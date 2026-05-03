Ogni anno in Italia ci sono decine di migliaia di tentativi di furto d’auto. Ecco 5 regole d’oro per salvare la macchina dai ladri
Un recente rapporto sui furti d’auto in Italia parla di un fenomeno in crescita esponenziale. Nel 2025 ci sono state circa 76.000 denunce, il 6% in più rispetto al 2024.
A contribuire all’incremento dei furti è stato il cambiamento nelle tecniche usate dai ladri. É finita l’epoca delle serrature forzate e dei vetri rotti ed è iniziata quella delle clonazioni delle chiavi e delle aperture senza effrazione.
Ecco perché è ancora più importante che nel passato conoscere le 5 regole d’oro per non farsi rubare l’auto.
1 – Lasciare le chiavi nel microonde
Le nuove auto funzionano con un sistema keyless che tramite un segnale radio inviato tra telecomando e veicolo permette di aprire il mezzo e metterlo in moto. Una vera comodità e, purtroppo, un pericolo notevole.
I ladri di auto hanno imparato a violare il sistema usando due dispositivi elettronici: uno per intercettare il segnale proveniente dalla casa e l’altro per ritrasmetterlo verso il veicolo. Spendendo pochi euro sono quindi in grado di far sparire la macchina senza nessun tipo di problema o effrazione.
Ecco perché moltissimi stanno iniziando a piazzare le chiavi dentro al forno a microonde quando sono in casa. Sembra un’assurdità ma funziona davvero, in quanto la struttura metallica del forno è in grado di bloccare il segnale radio.
2 – Evitare di dimenticare oggetti di valore in macchina
Un’altra delle regole auree per proteggersi dai furti d’auto è quella di evitare sempre di lasciare oggetti di valore sul sedile o all’interno dell’abitacolo. Ad esempio portafogli, gioielli, computer e dispositivi elettronici.
Il detto che “l’occasione fa l’uomo ladro” è quanto mai valido in queste situazioni e una dimenticanza potrebbe trasformarsi in un grosso guaio.
Nel migliore di casi rischiamo solo un vetro rotto e la perdita di denaro e documenti. Se a effettuare il furto è un professionista c’è invece il pericolo che metta le mani su password, dati sensibili e account bancari.
3 – Utilizzare una pellicola protettiva per i finestrini
Anche se le auto moderne sono sempre più tecnologiche, comode e sicure, il finestrino resta la parte più fragile. Ecco perché è importante proteggerlo con una speciale pellicola protettiva.
In commercio ne esistono di diversi tipi e vari prezzi, ma la funzione è sempre la stessa: mantenere il vetro in posizione in caso di impatto e rendere difficile accedere all’abitacolo del veicolo.
4 – Scegliere il parcheggio giusto
Le statistiche ufficiali delle Forze dell’Ordine parlano chiaro: il maggior numero di furti avviene in parcheggi poco illuminati o non sorvegliati.
Per questo motivo, se ne abbiamo la possibilità, dovremmo sempre scegliere vie molto frequentate e centrali, parcheggi custoditi e ben protetti. Anche a costo di fare qualche centinaio di metri a piedi.
5 - Installare un antifurto
Un buon modo per aumentare la sicurezza e proteggersi dai furti d’auto è quello di investire su un sistema di antifurto. Ne esistono di 3 categorie: gli antifurti meccanici, le app di localizzazione e gli allarmi per auto.
Nella prima categoria rientrano dispositivi come il blocca sterzo e il blocca freno, deterrenti efficaci che spesso scoraggiano i ladri dal tentare di portare a termine il furto.
Estremamente efficaci anche le app di localizzazione che segnalano in tempo reale la posizione dell’auto e che avvertono il proprietario in caso di spostamento o attività sospette.
Per chi ha un budget più consistente, la soluzione migliore sono i moderni allarmi auto. Composti da dispositivi hardware integrati con le app, consentono di avere in ogni momento una panoramica di cosa sta succedendo all’auto. I più avanzati permettono anche di accenderla o spegnerla a distanza.
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