13 settembre 2021, almanacco del giorno: ricorrenze, onomastico e previsioni per oggi

Oggi è 13 settembre, il 256° giorno del calendario gregoriano (257° negli anni bisestili, ma non è questo il caso): la prima cosa importante da sapere è che mancano 109 giorni alla fine dell’anno.

Intanto è lunedì, l’inizio quindi di una nuova settimana pregna di appuntamenti importanti: ci potrebbe essere l’approvazione di un nuovo decreto green pass, con obblighi per i lavoratori, ed è attesa anche la presentazione del nuovo iPhone di Apple. In questo articolo, un almanacco per il 13 settembre 2021, ci concentreremo però su questa giornata mettendo in risalto cosa accadde d’importante nella storia e cos’altro potrebbe succedere, guardando agli appuntamenti di giornata, come pure su quali sono onomastici (e Santo del giorno) da tenere in considerazione.

Partiamo però dal passato, guardando a quali sono gli eventi più importanti della storia che si sono verificati proprio di 13 settembre.

Almanacco del 13 settembre: cosa accadde d’importante nella storia

Questo settembre è già stato ricco di ricorrenze importanti: sicuramente quella che è nella memoria di tutti, per impatto ma anche per una questione di vicinanza temporale, è il ventennale dell’11 settembre 2001, ma ce ne sono d’interessanti anche per quest’oggi.

Nel dettaglio, ricordiamo il 13 settembre per:

Nel 1906 c’è il primo volo aereo in Europa.

1922, incendio di Smirne: un evento tragico conosciuto anche come “genocidio dei greci dell’Asia Minore”. Ad appiccare il fuoco furono i turchi di Kemal Ataturk: le fiamme avvolgono il quartiere cristiano di Smirne, sterminando i greci che vi abitavano. Migliaia i morti, più di un milione i profughi che fuggiranno alla volta di Atene.

Durante la seconda guerra mondiale, nel 1940, ci sono due importanti eventi da segnalare. Da una parte le bombe tedesche colpirono la residenza reale di Buckingham Palace, dall’altra l’Italia di Mussolini invase l’Egitto.

Nel 1970 c’è la prima edizione della maratona di New York.

Nel 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-La Torre, introducendo il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Sempre nel 1982 il Principato di Monaco è sconvolto dall’incidente che ha coinvolto la principessa Grace Kelly. A causa delle ferite riportate, questa morirà il giorno dopo, all’età di 52 anni.

Esattamente 36 anni fa, nel 1985, in Giappone esce Super Mario Bros. Un evento importante per due motivi: oltre a porre fine alla crisi dei videogiochi, questa segna l’inizio dell’ascesa di Nintendo.

Nel 1993 c’è il primo accordo tra Israele e Palestina, con la concessione ai palestinesi di un autogoverno limitato alla Striscia di Gaza e al Gerico. Come abbiamo avuto modo di vedere nei mesi scorsi, però, questo territorio è ancora lontano dal raggiungere una stabilità politica.

Cosa succederà oggi, lunedì 13 settembre

Oggi è un giorno molto importante per migliaia di studenti: è, infatti, il primo giorno di scuola dell’a.s. 2021-2022.

Per la scuola italiana la novità è senza dubbio l’obbligo del green pass per il personale, ma anche per tutti coloro che avranno necessità di entrare nell’istituto. Un nuovo anno che si spera non vedrà il ritorno della DAD, anche perché vorrebbe dire che la pandemia ha ripreso a muoversi incontrollata.

Meteo di lunedì 13 settembre

Ultimi giorni di estate, come confermato dalle temperature attese: si registrano, infatti, picchi fino a 32 gradi. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia tra Nord, Sud e Centro:

Previsioni per il Nord Italia: il sole splenderà su tutte le regioni, con una leggera instabilità pomeridiana lungo l’arco alpino. Le temperature più alte si registreranno a Milano (30°) e Bologna (32°);

Previsioni per Centro Italia e Sardegna: anche qui è bel tempo, con il sole che splenderà su tutte le regioni da mattina a sera. Mari poco mossi, temperature tra i 27 e i 32 gradi;

Previsioni al Sud Italia: sole ovunque, a eccezione dei rilievi calabresi dove nel pomeriggio potrebbero anche esserci precipitazioni. Temperature variabili tra i 25 e i 30 gradi.

13 settembre: il Santo del Giorno

Il Santo del giorno, oggi 13 settembre, è Giovanni - Crisontomo - “bocca d’oro”, soprannominato così per la sua meravigliosa eloquenza. Grazie a questa sua dote, infatti, era solito spiegare le scritture con particolare chiarezza.

Fu una delle capacità che gli permise di diventare vescovo di Costantinopoli il 26 febbraio del 398. Fu però arrestato successivamente dall’imperatrice, offesa per alcuni rimproveri che gli mosse il Crisontomo, per poi esiliarlo in Bitinia. Venne poi richiamato a Costantinopoli a seguito di un forte terremoto che scosse la città, ma i suoi nemici spinsero - e ci riuscirono - per un suo nuovo esilio. Ma non arrivò alla nuova destinazione, in quanto morì durante il viaggio.