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5 idee regalo per San Valentino sotto i 10 euro

Pasquale Conte

8 Febbraio 2026 - 00:23

San Valentino è sempre più vicino. Non hai ancora deciso che regalo fare alla tua dolce metà? Ecco 5 idee vincenti sotto i 10 euro per lui e per lei.

5 idee regalo per San Valentino sotto i 10 euro
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Il 14 febbraio si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati. C’è chi ama ricevere un mazzo di fiori, chi una scatola di cioccolatini, chi preferisce uscire fuori a cena e chi vuole solo passare del tempo insieme. La regola vuole che almeno un pensierino andrebbe preso, una dolce sorpresa per far felice il proprio partner.

Il tempo stringe e, se ancora non hai pensato a nulla, devi iniziare a ragionare su quello che potrebbe essere il regalo perfetto. E se proprio non hai idee, questo articolo ti può dare una grossa mano. Abbiamo selezionato per te ben 5 idee regalo per San Valentino sia per lui sia per lei. Costano meno di 10 euro e riusciranno a colpire nel segno.

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Le idee regalo per San Valentino

Peluche pinguino

Una prima idea regalo per San Valentino è questo tenero peluche motivazione del pinguino con il cuore, che porta con sé un messaggio da leggere quando si è giù di morale. Costa 9,99 euro, con la consegna gratuita e garantita in un giorno grazie ad Amazon Prime.

Calze uomo divertenti

Perché non puntare sull’ironia anche a San Valentino? Amazon propone queste calze divertenti per lui in cotone, acrilico e spandex. Il messaggio è tutto da ridere: “Io non russo, respiro con passione”. Il prezzo? 9,99 euro con uno sconto applicato del 9% sui 10,99 euro di listino. Anche in questo caso, la consegna è gratuita.

Cioccolatini Lindt San Valentino

Un grande classico di San Valentino, con la dolcezza che sono Lindt sa dare. Qeusta scatola di cioccolatini a forma di cuore, con ripieno di pistacchio, sono una vera gioia per gli occhi e per il palato. Al prezzo di 7,51 euro, ti faranno fare un figurone.

2 idee speciali per la coppia

Lampada foto personalizzata

Se prima ti abbiamo consigliato articoli da regalare al partner, le ultime due proposte sono dedicate alla coppia. Partiamo da questa romantica lampada a forma di cuore con foto. Puoi decidere i nomi, mettere la data dell’anniversario e caricare la foto da inserire nella cornice illuminata. Il costo è di 9,90 euro, con la consegna prevista 5 giorni prima di San Valentino.

Portachiavi San Valentino

Chiudiamo con un altro regalo perfetto per entrambi. Un romanticissimo portachiavi di coppia che si completa solo quando si è insieme. Da una parte c’è un cuore, con una fessura per una chiave e la frase “Tu hai la chiave del mio cuore”. Dall’altra c’è la chiave e la frase “per sempre”. Costa 5,99 euro su Amazon e hai anche la spedizione gratuita in un giorno.

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