25 aprile 2025, frasi di auguri per la Festa della Liberazione

Oggi, 25 aprile 2025, ricorre l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Una giornata simbolo della nostra democrazia, da vivere non solo come celebrazione, ma come occasione di riflessione.

In un tempo in cui la memoria rischia di affievolirsi, le parole diventano uno strumento fondamentale per ricordare. Le frasi - quelle che raccontano la Resistenza, che richiamano i valori di libertà, giustizia e coraggio - ci aiutano a non dimenticare. Sono brevi, incisive, ma capaci di portare con sé un messaggio potente e necessario.

La Festa della Liberazione è il momento ideale per condividere questi pensieri, per farli circolare, per tenere viva la memoria. È anche un modo per onorare chi ha combattuto per i diritti di cui oggi godiamo, spesso a costo della propria vita.

In questo articolo abbiamo raccolto le frasi più significative da pubblicare o inviare su WhatsApp, Instagram, Facebook e altri social. Citazioni storiche, parole di grandi autori e pensieri ispirati: strumenti semplici ma efficaci per partecipare attivamente a questa giornata e trasmettere il senso profondo del 25 aprile.

Le frasi per la Festa della Liberazione Non festa della libertà, come un'illusione comoda. Ma festa della liberazione, come dono ricevuto ieri e da costruire ogni giorno. Il dovere di ogni Stato dovrebbe essere quello di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la libertà. Buon 25 aprile. Per un momento di memoria vera bastano anche il fiore deposto, il gesto grato, lo scorcio di muro, la fotografia, il portone, la lapide, il cippo, la breve sosta silenziosa. Basta un minuto per sentire che oggi è il 25 Aprile. Per il 25 aprile voglio ricordare a tutti, citando le parole del presidente Sandro Pertini, che il fascismo non è un'opinione: è un crimine. L'italiano non lavora, fatica. Ma oggi si ferma e festeggia il valore più importane: la libertà. Buon 25 aprile! La liberazione non bisogna ricordarla un solo giorno dell'anno, la libertà non si celebra come evento ma come fatto da salvaguardare ogni giorno. Il 25 aprile ci ricorda che vivere significa anche essere liberi. Auguri!! Fin quando avrete nonni in vita, chiedete loro cosa è stato il 25 aprile: ve lo diranno meglio di qualsiasi libro di storia.

25 aprile 2025: frasi celebri di autori e grandi firme italiane Una buona parte degli italiani vivrebbe nel fascismo come dentro la propria pelle. Magari dentro a un fascismo meno coreografico, con meno riti, con meno parole: ma fascismo. Un regime che non dia la preoccupazione di pensare, di valutare, di scegliere.

Leonardo Sciascia La libertà non si può spiegare. Si può soltanto respirare senza pensarci, come l’aria, e come l’aria rimpiangerla quando non c’è più. A differenza dei dogmi, non reclama certezze e non ne offre. I suoi mattoni sono i dubbi e gli errori, gli slanci e gli abusi. I suoi confini sono labili, mobili. E la sua rovina è l’assenza di confini, che le toglie il piacere sottile della trasgressione.

Massimo Gramellini Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di morire da uomini per vivere da uomini.

Piero Calamandrei Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.

Antonio Gramsci La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva.

Sergio Mattarella Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall’incubo del bisogno.

Sandro Pertini Dopo venti anni di regime e dopo cinque di guerra, eravamo ridiventati uomini con un volto solo e un’anima sola. Eravamo di nuovo completamente noi stessi. Ci sentivamo di nuovo uomini civili. Da oppressi eravamo ridiventati uomini liberi. Quel giorno, o amici, abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all’uomo sia dato di provare: il miracolo della libertà.

Norberto Bobbio Per vent’anni l’Italia è stata governata da un regime fascista in cui ogni dialettica democratica era stata abolita. E successivamente un unico partito, la Democrazia cristiana, ha monopolizzato, soprattutto in Sicilia, il potere, sia pure affiancato da alleati occasionali, fin dal giorno della Liberazione. Dal canto suo, l’opposizione, anche nella lotta alla mafia, non si è sempre dimostrata all’altezza del suo compito, confondendo la lotta politica contro la Democrazia cristiana con le vicende giudiziarie nei confronti degli affiliati a Cosa Nostra, o nutrendosi di pregiudizi: “Contro la mafia non si può far niente fino a quando al potere ci sarà questo governo con questi uomini.

Giovanni Falcone Il 25 aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita.

Enzo Biagi L’Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incoltura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo: prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è, ora, il fascismo.

