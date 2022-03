A Roma è già tempo di Blockchain Week 2022

Dopo nemmeno cinque mesi Roma torna a preparasi per la Blockchain Week: il più grande evento italiano dedicato a Bitcoin e criptovalute, infatti, si terrà dal 24 al 28 maggio 2022.

L’interesse è già alto: dopo le prime di settimane di apertura nei canali ufficiali online si contano oltre 1000 iscritti.

Al pari del tema della finanza decentralizzata, la terza edizione della Blockchain Week Rome sarà un evento diffuso, che si terrà in varie location al centro di Roma, cinque giornate interamente dedicate a Bitcoin, criptovalute, NFT e le altre novità tecnologiche.

Blockchain Week Rome: formazione e summit internazionale

Dal 24 al 26 maggio si terrà il corso di formazione “Blockchain Intensive”, un percorso formativo completo dedicato a chi si ritiene ancora principiante, ai neofiti, a chi non vuole rimanere “cripto-analfabeta” e desidera scoprire il mondo delle criptovalute e della tecnologia blockchain: 21 ore, 6 moduli formativi con alcuni dei più grandi esperti italiani del settore, un attestato di formazione, la possibilità unica di inserire il proprio CV nel database degli sponsor dell’evento.

Il 27 e 28 maggio, si terrà il Summit internazionale: oltre 30 speaker di livello mondiale, oltre 20 tra conferenze, workshop, panel, un’area espositiva dove poter incontrare le aziende dal vivo e fare del prezioso networking, due party serali nel cuore di Roma.

Biglietto modulare e sconto studenti

La Blockchain Week Rome anche quest’anno prevede la possibilità di scegliere il biglietto in base alle proprie esigenze formative e personali.

Quattro i pacchetti formativi offerti: si può optare per il corso intensivo “Blockchain Intensive”, si può scegliere di seguire solamente il Summit o, al contrario, di godersi l’esperienza completa con il Full Event Pack.

Per chi non potrà essere fisicamente a Roma tra il 24 e il 28 maggio è stato creato il Digital Pack: durante l’evento sarà possibile accedere al Summit in streaming e quindi usufruire delle video registrazioni sia del Corso che del Summit.

Per gli studenti è previsto uno sconto, che si può richiedere via mail scrivendo a staff@blockchainmanagementsl.com, inserendo nell’oggetto “Sconto studenti 2022”.

In qualità di media partner dell’evento, Money.it riserva ai suoi lettori uno sconto del 10%.