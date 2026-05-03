Un recente rapporto sui furti d’auto in Italia parla di un fenomeno in crescita esponenziale. Nel 2025 ci sono state circa 76.000 denunce, il 6% in più rispetto al 2024.

A contribuire all’incremento dei furti è stato il cambiamento nelle tecniche usate dai ladri. É finita l’epoca delle serrature forzate e dei vetri rotti ed è iniziata quella delle clonazioni delle chiavi e delle aperture senza effrazione.

Ecco perché è ancora più importante che nel passato conoscere le 5 regole d’oro per non farsi rubare l’auto.

1 – Lasciare le chiavi nel microonde

Le nuove auto funzionano con un sistema keyless che tramite un segnale radio inviato tra telecomando e veicolo permette di aprire il mezzo e metterlo in moto. Una vera comodità e, purtroppo, un pericolo notevole.

I ladri di auto hanno imparato a violare il sistema usando due dispositivi elettronici: uno per intercettare il segnale proveniente dalla casa e l’altro per ritrasmetterlo verso il veicolo. Spendendo pochi euro sono quindi in grado di far sparire la macchina senza nessun tipo di problema o effrazione.

Ecco perché moltissimi stanno iniziando a piazzare le chiavi dentro al forno a microonde quando sono in casa. Sembra un’assurdità ma funziona davvero, in quanto la struttura metallica del forno è in grado di bloccare il segnale radio.

2 – Evitare di dimenticare oggetti di valore in macchina

Un’altra delle regole auree per proteggersi dai furti d’auto è quella di evitare sempre di lasciare oggetti di valore sul sedile o all’interno dell’abitacolo. Ad esempio portafogli, gioielli, computer e dispositivi elettronici.

Il detto che “l’occasione fa l’uomo ladro” è quanto mai valido in queste situazioni e una dimenticanza potrebbe trasformarsi in un grosso guaio.

Nel migliore di casi rischiamo solo un vetro rotto e la perdita di denaro e documenti. Se a effettuare il furto è un professionista c’è invece il pericolo che metta le mani su password, dati sensibili e account bancari.

3 – Utilizzare una pellicola protettiva per i finestrini

Anche se le auto moderne sono sempre più tecnologiche, comode e sicure, il finestrino resta la parte più fragile. Ecco perché è importante proteggerlo con una speciale pellicola protettiva.

In commercio ne esistono di diversi tipi e vari prezzi, ma la funzione è sempre la stessa: mantenere il vetro in posizione in caso di impatto e rendere difficile accedere all’abitacolo del veicolo.

4 – Scegliere il parcheggio giusto

Le statistiche ufficiali delle Forze dell’Ordine parlano chiaro: il maggior numero di furti avviene in parcheggi poco illuminati o non sorvegliati.

Per questo motivo, se ne abbiamo la possibilità, dovremmo sempre scegliere vie molto frequentate e centrali, parcheggi custoditi e ben protetti. Anche a costo di fare qualche centinaio di metri a piedi.

5 - Installare un antifurto

Un buon modo per aumentare la sicurezza e proteggersi dai furti d’auto è quello di investire su un sistema di antifurto. Ne esistono di 3 categorie: gli antifurti meccanici, le app di localizzazione e gli allarmi per auto.

Nella prima categoria rientrano dispositivi come il blocca sterzo e il blocca freno, deterrenti efficaci che spesso scoraggiano i ladri dal tentare di portare a termine il furto.

Estremamente efficaci anche le app di localizzazione che segnalano in tempo reale la posizione dell’auto e che avvertono il proprietario in caso di spostamento o attività sospette.

Per chi ha un budget più consistente, la soluzione migliore sono i moderni allarmi auto. Composti da dispositivi hardware integrati con le app, consentono di avere in ogni momento una panoramica di cosa sta succedendo all’auto. I più avanzati permettono anche di accenderla o spegnerla a distanza.