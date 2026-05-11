In molti pensano che WhatsApp sia una piattaforma di messaggistica completamente libera e che non abbia regole da rispettare. Nulla di più sbagliato, anche perché la mole di persone iscritte e che aprono l’app cresce di giorno in giorno e un sistema di controllo è diventato col tempo fondamentale.

Meta non ha ancora diffuso una vera e propria lista ufficiale che ogni persona iscritta può consultare. Una scelta che potrebbe essere studiata, per far sì che gli utenti si comportino correttamente di loro spontanea volontà, senza aver paura di conseguenze. Fai attenzione perché, in caso di violazione dei termini, c’è il rischio di ban permanente dell’account.

leggi anche WhatsApp ridisegna da zero le chat. Ecco come saranno

Le 8 regole di WhatsApp da rispettare

Vediamo a questo punto quali sono queste 8 regole segrete di WhatsApp che ogni utente deve rispettare, pena la chiusura del profilo:

Non insultare: non è consentito insultare, minacciare, molestare, fare o condividere dichiarazioni razziste; Non incitare alla violenza: su WhatsApp non è consentito linguaggio che inciti ad atti illegali o inappropriati. Vale anche per la condivisione di contenuti relativi a crimini violenti; Non far girare notizie false: le fake news sono uno dei motivi che più spesso portano al ban dei profili; No spam: è vietato inviare troppi messaggi di spam e pubblicitari, così come l’uso di messaggi o chiamate automatiche/preregistrate; Non fingere altre identità: WhatsApp non chiede di utilizzare il proprio nome reale, solo il numero di telefono. Non è però consentito fingersi un’altra persona; Non distribuire malware: ovviamente l’app vieta di inviare file che contengono elementi dannosi e che possano portare a frodi; Non spiare: è vietato mettere in atto attività di spionaggio tramite WhatsApp, così come ottenere informazioni in modo illegale e non autorizzato; Non cambiare numero: WhatsApp associa un numero a un singolo profilo. Se cambi numero troppo spesso, l’app potrebbe escluderti dal processo di verifica.

Cosa fare in caso di ban su WhatsApp

Se il tuo account su WhatsApp è stato sospeso, la procedura di recupero può variare in base al tipo di sanzione ricevuta. Per prima cosa, devi chiedere una revisione dall’app. Per farlo apri WhatsApp, tocca il pulsante Richiedi una revisione e inserisci una breve descrizione, specificando i motivi per i quali secondo te la decisione presa è un errore. Un team esaminerà il tuo caso e ti risponderà entro 24 ore.

In alternativa, puoi andare sul Centro Assistenza di WhatsApp tramite sito web e poi visitare la pagina Contatta WhatsApp. Scegli dunque la categoria pertinente e compila il modulo dedicato inserendo il tuo numero di telefono e descrivendo il problema.