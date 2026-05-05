WhatsApp vive una fase di grossi cambiamenti e si prepara a un’estate ricca di novità. Sono numerose le modifiche che stanno venendo testate dai beta developer e che potrebbero vedere la luce nelle prossime settimane. Al tempo stesso però, ci sono strumenti che rischiano di venire eliminati per sempre dall’app.

È quanto successo agli avatar personalizzati che, a distanza di anni dalla loro implementazione, presto spariranno dai profili di tutti gli utenti iscritti. Un grosso cambiamento, che verrà implementato in via graduale con i prossimi aggiornamenti e che segnerà la fine di un’era per l’applicazione.

WhatsApp rimuove gli avatar

Una decisione, quella presa da Meta, che non è casuale. Gli avatar su WhatsApp non hanno mai realmente preso piede nelle abitudini dei consumatori, a differenza di quelle che erano le aspettative iniziali. Inoltre, l’azienda di Zuckerberg ha da tempo avviato un processo di ristrutturazione della piattaforma.

In primis, si vuole alleggerire il codice dell’app per migliorarne la velocità di caricamento e per ridurre lo spazio occupato sui dispositivi di fascia media e bassa. Per fare questo, nei prossimi mesi potrebbero essere diverse le funzionalità a finire nel dimenticatoio e a fare compagnia agli avatar.

Ma il vero punto è un altro: la volontà di passare all’intelligenza artificiale generativa. Meta sembra ormai decisa a concentrare tutte le proprie risorse su strumenti che permettano la creazione di adesivi utilizzando l’AI. In questo modo, si permette direttamente agli utenti di generare immagini a partire dal testo, anziché dover modificare un modello 3D statico come succede con gli avatar.

Dove finiscono gli avatar di WhatsApp?

Se in passato hai creato il tuo avatar come identità digitale e lo hai utilizzato nelle tue chat, potresti chiederti che fine farà il tuo alter ego. Per prima cosa, Meta ha già confermato che la libreria degli adesivi verrà rimossa. Una volta che l’aggiornamento raggiungerà il tuo device, la scheda dedicata agli avatar sparirà.

Per ciò che riguarda le immagini del profilo, invece, tutti gli utenti che ora hanno un avatar vedranno la comparsa di una silhouette grigia predefinita. Meta non ha nemmeno annunciato un sistema di backup per esportare questi avatar su altre piattaforme.

Parliamo di file che smetteranno di esistere per sempre all’interno di tutto l’ecosistema di WhatsApp, senza possibilità di salvare nulla. Il rollout della versione beta è partito il 4 maggio 2026, dunque la versione stabile arriverà nel giro di poche settimane.

Per il momento, questa decisione riguarda solo WhatsApp. Gli avatar su Instagram e Facebook sono salvi, ma probabilmente in futuro Meta allineerà l’esperienza e cancellerà gli alter ego digitali.