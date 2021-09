Calendario scolastico 2021-2022: primo e ultimo giorno di scuola, vacanze e ponti

Il calendario scolastico 2021-2022 è ormai ufficiale con le lezioni che hanno preso il via già in 10 regioni.

Per altri studenti il primo giorno di scuola sarà mercoledì 15 e in altre ancora il 20 settembre dal momento che le Regioni deliberano in autonomia il calendario scolastico, date di inizio e fine, vacanze e ponti grazie ai giorni di sospensione delle lezioni.

Sebbene l’anno scolastico sia appena iniziato o stia per iniziare, c’è già chi pensa alle prossime ferie guardando alle vacanze scolastiche 2021-2022. Tra Natale, Pasqua, Carnevale e giorni di sospensione, con il calendario scolastico completo è già possibile sapere quali saranno vacanze e ponti scuola 2021-2022.

Ecco qui i calendari scolastici regione per regione per scoprire quando finirà la scuola, quando ci sono le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e altri giorni di festa in cui la scuola è chiusa.

Vacanze scolastiche e ponti 2021-2022

Le vacanze scolastiche e i ponti dipendono dal calendario 2021-2022 scelto dalle singole Regioni.

Al netto delle vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale, e dei giorni di inizio e fine scuola - stabiliti direttamente dalle Regioni - in occasione di alcune festività tutte le scuole d’Italia chiudono le loro porte, proprio come accade per ogni domenica.

Ecco i giorni in cui, poiché è festa, le scuole rimangono chiuse nell’anno scolastico 2021-2022:

lunedì 1° novembre 2021 : Tutti i Santi

: Tutti i Santi mercoledì 8 dicembre 2021 : Immacolata

: Immacolata lunedì 25 aprile 2022 : Festa della Liberazione

: Festa della Liberazione giovedì 2 giugno 2022 : Festa della Repubblica

: Festa della Repubblica festa del santo Patrono, la cui data varia di città in città.

Il 1° maggio nel 2022 cade di domenica, giorno in cui le scuole sono già chiuse di regola. I giorni di festa del 25 e 26 dicembre 2021, 1° e 6 gennaio 2022, 17 aprile (Pasqua) e 18 aprile (Lunedì dell’Angelo), sono inseriti rispettivamente nelle vacanze di Natale e nelle vacanze di Pasqua indicate opportunamente nei calendari scolastici di ciascuna Regione.



A questi giorni che di per sé sono già festività religiose nazionali si aggiunge la pausa scolastica stabilita dal calendario specifico regionale. Le Regioni possono infatti scegliere i giorni di sospensione che generano anche ponti; In Liguria per esempio è previsto un ponte dal 2 al 5 giugno 2022 sfruttando la festa della Repubblica che cade di giovedì.

Calendario scolastico ABRUZZO 2021-2022

Il calendario scolastico in Abruzzo per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Abruzzo : lunedì 13 settembre 2021

: lunedì 13 settembre 2021 Giorno di fine scuola Abruzzo : mercoledì 8 giugno 2022

: mercoledì 8 giugno 2022 Vacanze di Natale Abruzzo : la scuola è chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso

: la scuola è chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Abruzzo : da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze di Carnevale Abruzzo: scuola chiusa martedì 1° marzo 2022

La scuola in Abruzzo è chiusa anche il 2 novembre 2021.

Calendario scolastico ALTO ADIGE 2021-2022

In Alto Adige, nella Provincia autonoma di Bolzano, per il 2021-2022 si farà riferimento al seguente calendario scolastico:

Giorno di inizio scuola Alto Adige : lunedì 6 settembre 2021

: lunedì 6 settembre 2021 Giorno di fine scuola Alto Adige : la scuola primaria e secondaria di O grado finisce giovedì 16 giugno 2022; sabato 11 giugno 2022 le scuole secondarie secondo grado e professionali

: la scuola primaria e secondaria di O grado finisce giovedì 16 giugno 2022; sabato 11 giugno 2022 le scuole secondarie secondo grado e professionali Vacanze di Natale Alto Adige : scuola chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 e riapre lunedì 10 gennaio 2022

: scuola chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 e riapre lunedì 10 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua Alto Adige : da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze di Carnevale Alto Adige: chiusura da sabato 26 febbraio, la scuola riapre lunedì 7 marzo 2022



Di seguito il calendario scolastico 2021-2022 in pdf realizzato dalla Provincia di Bolzano: Calendario a.s. 2021-2022 Bolzano Calendario scolastico per il 2021 e 2022 per la Provincia di Bolzano

Calendario scolastico BASILICATA 2021-2022

Il calendario scolastico in Basilicata per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Basilicata : lunedì 13 settembre 2021

: lunedì 13 settembre 2021 Giorno di fine scuola Basilicata : mercoledì 8 giugno 2022

: mercoledì 8 giugno 2022 Vacanze di Natale Basilicata : la scuola è chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino al 6 gennaio

: la scuola è chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino al 6 gennaio Vacanze di Pasqua Basilicata: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

In Basilicata la scuola è chiusa anche il 2 novembre.



A seguire il pdf con il calendario scolastico di riferimento per gli studenti della Regione Basilicata per l’anno 2021-2022:

Calendario a.s. 2021-2022 Basilicata Calendario scolastico per il 2021 e 2022 della Regione Basilicata

Calendario scolastico CALABRIA 2021-2022

Il calendario scolastico in Calabria per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Calabria : lunedì 20 settembre 2021

: lunedì 20 settembre 2021 Giorno di fine scuola Calabria: giovedì 9 giugno 2022.



Calendario scolastico CAMPANIA 2021-2022

Il calendario scolastico in Campania per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Campania : mercoledì 15 settembre 2021

: mercoledì 15 settembre 2021 Giorno di fine scuola Campania : mercoledì 8 giugno 2022

: mercoledì 8 giugno 2022 Vacanze di Natale Campania : la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a sabato 8 gennaio 2022 compreso

: la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a sabato 8 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Campania : da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze di Carnevale Campania: scuola chiusa lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022.

A seguire il pdf con il calendario scolastico di riferimento per gli studenti della Regione Campania per l’anno 2021-2022:

Calendario a.s. 2021-2022 Campania Il calendario scolastico 2021-2021 realizzato da Regione Campania

leggi anche Scuola, come sarà il rientro a settembre 2021

Calendario scolastico EMILIA-ROMAGNA 2021-2022

Il calendario scolastico dell’Emilia-Romagna per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Emilia-Romagna : lunedì 13 settembre 2021

: lunedì 13 settembre 2021 Giorno di fine scuola Emilia-Romagna : sabato 4 giugno 2022

: sabato 4 giugno 2022 Vacanze di Natale Emilia-Romagna : la scuola è chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso

: la scuola è chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Emilia-Romagna: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

La scuola in Emilia-Romagna è chiusa anche il 2 novembre 2021, giorno di sospensione.

Calendario scolastico FRIULI VENEZIA GIULIA 2021-2022

Nella Regione Friuli Venezia Giulia il calendario scolastico 2021-2022 è il seguente:

Giorno di inizio scuola Friuli Venezia Giulia : giovedì 16 settembre 2021

: giovedì 16 settembre 2021 Giorno di fine scuola Friuli Venezia Giulia : sabato 11 giugno 2022

: sabato 11 giugno 2022 Vacanze di Natale Friuli Venezia Giulia : scuola chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso

: scuola chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Friuli Venezia Giulia : da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze di Carnevale Friuli Venezia Giulia: chiusura lunedì 28 febbraio, martedì 1° marzo e mercoledì 2 marzo 2022

Di seguito il pdf della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia in merito all’anno scolastico 2021-2022:

Calendario a.s. 2021-2022 Friuli Venezia Giulia Il calendario scolastico in Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2021-2022

Calendario scolastico LAZIO 2021-2022

Il calendario scolastico nel Lazio per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Lazio : lunedì 13 settembre 2021

: lunedì 13 settembre 2021 Giorno di fine scuola Lazio : mercoledì 8 giugno 2022

: mercoledì 8 giugno 2022 Vacanze di Natale Lazio : la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso

: la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Lazio: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

A seguire il pdf con il calendario scolastico di riferimento per gli studenti della Regione Lazio per l’anno 2021-2022:

Calendario a.s. 2021-2022 Lazio Calendario scolastico per il 2021 e 2022 per la Regione Lazio

Calendario scolastico LOMBARDIA 2021-2022

Il calendario scolastico di riferimento per la Lombardia per l’anno scolastico che inizia a settembre 2021 e finisce a giugno 2021 è già stato reso noto.

Giorno di inizio scuola Lombardia : lunedì 13 settembre 2021

: lunedì 13 settembre 2021 Giorno di fine scuola Lombardia : mercoledì 8 giugno 2022

: mercoledì 8 giugno 2022 Vacanze di Natale Lombardia : la scuola è chiusa a partire da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso

: la scuola è chiusa a partire da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Lombardia : le scuole prevedono chiusura da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: le scuole prevedono chiusura da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze di Carnevale Lombardia: scuola chiusa lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022 per il rito romano. Nei territori dove si festeggia invece il rito ambrosiano la chiusura è prevista venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022.

Calendario scolastico LIGURIA 2021-2022

Il calendario scolastico in Liguria per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Liguria : mercoledì 15 settembre 2021

: mercoledì 15 settembre 2021 Giorno di fine scuola Liguria : venerdì 10 giugno 2022

: venerdì 10 giugno 2022 Vacanze di Natale Liguria : la scuola è chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino al 9 gennaio

: la scuola è chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino al 9 gennaio Vacanze di Pasqua Liguria: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

In Liguria è previsto anche un ponte dal 2 al 5 giugno 2022.

Calendario scolastico MARCHE 2021-2022

Il calendario scolastico in Marche per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Marche : mercoledì 15 settembre 2021

: mercoledì 15 settembre 2021 Giorno di fine scuola Marche : sabato 4 giugno 2022

: sabato 4 giugno 2022 Vacanze di Natale Marche : la scuola è chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino al 9 gennaio

: la scuola è chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino al 9 gennaio Vacanze di Pasqua Marche: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

Nelle Marche è prevista anche la chiusura il 2 novembre.

Calendario scolastico MOLISE 2021-2022

Il calendario scolastico in Molise per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Molise : mercoledì 15 settembre 2021

: mercoledì 15 settembre 2021 Giorno di fine scuola Molise : mercoledì 8 giugno 2022

: mercoledì 8 giugno 2022 Vacanze di Natale Molise : la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino all’8 gennaio

: la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino all’8 gennaio Vacanze di Pasqua Molise : da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze di Carnevale Molise: scuola chiusa martedì 2 marzo 2022

La scuola in Molise è chiusa anche il 2 novembre 2021, giorno di sospensione delle lezioni.

Calendario scolastico PIEMONTE 2021-2022

Di seguito il calendario scolastico valido per il 2021 e 2021 pubblicato da Regione Piemonte:

Giorno di inizio scuola Piemonte : lunedì 13 settembre 2021

: lunedì 13 settembre 2021 Giorno di fine scuola Piemonte : venerdì 10 giugno 2022

: venerdì 10 giugno 2022 Vacanze di Natale Piemonte : scuola chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 con riapertura lunedì 10 gennaio 2022

: scuola chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 con riapertura lunedì 10 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua Piemonte : da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze di Carnevale Piemonte: scuola chiusa da sabato 26 febbraio a martedì 1° marzo 2022 (da confermare tramite provvedimento).

Secondo Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione, “dopo l’apertura dell’anno scolastico 2021/22, in caso di risalita dei contagi e conseguente adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di Carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2022”.

Calendario scolastico PUGLIA 2021-2022

Il calendario scolastico in Puglia per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Puglia : lunedì 20 settembre 2021

: lunedì 20 settembre 2021 Giorno di fine scuola Puglia : giovedì 9 giugno 2022

: giovedì 9 giugno 2022 Vacanze di Natale Puglia : la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a sabato 8 gennaio 2022 compreso

: la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a sabato 8 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Puglia: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso.

Calendario scolastico SARDEGNA 2021-2022

Il calendario scolastico in Sardegna per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Sardegna : martedì 14 settembre 2021

: martedì 14 settembre 2021 Giorno di fine scuola Sardegna : mercoledì 8 giugno 2022

: mercoledì 8 giugno 2022 Vacanze di Natale Sardegna : la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022

: la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua Sardegna: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso.

In Sardegna la scuola resterà chiusa anche il 2 novembre 2021 e martedì 1 marzo per Carnevale.

Calendario scolastico SICILIA 2021-2022

Il calendario scolastico della Sicilia per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Sicilia : giovedì 16 settembre 2021

: giovedì 16 settembre 2021 Giorno di fine scuola Sicilia : venerdì 10 giugno 2022

: venerdì 10 giugno 2022 Vacanze di Natale Sicilia : la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso

: la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Sicilia: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

Calendario scolastico TOSCANA 2021-2022

In Toscana per il 2021 e 2022 si rispetta il seguente calendario scolastico:

Giorno di inizio scuola Toscana : mercoledì 15 settembre 2021

: mercoledì 15 settembre 2021 Giorno di fine scuola Toscana : venerdì 10 giugno 2022

: venerdì 10 giugno 2022 Vacanze di Natale Toscana : scuola chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso

: scuola chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Toscana: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

Di seguito il pdf del calendario scolastico in Toscana per l’anno 2021 e 2022:

Calendario a.s. 2021-2022 Toscana Il calendario scolastico 2021-2021 realizzato dalla Regione Toscana

Calendario scolastico TRENTINO 2021-2022

Data di inizio e fine scuola e chiusure per festività in Trentino per l’anno scolastico 2021-2022:

Giorno di inizio scuola Trentino : lunedì 13 settembre 2021

: lunedì 13 settembre 2021 Giorno di fine scuola Trentino : venerdì 10 giugno 2022

: venerdì 10 giugno 2022 Vacanze di Natale Trentino : scuola chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso

: scuola chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Trentino : da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze di Carnevale Trentino: chiusura lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022

Qui il pdf con il calendario scolastico 2021-2022 ideato dalla Giunta provinciale del Trentino:

Calendario a.s. 2021-2022 Trentino Il calendario scolastico per il 2021-2022 stabilito dalla Giunta provinciale del Trentino.

Calendario scolastico UMBRIA 2021-2022

Data di inizio e fine scuola e chiusure per festività in Umbria per l’anno scolastico 2021-2022:

Giorno di inizio scuola Umbria : lunedì 13 settembre 2021

: lunedì 13 settembre 2021 Giorno di fine scuola Umbria : giovedì 9 giugno 2022

: giovedì 9 giugno 2022 Vacanze di Natale Umbria : scuola chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022

: scuola chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua Umbria : da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze di Carnevale Umbria: chiusura lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022

In Umbria la scuola resterà chiusa anche il 2 novembre 2021.

Calendario scolastico VALLE D’AOSTA 2021-2022

La Regione Valle d’Aosta ha stabilito le seguenti date per il suo calendario scolastico 2021-2022:

Giorno di inizio scuola Valle d’Aosta : lunedì 13 settembre 2021

: lunedì 13 settembre 2021 Giorno di fine scuola Valle d’Aosta : mercoledì 8 giugno 2022

: mercoledì 8 giugno 2022 Vacanze di Natale Valle d’Aosta : scuola chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a sabato 8 gennaio 2022 compreso

: scuola chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a sabato 8 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Valle d’Aosta : da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze «di Inverno» Valle d’Aosta : chiusura lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo

: chiusura lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo Chiusura straordinaria: lunedì 31 gennaio 2022 per la fiera di Sant’Orso.

Di seguito il pdf con il calendario scolastico comunicato dalla Regione Valle d’Aosta per l’a.s. 2021-2022:

Calendario a.s. 2021-2022 Valle d’Aosta Il calendario per l’anno scolastico 2021-2022 divulgato da Regione Valle d’Aosta.

Calendario scolastico VENETO 2021-2022

Il calendario scolastico in Veneto per il 2021-2022 segue le seguenti date:

Giorno di inizio scuola Veneto : lunedì 13 settembre 2021 scuole medie, elementari e infanzia; scuola secondaria di secondo grado giovedì 16 settembre 2021

: lunedì 13 settembre 2021 scuole medie, elementari e infanzia; scuola secondaria di secondo grado giovedì 16 settembre 2021 Giorno di fine scuola Veneto : mercoledì 8 giugno 2022 scuole medie ed elementari; venerdì 10 giugno 2022 le scuole superiori; giovedì 30 giugno 2022 le scuole dell’infanzia

: mercoledì 8 giugno 2022 scuole medie ed elementari; venerdì 10 giugno 2022 le scuole superiori; giovedì 30 giugno 2022 le scuole dell’infanzia Vacanze di Natale Veneto : la scuola è chiusa da giovedì 24 dicembre 2021 fino a sabato 8 gennaio 2022 compreso

: la scuola è chiusa da giovedì 24 dicembre 2021 fino a sabato 8 gennaio 2022 compreso Vacanze di Pasqua Veneto : da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso

: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022, compreso Vacanze di Carnevale Veneto: scuola chiusa da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022.

Per il calendario scolastico di riferimento per gli studenti della Regione Veneto per l’anno 2021-2022 clicca qui.

Ricordiamo che le scuole dell’infanzia chiudono ovunque il 30 giugno 2022 a esclusione della Provincia autonoma di Bolzano.