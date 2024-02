WhatsApp, a marzo arriva una maxi novità mai vista prima

WhatsApp sta per cambiare. La novità sarà enorme ed è stata definita da alcuni giornali di settore come una rivoluzione. La nuova modalità cambierà l’utilizzo di Whatsapp per sempre. Di cosa si tratta?

Si apprende che in seguito all’aggiornamento (per ora all’estero) di Whatsapp, sarà possibile ricevere sull’app di messaggistica più usata al mondo anche messaggi provenienti da altre applicazioni con lo stesso scopo. La funzione ricorda vagamente quanto già fatto da Google, che permetteva di avere nello stesso luogo i messaggi Hangout e quelli inviati con il numero di telefono dall’applicazione interna.

La funzione di Google non ebbe molto successo, forse anche per l’utilizzo ridotto della stessa; Whatsapp è diversa e nell’ecosistema Meta (con anche Instagram e Facebook), l’unione dei messaggi potrebbe rendere più semplice e veloce l’accesso ai contatti.

Aggiornamento di Whatsapp: una sola app per tutto

Non esiste un sola app di messaggistica e in ogni smartphone c’è più di un’applicazione a tale funzione. Oltre Whatsapp e i messaggi interni al telefono, ci sono anche Telegram, Messenger e tanti altri. L’aggiornamento di Whatsapp farà fare un salto in avanti alla gestione dei messaggi in arrivo.

L’idea è quella di collegare tutte le applicazioni di messaggistica a Whatsapp e tenere in un unico luogo tutti i messaggi. Le app che si collegheranno a Whatsapp con questo sistema acquisiranno o meno i suoi bonus, come la crittografia end-to-end. Si studia un metodo a questo scopo, ma non è ancora sicuro come avverrà.

Quando arriva la nuova funzione?

Meta la chiama “interoperabilità” ed è la capacità di interagire con un sistema iper-connesso. Da Facebook in poi, fino a Instagram e Whatsapp, la compagnia ha cercato di mettere in mano agli utenti un unico luogo di scambio.

La maxi novità di marzo (per l’Italia) porta il sistema un passo in avanti e secondo i giornali di settore sarà “rivoluzionario”.

Al momento solo alcune funzioni sono attive. Infatti all’estero (con l’aggiornamento dell’11 febbraio) e in Italia da marzo sarà possibile ricevere messaggi di testo, immagini, messaggi vocali, video e trasferire file con una sola applicazione: Whatsapp. Per le chiamate e le chat di gruppo si dovrà attendere ancora qualche mese. Non è stata data una finestra di lancio per la seconda parte di questa maxi novità.

Come funziona?

Una volta aggiornato Whatsapp, da marzo verrà chiesto agli utenti di collegare tutte le app di messaggistica. Se si accetta, si vedranno i messaggi di altre app in una sezione separata nella parte superiore della posta in arrivo.

L’idea è quella di superare l’ostacolo della dispersione dei messaggi, potendo raggiungere tutti coloro che preferiscono un’altra app direttamente da Whatsapp.

Come non attivare la nuova funzionalità?

Dick Brouwer, direttore tecnico di WhatsApp ha sottolineato il requisito fondamentale per riunire i messaggi sotto l’ombrello verde. Sarà infatti necessario “accettare le condizioni”.

Gli utenti possono scegliere se vogliono o meno partecipare ed essere aperti allo scambio di messaggi con terzi. Attenzione però, perché potrebbero esserci dei rischio: spam e truffe.