Amazon investirà oltre 4 miliardi di dollari in Cile

Amazon investirà più di 4 miliardi di dollari per lanciare una nuova regione di Amazon Web Services (AWS) in Cile entro la fine del 2026. L’annuncio arriva direttamente dal colosso di Seattle, che punta a rafforzare la sua presenza nel continente sudamericano, offrendo a sviluppatori, startup, imprese e istituzioni cilene una piattaforma cloud all’avanguardia, con infrastrutture di ultima generazione e servizi digitali avanzati.

L’investimento, che rappresenta uno dei più importanti mai visti nel settore tecnologico cileno, promette di rivoluzionare il panorama digitale locale, generando nuove opportunità di business, occupazione e formazione.

Secondo le previsioni, i nuovi data center saranno in gran parte raffreddati ad aria, utilizzando acqua solo per circa il 4% dell’anno, una scelta che strizza l’occhio alla sostenibilità ambientale.

Cile: il nuovo hub tech dell’America Latina

Il governo cileno ha accolto con entusiasmo questa espansione, che si inserisce nel quadro del Piano Nazionale volto a rendere il Paese un polo di attrazione per le big tech globali.

“L’espansione dell’infrastruttura AWS in Cile è un chiaro esempio dell’impegno del Paese nei confronti della tecnologia avanzata e dell’innovazione, nonché del lavoro che abbiamo svolto per creare un ambiente in cui le aziende tecnologiche possano prosperare”, ha sottolineato la ministra della Scienza, Tecnologia, Conoscenza e Innovazione, Aisén Etcheverry Escudero.

L’arrivo della nuova regione AWS in Cile promette infatti di accelerare la digitalizzazione di settori chiave come finanza, retail, pubblica amministrazione ed education, offrendo alle aziende locali la possibilità di sfruttare tecnologie avanzate come intelligenza artificiale e machine learning.

Amazon non è nuova al mercato cileno: dal 2019 ha introdotto servizi come CloudFront Edge, AWS Ground Station a Punta Arenas e AWS Outposts. Nel 2023 ha inaugurato una zona locale AWS a Santiago e, nel 2024, ha ottenuto il via libera per la costruzione di due data center da 205 milioni di dollari ciascuno nella capitale.

Ora, però, con oltre 4 miliardi di dollari sul piatto, la multinazionale punta a fare del Cile il suo nuovo quartier generale tecnologico per il Sud America.