Warren Buffett e Bill Gates spiegano il loro successo in una parola

Warren Buffett e Bill Gates sono due delle persone più ricche al mondo. Il primo è considerato il più grande investitore di tutti i tempi, con un patrimonio di 160 miliardi di dollari. Il secondo è il fondatore di Microsoft, a lungo l’uomo più ricco del pianeta, anche se negli ultimi anni ha perso alcune posizioni, con un patrimonio attuale di circa 113 miliardi di dollari.

Due imprenditori che hanno costruito la loro fortuna in modi molto diversi: uno fondando un’azienda tecnologica, l’altro investendo in aziende. Eppure, se si chiedesse a Warren Buffett e Bill Gates di riassumere il segreto del loro successo in una sola parola, entrambi risponderebbero allo stesso modo.

È accaduto durante un incontro tra miliardari organizzato dal padre di Gates, quando a entrambi fu chiesto di indicare una parola che spiegasse il loro successo. Sia Buffett che Gates scrissero la stessa parola: concentrazione.

«La cosa che fai ossessivamente tra i 13 e i 18 anni è quella in cui hai maggiori possibilità di diventare un campione a livello mondiale», dichiarò Bill Gates in un’intervista del 2016. Da adolescente, Gates aveva una passione ossessiva per la programmazione, che lo portò, a soli 20 anni, a co-fondare Microsoft, diventando milionario.

Per Buffett, invece, l’ossessione da giovane erano gli investimenti. Ha raccontato che nel 1942, a soli 11 anni, investì 114,75 dollari, i suoi risparmi di una vita, acquistando tre azioni della compagnia petrolifera e del gas Cities Service (oggi Citgo).

Da allora, il successo negli investimenti ha sempre caratterizzato la sua carriera, tanto che oggi è considerato il più grande investitore di tutti i tempi. A 94 anni, Buffett ha recentemente annunciato il suo ritiro come CEO di Berkshire Hathaway durante l’assemblea annuale degli azionisti a inizio maggio. Sotto la sua guida, Berkshire è diventata un colosso che controlla marchi come Geico, Duracell e Dairy Queen. Attualmente, Buffett occupa il quinto posto nella classifica dei miliardari in tempo reale di Forbes, con un patrimonio netto stimato di circa 160 miliardi di dollari.

Cosa ci insegnano le storie di questi due miliardari? Che, soprattutto da adolescenti, è fondamentale avere concentrazione, focus sugli obiettivi, quasi un’ossessione. Se esiste un’attività che, in quel periodo della vita, ti appassiona al punto da dedicarci tantissimo tempo, ci sono buone possibilità che possa diventare una fonte di successo e di guadagno.

Ecco tre consigli per emulare alcuni dei successi di Buffett e Gates nella creazione di ricchezza: