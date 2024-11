5 azioni di Piazza Affari da vendere nel 2025 a causa dei dazi di Trump

La politica di dazi sulle importazioni promessa in campagna elettorale da Donald Trump potrebbe costare ai titoli di Piazza Affari dai 4 ai 7 miliardi di euro secondo uno studio di Prometeia, ma potrebbe arrivare a 8 miliardi, con una perdita dello 0,4% del Pil, secondo Natixis Corporate & Investment Banking.

Tra i settori più esposti ai dazi, l’industria delle automobili, la meccanica (fiore all’occhiello del Made in Italy), la chimica-farmaceutica, l’agroalimentare, il lusso e il tessile. L’impatto sui titoli di Piazza Affari non è scontato e dipenderà da come le tariffe verranno implementate (se mai lo saranno).

A fronte di questa crescente incertezza, potrebbe essere arrivato il momento di vendere queste 5 azioni di Piazza Affari, seppur con un market timing diversi a seconda del caso. [...]