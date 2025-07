My Little Pony, in arrivo un film live action sul giocattolo cult degli anni ’80

I celebri pupazzetti di My Little Pony, creati dalla casa di produzione statunitense Hasbro, si preparano a tornare sul grande schermo con un nuovo film in live action. In commercio da oltre quarant’anni, i coloratissimi pony sono già stati protagonisti di numerose serie animate, di un film e di svariate linee di giocattoli. Il nuovo progetto, attualmente in fase di sviluppo, segnerà il debutto del franchise in un’ambientazione realistica, con una combinazione di attori in carne e ossa e personaggi realizzati in computer grafica.

Quella di trasformare un brand consolidato in un’esperienza cinematografica immersiva è una mossa strategica ormai sempre più diffusa tra i marchi cult - basti pensare al successo del film di Barbie, uscito nelle sale due anni fa - con l’obiettivo di coinvolgere non solo il pubblico delle famiglie, ma anche gli adulti cresciuti con quei personaggi iconici.

Il fenomeno My Little Pony nel corso degli anni Concepito inizialmente come una linea di giocattoli destinata alle bambine, My Little Pony è riuscito a reinventarsi nel tempo fino a diventare un vero e proprio fenomeno culturale, soprattutto grazie a strategie editoriali mirate e a una progressiva apertura verso nuovi target. Il grande rilancio è arrivato nel 2010 con la serie animata My Little Pony - L'amicizia è magica, che ha ridefinito l'identità del marchio attraverso un'estetica accattivante, personaggi sfaccettati e trame più complesse rispetto ai format precedenti. Il successo della serie ha attratto un pubblico sorprendentemente ampio, dando origine a una community globale di fan di tutte le età. Tra questi, hanno fatto notizia i "bronies" - una fusione tra "bro", abbreviazione inglese di "fratello", e "ponies" - ovvero un fandom di adolescenti e uomini adulti che si sono appassionati al franchise.