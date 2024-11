Wallester rivoluziona la gestione spese aziendali

Wallester supera i limiti delle banche tradizionali nella gestione delle spese aziendali, grazie ad una piattaforma fintech semplice, sicura ed efficiente. Spesso, la gestione delle spese aziendali richiede tempo per la compilazione, l’analisi e il calcolo, genera ritardi nei rimborsi ai dipendenti e presenta sfide nella conservazione delle ricevute cartacee, aumentando il rischio di errori e abusi nelle note spese. Le imprese sono quindi alla ricerca di soluzioni che rendano il monitoraggio delle uscite più rapido, sicuro e accessibile a tutti i livelli organizzativi.

In questo contesto, Wallester rappresenta la soluzione ideale per le aziende che desiderano centralizzare il controllo delle spese senza i vincoli di una licenza bancaria. Le sue soluzioni flessibili e scalabili sono adatte alle organizzazioni di ogni dimensione, dalle piccole imprese alle grandi multinazionali.

Con 300 carte virtuali gratuite, un numero illimitato di carte fisiche e la possibilità di monitorare le spese in tempo reale, Wallester è lo strumento perfetto per gestire le finanze aziendali in modo trasparente e ottimale. Scopriamo, quindi, come questa fintech si distingue per la sua semplicità d’uso e per l’elevata capacità di personalizzazione.



Cos’è Wallester

Fondata nel 2018 in Estonia, Wallester offre alle aziende un sistema completo di gestione delle spese aziendali che include carte di pagamento, sia fisiche che virtuali.

A differenza delle banche tradizionali, Wallester facilita il pagamento delle spese aziendali e migliora la trasparenza nei conti. Wallester è pensata per rispondere alle esigenze delle imprese di tutte le dimensioni, rendendo più semplici e sicuri non solo la gestione delle spese aziendali in tempo reale ma anche l’intero ciclo finanziario, dal pagamento delle fatture all’ottimizzazione della contabilità.

Come funziona Wallester

Come un conto corrente aziendale digitale, Wallester permette di gestire tutte le spese dei dipendenti attraverso una piattaforma centralizzata. Una volta attivato l’account aziendale - solitamente entro 24 ore dall’approvazione - l’azienda deve ricaricare il conto tramite bonifico bancario e può emettere immediatamente le carte virtuali senza attendere la consegna delle carte fisiche. Le carte possono essere utilizzate sia per acquisti online che per pagamenti in valuta estera con tassi di cambio competitivi. Ogni carta è collegata all’app Wallester, che permette ai dipendenti di monitorare i limiti disponibili, caricare scontrini e fatture, e visualizzare le transazioni in tempo reale, semplificando così la contabilità e l’organizzazione interna.

Come funziona il pagamento con wallet

Wallester consente di collegare la carta ai principali wallet digitali, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, per effettuare pagamenti contactless ovunque nel mondo. Questa funzionalità risulta particolarmente utile per gestire le spese di trasferta in maniera più efficiente. Attraverso l’app di Wallester, ogni dipendente può collegare la propria carta aziendale al wallet preferito e pagare in modo rapido e sicuro. L’integrazione con i wallet digitali, combinata alla possibilità di emettere carte virtuali, rappresenta un grande vantaggio per le aziende che desiderano modernizzare il loro approccio alle spese aziendali.

Costi e piani

Wallester propone diversi piani tariffari per adattarsi alle esigenze specifiche di ciascuna azienda.

Piano Free : include fino a 300 carte virtuali, con carte fisiche illimitate e assistenza clienti via chat e API aperta per sviluppatori.

: include fino a 300 carte virtuali, con carte fisiche illimitate e assistenza clienti via chat e API aperta per sviluppatori. Piano Premium a 199€ al mese: include carte fisiche illimitate e un pacchetto di 3.000 carte virtuali con la possibilità di avere carte aggiuntive al costo di 0,20€ al mese per carta.

a 199€ al mese: include carte fisiche illimitate e un pacchetto di 3.000 carte virtuali con la possibilità di avere carte aggiuntive al costo di 0,20€ al mese per carta. Piano Platinum a 999€ al mese: include un pacchetto di 15.000 carte virtuale e carte fisiche illimitate. Prevede la possibilità di aggiungere carte virtuali al costo di 0,10€ al mese per carta.

a 999€ al mese: include un pacchetto di 15.000 carte virtuale e carte fisiche illimitate. Prevede la possibilità di aggiungere carte virtuali al costo di 0,10€ al mese per carta. Piano Enterprise Suite: è pensato per le aziende di grandi dimensioni che necessitano di soluzioni personalizzate.

Con Wallester, la creazione dell’account è sempre gratuita, indipendentemente dal piano scelto, e la possibilità di aggiungere carte virtuali o emettere carte fisiche permette un controllo maggiore delle spese aziendali, rendendo Wallester una scelta conveniente e competitiva.

FAQ

Wallester è sicuro?

Wallester Business garantisce una sicurezza di livello bancario per i fondi dei clienti secondo gli standard internazionali di trattamento della moneta elettronica (Electronic Money Regulations 2011) validi per tutte le organizzazioni finanziarie europee. La sicurezza dei pagamenti online di Wallester è garantita dalla politica di sicurezza multilivello 3D-Secure 2.0, conforme ai requisiti della direttiva PSD2.

Wallester Business è integrabile nel sistema di contabilità aziendale?

Sì! Un’API innovativa consente di integrare in modo semplice e rapido la piattaforma Wallester Business in qualsiasi piattaforma di contabilità finanziaria e di effettuare un’esportazione immediata dei dati.

Dove sono accettate le carte?

Le carte Wallester Business appartengono alla classe Visa Business e sono accettate in tutti i paesi che supportano il sistema di pagamento internazionale VISA. Sono adatte per effettuare pagamenti tramite POS, acquisti online e prelievi di contanti presso gli sportelli ATM.