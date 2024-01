Web Summit sbarca in Qatar, prima edizione a Doha a febbraio 2024

Con la sua prima edizione in Qatar, in programma dal 26 al 29 febbraio 2024, il Web Summit si sta preparando ad essere un evento ricco di innovazioni, incontri e opportunità di networking a livello globale.

Un Evento di Risonanza Mondiale

Il Web Summit, riconosciuto come la più grande conferenza tecnologica del mondo, si terrà per la prima volta nella regione MENA, precisamente al Doha Exhibition and Convention Center​​. Questo evento rappresenta una parte significativa della strategia globale del Web Summit di espandere la sua presenza in nuovi mercati, collegando l’ecosistema tecnologico in crescita del Medio Oriente, Africa e India con quelli già stabiliti in Europa, Nord America, Sud America e Asia​​. Tra le altre, sarà presente la startup italiana Publytics.

Una Lineup Stellare

Tra i relatori illustri, ci sarà Trevor Noah, comico di fama mondiale e conduttore del Daily Show, noto per il suo acuto spirito e il suo impegno sociale. Noah si unirà a un elenco di oltre 200 speaker che includerà figure di spicco come Sachin Dev Duggal, fondatore di Builder.ai, Felipe Neto, YouTuber di grande seguito, il leggendario calciatore brasiliano Gilberto Silva, e Hosam Arab, co-fondatore e CEO di Tabby​​.

Impatto e Opportunità

Il Web Summit Qatar 2024 si preannuncia come un catalizzatore per migliaia di imprenditori internazionali, investitori e leader dell’industria, offrendo una piattaforma unica per la connessione e la creazione di un futuro guidato dall’innovazione​​​​. Il Ministero delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del Qatar ha enfatizzato l’importanza di questo evento come una vetrina per il crescente mondo della tecnologia in Qatar, un paese che si classifica 28° a livello internazionale in termini di capacità di innovazione​​.

Una Nuova Era per il Qatar

Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo e investimento nel settore delle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, la blockchain e la cybersecurity in Qatar​​. L’organizzazione di un evento di tale portata sottolinea la visione del Qatar di posizionarsi come un hub tecnologico di primo piano a livello globale.

Collaborazioni e Innovazioni

Il summit fornirà nuove opportunità per collaborazioni tecnologiche, collegando ecosistemi tecnologici in crescita nel Medio Oriente, Africa e India con quelli in Europa, Nord e Sud America e Asia. Si prevede che l’evento contribuirà a sviluppare un ambiente tecnologico dinamico e in rapida evoluzione nella regione​​.

Partecipare al Web Summit 2024 a Doha

Per partecipare al Web Summit 2024, che si terrà a Doha dal 26 al 29 febbraio, è possibile acquistare i biglietti online. I prezzi dei biglietti variano in base alla tipologia scelta:

Biglietto Generale : QAR 1,995 pari a circa €538,65

: QAR 1,995 pari a circa Biglietto Executive : QAR 10,995 pari a circa €2,968,65

: QAR 10,995 pari a circa Biglietto Chairperson : QAR 34,995 pari a circa €9,448,65

: QAR 34,995 pari a circa Biglietto per Investitori: QAR 2,395 pari a circa €646,65

Si possono ottenere sconti acquistando pacchetti di biglietti per gruppi. Per esempio, per un gruppo di 5-9 persone, il prezzo per biglietto è di QAR 1,895​​. È inoltre possibile pre-registrarsi per ottenere uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto​​.

Come Raggiungere il Qatar dall’Italia

Per raggiungere il Qatar dall’Italia, la soluzione più diretta e conveniente è prendere un volo per Doha. Qatar Airways collega oltre 150 destinazioni a Doha, e più di 50 compagnie aeree internazionali volano verso questa città. È possibile contattare un operatore turistico o prenotare il volo direttamente attraverso il sito di Qatar Airways​​.

Una volta arrivati all’Aeroporto Internazionale Hamad di Doha, si può raggiungere il Doha Exhibition and Convention Center (DECC), dove si tiene il Web Summit, in vari modi:

In autobus: Sono disponibili servizi di autobus frequenti dall’aeroporto al DECC.

In metro: Il sistema di metro di Doha offre collegamenti comodi tra l’aeroporto e il centro città.

In taxi o auto a noleggio: Queste opzioni offrono maggiore flessibilità e comfort per raggiungere la destinazione.

Il DECC si trova a breve distanza di guida dall’aeroporto e a soli quattro minuti a piedi dalla stazione della metropolitana più vicina​​.

Informazioni finali sull’Evento

Il Web Summit Qatar 2024 rappresenta un’opportunità eccezionale per connettersi con un network globale di professionisti, imprenditori, investitori e leader del settore tecnologico. Con oltre 7.500 partecipanti, 300 investitori e 800 startup, questo evento sarà un punto di incontro per discutere e potenziare il futuro della tecnologia​​​​.

I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare relatori di fama mondiale, tra cui Trevor Noah, Amjad Masad, Loren Gray, e molti altri, che condivideranno la loro esperienza e visione sul futuro della tecnologia e dell’innovazione​​.

Il Web Summit 2024 a Doha rappresenta un’opportunità unica per chi è interessato al mondo della tecnologia e dell’innovazione. Con un’ampia gamma di biglietti disponibili e l’accesso facile da diverse parti del mondo, inclusa l’Italia, questo evento promette di essere un’esperienza indimenticabile per professionisti, imprenditori e appassionati di tecnologia.