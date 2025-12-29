5 banche di Piazza Affari che spingeranno il Ftse Mib a 50 mila punti nel 2026

Piazza Affari ha corso come non accadeva da oltre vent’anni, spinta da utili record, dividendi e da un settore bancario che ha fatto qualcosa di inatteso: ha continuato a macinare profitti anche mentre il vento dei tassi iniziava a girare. Non era scontato. A inizio ciclo molti scommettevano su un rallentamento rapido, su margini sotto pressione e su un ritorno all’ombra per le banche. È successo l’opposto, e il Ftse Mib lo racconta meglio di qualsiasi previsione, con una cavalcata che ha riportato Milano ai livelli che sembravano sepolti nei primi anni Duemila.

La Bce ha messo alle spalle la fase più aggressiva della stretta monetaria. I tassi non sono più il trampolino che li ha fatti volare, ma nemmeno la zavorra che molti temevano. In mezzo c’è uno spazio nuovo, fatto di efficienza, commissioni, capitale e capacità di difendere la redditività. Non è un caso se le banche italiane restano tra i titoli più osservati e discussi, mentre l’economia Usa continua a sorprendere per resilienza, l’Europa cerca un equilibrio fragile e Milano, forte di valutazioni ancora contenute, torna a occupare una posizione centrale nella mappa degli investitori.

Il traguardo dei 50 mila punti nel 2026 non è una promessa né una scommessa cieca. È una possibilità che prende forma guardando ai bilanci e passa da chi ha dimostrato, numeri alla mano, di saper andare oltre il ciclo e trasformare un cambio di scenario in un vantaggio competitivo. [...]