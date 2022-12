WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone: l’elenco completo dei modelli interessati

Con il nuovo anno WhatsApp non sarà più disponibile per oltre 40 modelli smartphone. A partire quindi dal 1° gennaio 2023 numerosi sono i cittadini che potrebbero presto ritrovarsi senza l’applicazione messaggistica istantanea più diffusa e usata al mondo.

Esattamente come accaduto con l’avvento del 2022, infatti, la società Meta ha deciso accantonare alcuni sistemi operativi e modelli smartphone vecchi di almeno 10 anni e quest’anno nella lista rientrano anche alcuni modelli iPhone.

L’inesorabile progresso degli aggiornamenti della piattaforma costringerà, quindi, chi è in possesso di uno di questi cellulari a rinunciare all’app, a meno che non si ricorra a un nuovo device. Per tale ragione è quanto mai opportuno conoscere quali sono i modelli che a partire dal 2023 non potranno più utilizzare WhatsApp, in modo da correre ai ripari. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

WhatsApp non funzionerà più su oltre 40 smartphone: ecco perché

Sono oltre 40 i modelli smartphone che a partire dal 1° gennaio 2023 dovranno rinunciare all’app messaggistica più usata al mondo. Questo perché, come spiegato dai portavoce di Meta, dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, e pertanto è compito dell’azienda rivedere periodicamente quali sistemi operativi supportare e per i quali eseguire gli aggiornamenti necessari; quelli che risultano essere meno recenti e in possesso di un ridotto numero di utenti sono quindi eliminati dalla lista di WhatsApp.

Questo perché questi modelli potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per poter avere l’ultima versione dall’app, infatti, quest’anno Meta ha deciso di non supportare più modelli smartphone risalenti al 2012 e 2013, in quanto i nuovi aggiornamenti richiederanno almeno i sistemi operativi Android 4.1 o iOS 12.

WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone: l’elenco completo dei modelli

La lista di smartphone che dall’anno prossimo potrebbero non avere più WhatsApp è abbastanza lunga, contando oltre 40 modelli, tra i quali trovano posto anche due modelli iPhone abbastanza famosi. Se si è in possesso di uno smartphone non recente - cosa di cui non bisogna vergognarsi, anzi - è bene comunque verificare che il proprio modello non rientri nella lunga lista dei futuri smartphone senza WhatsApp. Ecco quali sono.

Apple

iPhone 5;

iPhone 5C.

Samsung

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy S2;

Samsung Galaxy S3 mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Xcover 2.

Huawei

Huawei Ascend D;

Huawei Ascend D1;

Huawei Ascend D2;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend Mate;

Huawei Ascend P1;

Huawei Ascend D quad XL.

Sony

Sony Xperia Arc S;

Sony Xperia miro;

Sony Xperia Neo L.

LG

LG Enact;

LG Lucid 2;

LG Optimus 4X HD;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus F5;

LG Optimus F6;

LG Optimus F7;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L4 II Dual;

LG Optimus L5;

LG Optimus L5 Dual;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L7;

LG Optimus L7 II;

LG Optimus L7 II Dual;

LG Optimus Nitro HD.

Archos

Archos 53 Platinum.

HTC

HTC Desire 500.

Lenovo

Lenovo A820.

Wiko

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight ZT.

ZTE

ZTE Grand S Flex;

ZTE Grand X Quad V987;

ZTE Memo V956.

WhatsApp non funzionerà più oltre 40 smartphone: cosa fare

Nel caso in cui ci si renda conto di essere in possesso di uno di quegli smartphone che non saranno più supportati da WhatsApp è bene ricorrere all’acquisto di un nuovo device, un nuovo modello, in modo da poter continuare ad utilizzare l’app di messaggistica istantanea in totale sicurezza.