galup;

Nocciolato Fondente con Arancia 200g delle Sorelle Nurzia;

Biscotti con Cioccolato dei Fratelli Lunardi 200g;

Caffè 100% Arabica 250g di Vergnano.

Infine, anche questo cesto contiene quattordici prodotti di grandissima qualità tra salati e dolci.