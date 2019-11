Amazon assume in Italia: posizioni aperte e come candidarsi

Amazon assume. Il colosso del commercio elettronico è alla ricerca di diverse figure, junior e senior, da inserire nelle sedi italiane. L’azienda statunitense, famosa per essere la più grande Internet company al mondo, ha creato un enorme ecosistema che apre periodicamente le sue porte a coloro che sognano di lavorarci.

Oltre alla sede centrale a Washington, Amazon possiede uffici in tutto il mondo. La sede centrale italiana si trova a Milano, ma è di recente apertura anche quella a Torino che, oltre a prepararsi a fare concorrenza a quella lombarda, in questo momento offre molte opportunità lavorative. La posizioni richieste sono sia nell’ambito informatico ma anche opportunità di stage e di lavoro da casa.

Al momento la maggior parte delle posizioni aperte in Amazon si trova a Milano, ma non mancano offerte in Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Qui potrete trovare le offerte di lavoro Amazon in Italia e come candidarsi.

Amazon assume in Italia: come lavorare in azienda

Come era stato annunciato da Mariangela Marseglia, country manager Amazon Italia e Spagna, Amazon ha deciso di espandere la propria azienda in Italia, con oltre mille assunzioni a tempo indeterminato entro il 2019.

A oggi sono aperte diverse opportunità di lavoro in Amazon sul tutto il territorio nazionale, in diversi settori. Dalla logistica e distribuzione, per coadiuvare il lavoro internazionale di spedizione, fino ad arrivare a offerte di lavoro per fotografi videomaker e per responsabili per l’assistenza medica.

Amazon infatti è un’azienda a 360 gradi, che si occupa di spedizioni internazionali tanto quanto di video (con Amazon prime), comunicazione e sviluppo IT. Se quello che state cercando è un lavoro in un ambiente internazionale, dinamico e orientato al risultato, Amazon è la società giusta per voi.

Offerte lavoro Amazon Italia: le posizioni aperte

Attualmente Amazon è alla ricerca di diversi profili da assumere per le sedi italiane. Quasi tutte le posizioni, dato l’ambito specifico in cui vertono, richiederanno ai candidati adeguate conoscenze in ambito informatico e della lingua inglese, quasi sempre obbligatoria.

I settori interessati dalle nuove assunzioni di Amazon in Italia sono:

Acquisti, pianificazione e gestione disponibilità a magazzino

Business & Merchant Development

Commerciale, Pubblicità e Account Management

Finanza e contabilità

Gestione dei contenuti, editoriale e redazionale

Gestione prodotti/programmi/progetti - Ambito non tecnico

Gestione operations e Distribuzione

Gestione prodotti/programmi/progetti - Ambito tecnico

Legale

Marketing e PR

Operations, IT e servizi tecnici di supporto

Progettazione

Risorse umane

Solutions Architect

Supply chain / Gestione dei servizi di trasporto

Strutture, manutenzione e proprietà immobiliari

Sicurezza, salute e assistenza medica

Software Development

Sistemi, Qualità e Ingegneria della Sicurezza

Amazon assume: posizioni aperte in Piemonte

La maggior parte delle opportunità lavorative in Amazon al momento sono a Milano, storica sede di Amazon Italia, tuttavia in seguito alla recente apertura del nuovo centro di distribuzione a Torrazza Piemonte, si sono aperte nuove e interessanti opportunità anche nella provincia torinese. Di seguito un elenco delle posizioni per cui si può inviare la propria candidatura:

Offerte lavoro Amazon a Torino

Machine Learning Internship - Speech and language Technology

Spanish Data Linguist I

Program Manager

Spanish Data Linguist II

System Development Engineer - Alexa AI

Research Data Scientist- Alexa ML

WHS Sr. Specialist

Offerte lavoro Amazon a Torrazza Piemonte

Manutentore elettrico/meccanico - Esperienza nella tipografia

Team leader - Reparto Stampaggio

Health and Safety Co-ordinator

FC Lead

Supervisore Squadra di Manutenzione - Esperienza nella tipografia

Manutentore elettrico/meccanico

Senior HR Business Partner

Tecnico di manutazione dell’affidabilità

Safety Specialist

Supervisore Squadra di Manutenzione

IT Support Engineer

Graduate Responsabile di Produzione - Area Manager - Leadership program - North Italy - 2020

Le offerte Amazon sono attive su quasi tutto il territorio nazionale. Ad eccezione di Roma, Milano e Torino, le altre città dove sono aperte opportunità di lavoro con il colosso statunitense sono: Castel San Giovanni in Emilia-Romagna; Fara in Sabina nel Lazio; Castelfranco Veneto in Veneto; Vercelli in Piemonte; Cagliari in Sardegna; Calenzano in Toscana; Casirate d’Adda in Lombardia; Arzano in Campania; Asti in Piemonte; Burago di Molgora in Lombardia e Reggio nell’Emilia in Emilia-Romagna.

Lavorare in Amazon: come fare domanda

Per consultare tutte le opportunità di lavoro Amazon attualmente attive, basta andare sul sito https://www.amazon.jobs/it, e scegliere tramite la colonna di sinistra la città e il ruolo di interesse. Dopodiché, cliccando sull’annuncio per cui ci si vuole candidare, accedere a Amazon inviando il proprio cv e procedere con la selezione.

Da notare che Amazon non accetta candidature inviate all’infuori della piattaforma dedicata, per cui una volta selezionata la posizione di interesse, si raccomanda di procedere con l’invio tramite la piattaforma.

