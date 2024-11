Warren Buffett ha deciso, ecco a chi donerà i suoi soldi

Warren Buffett è considerato il più grande investitore al mondo. La sua azienda, la Berkshire Hathaway, possiede asset per 1 trilione di dollari. Lui, ad oggi detiene un patrimonio personale di 150 miliardi di dollari ed è quindi nelle prime posizioni nella classifica delle persone più ricche al mondo. Alla veneranda età di 94 anni, per Warren è arrivato il momento di iniziare a pensare a chi lasciare il suo ingente patrimonio.

L’investitore americano ha annunciato in una lettera inviata alcuni giorni fa agli azionisti della Berkshire Hathaway di aver effettuato alcune modifiche alla sua eredità. Così come Bill Gates e tanti altri miliardari, anche Warren negli ultimi anni si è dedicato alla filantropia dando mandato ai suoi figli di donare gran parte delle sue ricchezze alla sua morte.

Ecco a chi donerà la sua ricchezza

Con una lettera indirizzata agli azionisti e inviata lunedì scorso, Warren ha annunciato che donerà il 99,5% della sua ricchezza a un trust di beneficenza dopo la sua morte. Questa donazione avverrà sotto la supervisione dei suoi tre figli, due maschi e una femmina.

I figli di Buffett avranno circa 10 anni per donare la sua ricchezza residua dopo la sua morte. Le richieste di esborso dovranno essere unanimi. Tuttavia anche i figli di Buffett si avviano verso la terza età, rispettivamente hanno 71, 69 e 66 anni. Data l’età avanzata di tutti, l’investitore ha annunciato che, prima di donare tutto il denaro, nominerà tre potenziali successori fiduciari per supervisionare le fondazioni nel caso in cui i suoi figli fossero scomparsi. I successori non sono stati nominati nella lettera.

«Padre tempo vince sempre. Ma può essere volubile, anzi ingiusto e persino crudele, a volte ponendo fine alla vita alla nascita o subito dopo, mentre altre volte aspetta un secolo o giù di lì prima di fare visita. Finora sono stato molto fortunato, ma prima o poi mi troverà. C’è, tuttavia, un lato negativo nella mia fortuna nell’evitare la sua attenzione. La durata di vita prevista dei miei figli è diminuita in modo sostanziale. Ora hanno 71, 69 e 66 anni. Per questo sono stati designati tre potenziali successori fiduciari. Ognuno di loro è ben noto ai miei figli e ha senso per tutti noi. Sono anche un po’ più giovani dei miei figli. Ma questi successori sono in lista d’attesa. Spero che Susie, Howie e Peter stessi distribuiscano tutti i miei beni», si legge nella lettera.

In occasione del giorno del ringraziamento 2024 che ricade giovedì 28 novembre, come da tradizione Warren Buffett donerà azioni della Berkshire per un valore di 1,14 miliardi di dollari alle sue quattro fondazioni di famiglia, la Susan Thompson Buffett Foundation, la Howard G. Buffett Foundation, la Susan A. Buffett Foundation e la NoVo Foundation.

Nella lettera, Buffett parla anche di come il mondo sia cambiato nei suoi quasi 100 anni sul pianeta e offre una prospettiva di speranza per il futuro. Nonostante i cambiamenti, Buffett non si è dimesso da nessuna responsabilità legata al lavoro.