Le 10 città più green d’Europa: c’è un’italiana

Ogni anno l’Europa indice un concorso, con tanto di premiazione e somma di denaro in palio, per decretare la città più green d’Europa. In realtà nello stesso giorno vengono annunciati due vincitori ben distinti: l’European green Capital e l’European Green Leaf.

La differenza tra i due premi sta nel numero degli abitanti delle città coinvolte, che può essere inferiore o superiore alle 100 mila. Tra le 10 città finaliste della categoria “green leaf” anche un comune italiano: Treviso.

Ma ad aggiudicarsi il premio di 600 mila euro quest’anno per la maxi categoria della “green capital 2023” è stata Tallinn, la capitale dell’Estonia. Anche il resto delle città sono da considerarsi green, più green di quelle che non sono riuscite a entrare nella fase finale del concorso. Scopriamo insieme quali sono le città più green d’Europa.

Quali sono le città più green d’Europa?

Non saranno tutte al pari della capitale dell’Estonia Tallinn o dei piccoli centri come Valongo (Portogallo) e Winterswijk (Paesi Bassi) vincitori della stessa categorie dov’era in gara Treviso, ma anche le altre finaliste si meritano di essere citate.

Dopotutto hanno superato il rigido controllo degli esperti, che sulla base di 12 indicatori ambientali hanno selezionato i finalisti e decretato il vincitore. In totale, tra le due competizioni, lSono 10 le città finaliste e queste rappresentano il miglior esempio di come green è meglio. Ecco le capitali e le città più green d’Europa.

Per la categoria “Capitale più verde d’Europa”:

la vincitrice Tallinn (Estonia)

(Estonia) Helsingborg (Svezia)

(Svezia) Cracovia (Polonia)

(Polonia) Sofia (Bulgaria)

Per la categoria “Città più verde d’Europa”:

la vincitrice Valongo (Portogallo)

(Portogallo) la vincitrice Winterswijk (Paesi Bassi)

(Paesi Bassi) Bistrița (Romania)

(Romania) Elsinore (Danimarca)

(Danimarca) Gavà (Spagna)

(Spagna) l’italiana Treviso (Italia)

Come ha fatto Tallinn a risultare la città più verde d’Europa per il 2023?

Tallinn si è rimboccata le maniche. Da una economia basata sull’industria pesante, il piano di sviluppo green chiamato “Tallinn 2030” ha rivoluzionato la città. Quando si dice “rivoluzione green” si pensa a fabbriche sostenibili e diminuzione del traffico, ma Tallinn ha fatto molto di più.

Oltre ad aver investito su aziende green (facendo attenzione al fenomeno del greenwashing), sui trasporti sostenibili e a energia alternativa, Tallinn ha pensato fuori dagli schemi (o potremmo dire che ha pensato nell’unico modo possibile) investendo anche sul cittadino.

Lo ha così coinvolto nella rivoluzione verde, limitando l’inquinamento acustico per fasce di orario e quartieri per rendere abitabili e godibili gli spazi verdi pubblici; ha stoccato l’acqua piovana per riutilizzarla come fonte di irrigazione per parchi e fontane e molto molto altro.

Come funziona il concorso: partecipazione e premi

Il premio Capitale verde d’Europa, nato nel 2008, ha avuto fin dalla sua prima edizione la volontà di spingere le città europee a entrare in competizione per diventare città verdi, città sane, città sostenibili.

L’obiettivo finale è un’Europa più sostenile e a oggi sono 13 le città che hanno ricevuto il premio come capitale più verde. Sono:

Stoccolma, Svezia (2008)

Amburgo, Germania (2011)

Vitoria-Gasteiz, Spagna (2012)

Nantes, Francia (2013)

Copenaghen, Danimarca (2014)

Bristol, Regno Unito (2015)

Lubiana, Slovenia (2016)

Essen, Germania (2017)

Nimega, Paesi Bassi (2018)

Oslo, Norvegia (2019)

Lisbona, Portogallo (2020)

Lahti, Finlandia (2021)

Grenoble, Francia (2022)

Tallinn. Estonia (2023)

Visto il successo dell’edizione European green Capital nel 2015 è stato istituito il concorso per l’European Green Leaf per le città al di sotto dei 100 mila abitanti. Anche in questo caso c’è un premio in denaro, più basso rispetto ai 600 mila euro previsto per le capitali, pari a 200 mila euro.

Certo, partecipare e vincere non è semplice, bisogna rispettare criteri rigidi come: investimenti in aziende sostenibili, prevenzione all’inquinamento acustico, recupero dell’acqua piovana, biofiltrazione, compostaggio fanghi e molto altro. Ma è proprio questo il messaggio: l’impegno verso il green e quindi verso la salute del cittadino, degli animali e dell’ambiente, è faticoso, ma premia sempre.