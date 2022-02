Carnevale 2022, il calendario: quando inizia e la data del martedì grasso

Maschere, coriandoli e feste. Il Carnevale è senza dubbio una delle feste più amate e attese nel nostro Paese. Particolarmente amato dai bambini per potersi mascherare, il Carnevale ha origini antiche ed è legata agli antichi saturnali, un ciclo di festività dell’antica Roma, dedicato alla sovversione delle gerarchie, dove ognuno poteva essere libero di dire e fare ciò che più desiderava.

Oggi il Carnevale è la festa che colora l’Italia, grazie alle feste e alle sfilate di carri allegorici. Ecco tutte le date da segnare sul calendario del Carnevale 2022 e quali eventi sono stati invece cancellati a causa del Covid

Carnevale 2022, calendario: quando inizia, il martedì grasso e quando finisce

Nell’aria si avverte già quell’aria frizzantina e spumeggiante che il Carnevale porta con sé, insieme all’odore delle chiacchiere (o frappe). Se non si vuole arrivare impreparati ai festeggiamenti è importante quindi segnare sul calendario tutte le date rosse di questo Carnevale 2022.

Carnevale 2022 inizia ufficialmente domenica 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino e proseguirà fino a fine mese. Ecco dunque quali saranno le date principali di queste festività:

13 febbraio segna l’inizio del Carnevale;

segna l’inizio del Carnevale; 24 febbraio sarà il giorno di Giovedì Grasso

sarà il giorno di 27 febbraio sarà invece la domenica di Carnevale

sarà invece la 1° marzo, infine, si concluderà il Carnevale con il Martedì Grasso.

Carnevale finirà quindi il 1° marzo, in seguito il 2 marzo sarà il Mercoledì delle Ceneri, quando inizierà nella tradizione cristiana il tempo di Quaresima che durerà fino a domenica 17 aprile, ossia il giorno di Pasqua.

Carnevale 2022: il calendario degli eventi per l’Italia

Le date da segnare sul calendario però non finiscono di certo qui, infatti con l’arrivo di Carnevale saranno diversi gli eventi che coloreranno le piazze italiane e alcuni di questi sono ormai imperdibili come da tradizione. Ecco quindi quali sono le date da segnare sul calendario del Carnevale 2022.

Fra tutte le feste sicuramente è da non perdere il famoso e storico Carnevale di Venezia che si terrà dal 12 febbraio all’1° marzo. La città lagunare si prepara anche quest’anno alla festività che l’ha reso celebre in tutto il mondo. A causa del Covid però è naturale domandarsi cosa accadrà alla manifestazione, se sarà annullata, rinviata o meno. Con la roadmap del Governo per un progressivo ma controllato allentamento delle norme anti-Covid, Venezia è pronta a ripartire, pensando però a una versione del Carnevale più soft, che non vedrà il tradizionale volo dell’Angelo dal campanile di San Marco fino al palco della manifestazione. In compenso però la città vedrà lo svolgersi di numerosissimi eventi, con le dovute cautele e controlli.

Un altro evento unico nel suo genere è la sfilata dei carri allegorici a Viareggio. Uno di quegli spettacoli imperdibili che prevedere anche eventi sul lungomare con musica, costruzioni in cartapesta e maschere variopinte. L’appuntamento è per il periodi compreso tra il 20 febbraio-5 marzo 2022. Anche in questo caso saranno previste norme e controlli, per questo motivo sarebbe opportuno consultare il sito per i biglietti e per ottenere maggiori informazioni a riguardo.

Non tutti gli eventi però sono stati confermati. Ancora infatti non si conoscono le date del Carnevale di San Gimignano e di quello di Castrovillari. Rinviate invece le manifestazioni a Fano a luglio o agosto. Annullate invece le sfilate e manifestazioni a Ivrea e Offida, mentre ad Acireale sarà tutto rimandato ad aprile. A Cento, il Carnevale d’Europa si rinviato probabilmente a maggio/giugno 2022.