Bank of England avverte il Regno Unito: PIL in ribasso, inflazione al 4%

Bank of England ha mantenuto invariata la politica monetaria e ha ridimensionato le proiezioni di crescita economica per il terzo trimestre di quest’anno.

I membri della BoE hanno votato all’unanimità per lasciare invariato il tasso di interesse principale al minimo storico dello 0,1% e hanno deciso di attenersi al suo obiettivo di acquisto di attività di 875 miliardi di sterline.

Tuttavia, l’ipotesi di allentamento del sostegno si è fatta avanti, con il vice governatore Dave Ramsden che si è unito a Michael Saunders nel votare per la fine anticipata del programma della BoE di acquisti di titoli di stato.

Tapering in arrivo? Intanto, le previsioni per il Regno Unito sono peggiorate.

Cosa prevede BoE per l’economia del Regno Unito

La banca centrale ha rivisto al ribasso le aspettative per la crescita del PIL del Regno Unito nel terzo trimestre al 2,1%, in calo dal 2,9% nel rapporto di agosto. Il declassamento rifletterebbe, in parte, l’emergere di alcuni vincoli di offerta sulla produzione.

leggi anche Taper in arrivo ma già raddoppio del cap sul reverse repo: la Fed pare in trappola

La previsione aggiornata lascerebbe il PIL del terzo trimestre circa il 2,5% al ​​di sotto del picco pre-Covid in UK.

Sull’inflazione, la BoE ha avvertito che i prezzi al consumo potrebbero salire a “leggermente al di sopra del 4%” quest’anno, il doppio del livello target, in gran parte a causa dell’intensificarsi dello shock dei prezzi dell’energia.

Cosa aspettarsi in UK?

Hussain Mehdi, di HSBC Asset Management, ha commentato:

“La banca è ora in modalità di attesa...Sta fornendo un segnale che nei prossimi trimestri sarà necessario un inasprimento per tenere sotto controllo l’inflazione, ma trattenendo qualsiasi azione immediata in quanto valuta gli sviluppi a breve termine sul Covid e la persistenza delle interruzioni del lato dell’offerta, incluso il recente aumento dei prezzi del gas.”

Intanto, l’economia del Regno Unito è cresciuta solo dello 0,1% a luglio rispetto al mese precedente, secondo i dati dell’Office of National Statistics.

È stato il sesto mese consecutivo di ripresa, ma l’aumento è apparso significativamente inferiore alle attese e molto più lento rispetto al mese precedente, che ha visto un rialzo dell′1%.