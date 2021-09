Afghanistan promette esecuzioni e altri orrori: la giustizia secondo i talebani

La deriva dell’Afghanistan verso il peggiore dei regimi dei talebani prosegue: ora nel mirino c’è la giustizia e, soprattutto, il sistema delle pene.

A detta del nuovo responsabile delle carceri, mullah Nooruddin Turabi, esecuzioni e amputazioni delle mani torneranno a essere applicate.

Il dramma dell’Afghanistan in mano ai talebani passa anche da queste drammatiche promesse: cosa ci si aspetta nelle punizioni dei reati?

L’Afghanistan si prepara a nuovi (vecchi) orrori

Uno dei fondatori dei talebani e il principale esecutore della loro dura interpretazione della legge islamica quando hanno governato l’ultima volta l’Afghanistan ha affermato che il movimento della linea dura eseguirà ancora una volta esecuzioni e amputazioni delle mani, anche se forse non in pubblico.

In un’intervista con l’Associated Press, il mullah Nooruddin Turabi ha respinto l’indignazione contro l’uso di esecuzioni in passato, che a volte hanno avuto luogo davanti alla folla in uno stadio, e ha messo in guardia il mondo dall’interferire con i nuovi governanti dell’Afghanistan.

Egli ha cercato di smussare l’orrore, affermando che questa volta saranno i giudici, comprese le donne, a giudicare i casi, ma il fondamento delle leggi afghane sarà il Corano. E le punizioni sarebbero state ripristinate.

“Il taglio delle mani è necessario per la sicurezza”, ha sostenuto, dicendo che ha avuto un effetto deterrente. Ha detto che il Gabinetto stava studiando se punire in pubblico.

Nei giorni scorsi a Kabul, i combattenti talebani hanno ripreso una punizione che usavano comunemente in passato: la vergogna pubblica di uomini accusati di furto di piccola entità.

La giustizia secondo i talebani

Nel primo regime talebano, il mondo ha denunciato il sistema delle punizioni, che hanno avuto luogo nello stadio sportivo di Kabul o sul terreno della moschea di Eid Gah, spesso frequentata da centinaia di uomini afgani.

Le esecuzioni di assassini condannati erano di solito con un singolo colpo alla testa, eseguito dalla famiglia della vittima, che aveva la possibilità di accettare «soldi insanguinati» e permettere al colpevole di vivere.

Per i ladri condannati, la punizione era l’amputazione di una mano. Ai condannati per rapina in autostrada potevano essere tagliati una mano e un piede.

I processi e le condanne erano raramente pubblici e la magistratura era orientata a favore dei religiosi islamici, la cui conoscenza della legge era limitata alle ingiunzioni religiose.