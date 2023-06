Yell! Culture digitali & lorem ipsum, l’evento made in Sud per fare networking

Fare networking e cercare di apprendere nuove skill utili per la propria professione è fondamentale per i lavoratori moderni. Per farlo, tuttavia, spesso le persone residenti nel Sud Italia sono costrette a spostarsi al nord.

È questa la necessità che hanno saputo intercettare gli organizzatori di Yell! Culture digitali & lorem ipsum, che il 30 giugno e il 1 luglio, grazie al supporto del patrocinio del P.I.D. - Punto impresa digitale, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della Camera di commercio di Bari e BAT, della regione Puglia e del Comune di Barletta, hanno organizzato un evento presso i Bagni Peppino e Zenzero Sushi & Beach Club di Barletta dedicato al digitale, alla formazione e al networking.

Formazione e networking al sud: secondo Yell! si può

Yell! Culture digitali & lorem ipsum è un evento organizzato da Likeabee Creative Company e Mondadori Bookstore Barletta in collaborazione con Zenzero Sushi & Beach Club e il lido Bagni Peppino. L’obiettivo di questo evento è quello di creare un punto di riferimento per il networking, il digitale e la cultura pop.

Questo evento si distingue ampiamente da quelli tradizionali; non è organizzato infatti in un luogo al chiuso, ma in una spiaggia all’aria aperta dove professionisti di settori innovativi come quello dell’intelligenza artificiale, della creator economy e della pubblicità possono incontrarsi e collaborare per avere un impatto positivo sul territorio.

Yell! Culture digitali & lorem ipsum: come è organizzato l’evento

L’evento, come già specificato, è organizzato su due giorni, il 30 giugno e l’1 luglio. Durante queste due giornate, i partecipanti potranno assistere a interventi e panel di innovatori e imprenditori del territorio.

Tra i partecipanti ci saranno la podcast producer Rossella Pivanti, il giornalista Emilio Mola di recente protagonista del podcast Daily Five prodotto da CNC Media, il founder di Vita Lenta Gianvito Fanelli, Matteo Bruno D.O.P e content creator, Bianca Giardino manager di Deloitte e tanti altri.

Ma non solo, durante Yell! Culture digitali & lorem ipsum i partecipanti potranno anche svolgere degli workshop organizzati da imprese, startup e da enti di formazione utili a scoprire e rafforzare le proprie skill.

Grazie a questo evento, gli organizzatori puntano a valorizzare il territorio e i suoi aspetti più importanti, ossia il clima, il calore, il mare e l’accoglienza; tutti elementi caratteristici della Puglia.