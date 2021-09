Volkswagen Golf 8 è una cinque porte compatta, tecnologica e sicura. Punta sull’efficienza e sulle ridotte emissioni di CO2, ben cinque i propulsori ibridi con consumi inferiori fino al 17% rispetto al precedente modello.

Volkswagen Golf 8 è disponibile anche con alimentazione ibrida plug-in.

Dopo oltre 45 anni di presenza sul mercato, l’ottava generazione di una delle auto più amate di sempre continua nella sua evoluzione, il caratteristico montante posteriore, la coda grintosa, la sottile calandra del radiatore, sono tutti particolari presenti sulla rinnovata edizione.

La nuova firma luminosa a LED di serie sull’intera gamma diventa così un segno inconfondibile di un modello che nel corso degli anni ha saputo evolversi senza mai rinnegare le origini.

Volkswagen Golf 8 è in vendita con prezzi a partire da 25.750 euro

Volkswagen Golf 8

Massima cura aerodinamica, l’intera carrozzeria è stata ridisegnata, la superficie frontale ridotta, migliorato sensibilmente il coefficiente di penetrazione aerodinamica ora di 0,27, una cura maniacale per i particolari che oltre ad avere un impatto positivo sull’estetica incide favorevolmente sui consumi e sulla silenziosità di marcia.

Lunga 4,284 metri, larga 1,789 metri, alta 1,456 metri ha un passo di 2,636 metri ed una capacità di carico che varia dai 380 litri in configurazione standard fino ai 1.237 litri con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti. Rispetto al modello precedente invariate le dimensioni interne.

Quattro gli allestimenti disponibili:

Golf ;

; Life ;

; R-Line ;

; Style.

Disponibile unicamente con carrozzeria cinque porte, già nella versione d’accesso vanta una completa dotazione di serie:

luci anteriori e posteriori a LED;

Keyless-Go;

Digital Cockpit;

Climatizzatore automatico;

Volante multifunzione;

Lane assist (assistenza al mantenimento della corsia);

Front assist con frenata d’emergenza City;

Car2X;

Sistema di protezione predittivo dei pedoni.

Volkswagen Golf 8

Novità anche per gli interni, il digital cockpit accoglie ora anche lo schermo dell’infotainment con l’head-up display è disponibile a richiesta. La completa digitalizzazione del posto guida ha coinvolto anche i pochi pulsanti presenti in plancia, ora touch, tramite i comandi covali e la web app Alexa è possibile accedere alle numerose informazioni presenti nel menù centrale.

La connettività con il mondo esterno è resa possibile tramite l’Online Connectivity Unit, una eSIM consente di accedere ai servizi online Volkswagen We Connect e We Connect Plus.

Volkswagen Golf 8: motori benzina, diesel e ibridi

Propulsori benzina, diesel, metano e ibridi, tutti sovralimentati, con potenza da 90 fino a 300 cavalli. Sono otto le motorizzazioni disponibili, tra cui due tre cilindri da 90 e 110 cavalli e due Diesel a quattro cilindri da 115 e 150 cavalli.

Volkswagen Golf 8

Cinque le versioni ibride con alimentazione a 48 Volt e batteria agli ioni di litio, propulsori che si caratterizzano per consumi ridotti e per potenze considerevoli in relazioni alla cilindrata (110, 130 e 150 cavalli), con la ibrida plug-in da 204 cavalli.

Foto Volkswagen Golf 8