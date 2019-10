Concorso INPS 1.869 posti: bando in Gazzetta Ufficiale. Uscita e novità

È in uscita in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso INPS 2019 per l’assunzione di 1.869 persone.

Il bando, annunciato lo scorso luglio dal presidente INPS Pasquale Tridico e dall’(ormai ex) ministro del Lavoro Luigi Di Maio, è previsto a novembre, ed è uno dei bandi di concorsi pubblici più attesi di questo autunno. In tutto saranno 5.500 i posti INPS messi a bando entro il 2020.

La pubblicazione in GU nella sezione Concorsi ed Esami è sempre più vicina, motivo per cui è bene raccogliere tutte le informazioni utili per gli aspiranti candidati e conoscere le ultime notizie su profili ricercati, requisiti, prove e modalità di partecipazione.

Ecco tutte le cose da sapere.

Bando concorso INPS 1.869 posti: data d’uscita

La seconda tranche del programma assunzioni INPS 2019-2020, che prevede 5.500 nuovi ingressi totali, aprirà le porte a 1.869 unità. Questo il numero di posti messi a bando nel concorso INPS di imminente uscita, stando alle prime informazioni. Non si esclude, però, che possa esserci un aumento della disponibilità dei posti vacanti in corso d’opera.

L’uscita del bando è attesa per novembre. Ad oggi 17 ottobre non si conosce la data precisa, ma in genere i bandi di concorso in Gazzetta Ufficiale escono di martedì o di venerdì.

Aspettiamoci dunque che anche il bando di concorso INPS 1.869 posti seguirà la tendenza. Una volta uscito in GU, i candidati avranno tempo 30 giorni per fare domanda di iscrizione.

Attenendoci a queste tempistiche, per l’assunzione bisognerà attendere la fine delle procedure, prevista tra luglio e settembre 2020.

Concorso INPS 2019, bando: requisiti, prove e posti

Per quanto riguarda i dettagli sulle prove, i requisiti e i profili ricercati, bisognerà attendere la pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale.

Al momento possiamo farci un’idea grazie alle indiscrezioni trapelate. La maggior parte delle nuove assunzioni INPS riguarderà i profili impiegatizi, in particolar modo quelli di funzionari specializzati, per i quali molto probabilmente sarà richiesta la laurea, ma non si esclude che il bando possa essere rivolto anche a chi ha solo il diploma.

Ci sono voci, poi, riguardanti l’assunzione di personale in ambito sanitario e legale: nel dettaglio, l’Inps sembra possa procedere con il reclutamento di circa 40 medici e di 15 avvocati.

Concorsi INPS 2019: più di 5.000 posti entro il 2020

In totale sono circa 5.500 le nuove assunzioni INPS in programma, di cui una parte andrà a sostituire il personale che va in pensione. Il concorso INPS 2019 è necessario per aumentare il personale di servizio presso l’istituto: non è un segreto, infatti, che servano nuove leve a seguito dell’introduzione di novità consistenti come reddito di cittadinanza e Quota 100. Proprio quest’ultima, inoltre, ha contribuito all’uscita anticipata di molti dipendenti della Pubblica Amministrazione, INPS compresa, rendendo necessario il turnover.

Questo nuovo concorso si colloca così nel piano assunzioni che tra il 2019 e il 2020 conterà 5.376 nuovi ingressi nell’INPS. Una parte di questi però è già stata completata: a luglio si è conclusa la formazione dei 3.507 consulenti della protezione sociale, i quali sono stati appena assunti dall’INPS con contratto a tempo indeterminato.

Adesso manca la seconda parte di assunzioni, con il nuovo personale che sarà reclutato con una nuova procedura concorsuale per poi essere contrattualizzato nel 2020.

Per rimanere aggiornati sul Concorso INPS 2019 e l’uscita del bando continuate a seguirci. Nell’attesa consigliamo di iniziare a dare uno sguardo alle materie che potrebbero essere oggetto delle prove, come diritto amministrativo, del lavoro, costituzionale e civile, economia del lavoro e scienza delle finanze.