5 auto usate a meno di €3.000. I meccanici le comprano per loro e hanno tutte una cosa in comune

I meccanici esperti consigliano 5 vecchie auto per chi cerca un usato indistruttibile ed economico da mantenere. Ecco quali sono e cos’hanno in comune
Trovare un’auto usata che sia economica e che richieda poche spese per la manutenzione è l’obiettivo di chi non ha a disposizione il budget per puntare sul nuovo.
La buona notizia è che anche in un mercato come quello attuale, con i prezzi che continuano a salire, è ancora possibile trovare macchine particolarmente efficienti a cifre vicine ai 3.000 euro.
Ecco i 5 modelli che consigliano i meccanici più esperti e qual è la caratteristica che li accomuna.
Toyota Yaris 2005-2011
Le auto usate Toyota sono una garanzia nel mercato dell’usato. A maggior ragione se si parla della seconda generazione delle Yaris prodotte tra il 2005 e il 2011.
Queste macchine sono praticamente indistruttibili grazie ai loro motori semplici 1.0 e 1.3 litri a benzina senza turbina e alla distribuzione a catena.
Škoda Fabia 2007–2014
La Škoda Fabia è un grande classico quando si parla di auto usate economiche e in grado di percorrere molti chilometri. Il motore 1.2 HTP è uno dei più solidi del segmento e né la turbina né l’iniezione diretta danno problemi difficili da risolvere.
L’unico consiglio è quello di puntare sulle versioni a benzina 1.2 HTP e di evitare quelle diesel 1.4 TDI. Queste ultime sono note per la loro scarsa affidabilità.
Honda Jazz 2002–2008
La Honda Jazz è da sempre una delle opzioni più sottovalutate nel comparto delle usate a 3.000 euro. Meglio non fare questo errore: i sedili Magic Seat, ripiegabili verticalmente, la rendono una delle macchine più spaziose della sua categoria e i motori da 1.2 e 1.4 litri possono percorrere centinaia di migliaia di chilometri senza dare il minimo problema.
In più i prezzi dei ricambi sono tra i più bassi in assoluto. Per chi viaggia spesso su lunghe distanze, infine, è meglio la versione con motore da 1.4 litri. Il 1.2 litri soffre in autostrada e in condizioni di pieno carico.
Renault Clio II 2001–2005
La seconda generazione della Clio è stata una delle più efficienti di sempre della best seller di Casa Renault, grazie a un motore 1.2 litri 16 V estremamente robusto ed economico da mantenere.
Con 3.000 euro a disposizione difficile trovare un’auto con queste caratteristiche anche se, al momento dell’eventuale acquisto, dobbiamo far attenzione ai longheroni e alle traverse laterali. La Clio II è nota per la sua predisposizione alla corrosione e se c’è molta ruggine è meglio passare ad altro.
Mazda 2 2003–2007
La Mazda 2 di prima generazione è una macchina che spesso i meccanici definiscono “instancabile”. Questo grazie a motori a benzina da 1.25 e 1.4 litri privi di sistemi complessi e forti della tradizionale qualità costruttiva giapponese.
Per chi è interessato al modello è fondamentale controllare l’impianto frenante, in quanto è stato scoperto che i dischi anteriori si usurano più velocemente rispetto a quelli della concorrenza.
Cosa accomuna questi 5 modelli
Come è facile intuire i meccanici non comprano per loro queste auto per il loro design o per l’equipaggiamento all’avanguardia. Il criterio che accomuna questi 5 modelli è uno: tutte le officine indipendenti sono in grado di ripararle senza aver bisogno di attrezzature specifiche fornite dai produttori.
Un vantaggio notevole soprattutto a livello di costi di manutenzione e di tempo necessario per le riparazioni.
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