Viaggi low cost in Italia, le 25 mete più economiche nel 2024

L’estate 2023 è ormai alle porte e con essa ritorna anche il desiderio di concedersi una meritata vacanza, in modo da prendersi una pausa dagli stressanti ritmi del lavoro e del caos cittadino. Se la mente è già in viaggio verso una baita in montagna o verso una residenza sul mare, dall’altra bisogna rimanere con “i piedi per terra” e guardare alle proprie disponibilità economiche.

È forse questa una delle più grandi sfide di ogni vacanziere: organizzare e godersi una vacanza low cost rilassante o piena di avventure, senza però spendere troppo. Una sfida dato l’aumento dei costi ma non per questo impossibile, bisogna solo saper scegliere la giusta meta. Se c’è chi desidera partire per l’estero, dall’altra non si può certo ignorare le perle del nostro territorio. Sono numerosi, infatti, gli italiani che decidono ogni anno di raggiungere qualche meta nostrana, non solo per le vacanze ma anche per un fine settimana fuori porta in attesa delle ferie.

Una scelta che può soddisfare la richiesta sia di relax e riposo sia quella di non spendere troppo. In Italia, infatti, sono davvero numerose le mete turistiche che meritano una visita e tante di esse, oltre a essere interessanti, risultano essere anche economicamente accessibili.

Di solito le mete più economiche per trascorrere le vacanze estive si trovano nel Sud Italia, soprattutto per gli amanti del mare, ma anche al Centro e al Nord si possono visitare località da sogno e poco costose. In questo caso potrebbe essere utile conoscere quali sono le mete più economiche per l’estate 2023, indicando almeno una meta da sogno economica per regione.

leggi anche Come risparmiare in vacanza e viaggiare senza pensieri

1. Chamois, Valle D’Aosta

A 1815 metri d’altitudine si trova una piccola perla delle Alpi Chamois, il comune più alto della Valle d’Aosta, che si trova nella media valle del Monte Cervino, abitato da un centinaio di persone, e dove le automobili sono vietate. Si può raggiungere Chamois solo in funivia, con partenza da Buisson, dal costo di un biglietto di un tram, mentre i più atletici potranno percorrere il sentiero “percorso energia”, da intraprendere a piedi o in bicicletta, grazie al bike sharing attivo nei mesi estivi.

Chamois è la meta ideale per una vacanza low-cost e green all’insegna dello sport. È, infatti, uno dei primi comuni pionieri del turismo a mobilità dolce, promuovendo un modello di vacanze ecologiche. Da non perdere a Chamois i numerosi sentieri di trekking, tra questi quello che conduce al Lago di Lod o al panoramico Col de Nana (2775 m).

2. Biella, Piemonte

Tra le mete low-cost in montagna non può mancare Biella, ai piedi delle Alpi piemontesi, la città è un piccolo gioiello, dove è possibile ammirare monumenti di epoca romana, rinascimentale ed ottocenteschi, e dalla quale sarà possibile visitare meravigliose valli e montagne grazie a numerosi percorsi di trekking che conducono alle Alpi biellesi, fino al lago di Viveron.

Da non perdere a Biella è sicuramente la possibilità di raggiungere lo storico quartiere il Piazzo attraverso una panoramica funicolare; quartiere che ha conservato le caratteristiche del borgo medioevale del 1160. Ancora nei dintorni di Biella sarà possibile vistare il Santuario di Oropa, uno dei più importanti d’Europa.

3. Tirano, Lombardia

Vicino al confine con la Svizzera sorge il borgo di Tirano, punto di partenza e arrivo del trenino rosso del Bernina, patrimonio Unesco dal 2008. Anche Tirano è famosa per essere una città “slow”, tra le più suggestive della Valtellina. Questo piccolo centro riserverà numerose sorprese sia di carattere naturale e sportivo che di carattere artistico e culturale.

A Tirano, infatti, sarà possibile visitare il Santuario della Madonna di Tirano, Palazzo Salis, Palazzo Torelli e le numerose dimore aristocratiche, mentre gli amanti dello sport potranno dedicarsi a diverse attività, percorrendo in bicicletta il Sentiero Valtellina o facendo rafting lungo l’Adda, senza dimenticare lo sci sulle Alpi poco distanti. Inoltre, grazie alla sua posizione strategica, sarà possibile in pochissimo tempo, raggiungere la Svizzera, Sankt Moritz è a circa un’ora di auto.

4. Valli del Vanoi, Trentino-Alto Adige

Se si desidera trascorrere la propria estate tra numerose attività differenti a poco prezzo, le Valli del Vanoi vicino Trento sono perfette. Raggiungendo il Trentino-Alto Adige, è possibile infatti trovare questo piccolo paradiso terrestre. Le Valli sono composte da un’immensa distesa di verde, tra vette che superano i 2000 metri d’altezza, parchi naturali, aree verdi attrezzate, laghi, fiumi di montagna e spazi di natura incontaminata di ogni tipo, le Valli del Vanoi sono la meta giusta per famiglie, coppie o gruppi di amici ed escursionisti.

La meta ideale per chi è alla ricerca di un periodo di vacanza in totale tranquillità, all’insegna della salute e della vitalità, qui infatti è possibile inerpicarsi per lunghi sentieri di trekking, non solo. Molteplici sono anche gli sport da praticare come la pesca, la canoa, l’arrampicata e il parapendio. Le vacanze, però, sono anche un’occasione per poter riposare mente e corpo, recandosi in visita ai caratteristici borghi che spezzano il paesaggio naturale, immancabile anche una gita al lago di Calaita.

5. Valle delle chiese, Trentino

Questa località turistica in Trentino è l’ideale per chi ama la montagna e i paesaggi naturali dove trovare borghi caratteristici incastonati tra le rocce. La scelta perfetta se si desidera godersi l’aria montanara fresca e rigenerante. Una meta perfetta in estate per le passeggiate e in inverno per le se piste da scii. Un luogo accessibile economicamente dove poter degustare i magnifici prodotti locali.

6. Asiago, Veneto

Altra imperdibile città di montagna è sicuramente Asiago con i suoi ampi spazzi, verdi prati, destinazione ideale per chi è alla ricerca di un ambiente salubre ed incontaminato dove poter rilassarsi e divertirsi. Anche questa meta è perfetta per praticare moltissimi sport grazie ai numerosi impianti sportivi, dal golf, alla mountain bike, dal tiro con l’arco, fino all’arrampicata sportiva.

Se agli escursionisti Asiago offre molteplici possibilità con strade sterrate, sentieri e percorsi immersi nei boschi, la località offre anche la propria storia agli amanti della cultura. Asiago, infatti, è stata uno dei teatri della Prima guerra mondiale, con numerosi percorsi escursionistici di guerra dove con l’ausilio di indicazioni ed illustrazioni si possono ripercorrere gli scenari del primo conflitto mondiale alla scoperta di trincee ed avamposti.

7. Trieste, Friuli-Venezia Giulia

Una perla preziosa del Nord-Est Italia. Trieste è una città di mare e di frontiera, da sempre un ponte per l’Italia verso l’Europa. Affacciata sul mar Adriatico e protetta dall’altopiano Carsico, Trieste conserva ancora quei tratti mitteleuropei immortalati dalle poesie del triestino Umberto Saba.

Oltre a farsi incantare dal centro storico della città, con piazze e monumenti, non può mancare una visita al Caffè degli Specchi, istituzione di Trieste, o al castello di Miramare, affacciato sul Golfo di Trieste, poco fuori città. Ai piedi del colle si trova inoltre un Teatro Romano, risalente al I secolo a.C. Inoltre, grazie alla posizione strategica della città, è possibile valutare di fare un tour oltralpe, raggiungendo le meravigliose coste slovene.

8. Levanto, Liguria

Levanto è una piccola perla della Liguria, meta ideale per un viaggio low-cost dalla quale partire per visitare le Cinque Terre. Località marina con un borgo ricco di storia e case colorate, Levanto gode di una posizione strategica, trovandosi a soli 10 minuti di treno dai più rinomati borghi liguri.

Varrà sicuramente la pena visitare la sua sabbiosa baia che si apre su un mare cristallino, per poi percorrere le vie del centro storico dalle architetture medievali e rinascimentali. Levanto è inoltre tra i Comuni fondatori dell’associazione Cittaslow. Unica regola per godere a pieno la bellezza del borgo e della Liguria sarà sicuramente quella di procedere lentamente, concedendosi ristoro e momenti di pace.

9. Porto Venere, Ligura

Porto Venere (o Portovenere) è una delle perle del Golfo di La Spezia, noto anche come il Golfo dei Poeti. Si tratta di un affascinante borgo marinaro situato sulla costa ligure. Questa pittoresca località è famosa per le sue case colorate, le stradine strette e i panorami mozzafiato sul mare. Il suo porto naturale offre una vista spettacolare sulle acque cristalline e sulle isole circostanti. Porto Venere è anche un punto di partenza ideale per esplorare le Cinque Terre, una soluzione low cost senza rinunciare alle mete più famose d’Italia.

In Emilia-Romagna è possibile vistare la “piccola Venezia”. Comacchio è un incantevole borgo in provincia di Ferrara che sorge in mezzo all’omonima laguna tra il Po di Volano e il Po di Comacchio. Le bellezze naturalistiche e le testimonianze storiche del piccolo borgo sono state minacciate dall’alluvione, ma sembrano aver resistito. Per fine estate, quando - si spera - l’emergenza alluvione sarà terminata, investire in una vacanza in questi luoghi potrebbe aiutare l’economia della regione, completamente devastata dall’alluvione.

Comacchio è composta da 13 piccole isolette formatesi alla foce del Po di Primario con il mare, diventando un importante scalo navale nel mare Adriatico. Sembrerà di passeggiare per le vie di Venezia, ma con la possibilità anche di esplorare la riserva naturale del Parco del Delta del Po, all’interno della quale nasce Comacchio.

11. Numana, Marche

Rimanendo al Centro Italia, meta economica e suggestiva è senz’altro Numana, città in provincia di Ancona nel cuore della riviera del Conero. Numana ha origini antiche che risalgono al VI secolo a.C. (periodo dei Piceni) ed è perfetta per una vacanza rilassante e divertente tra spiagge sabbiose con acque trasparenti e paesaggi naturali splendidi.

Numana è famosa per essere la “Città delle Tartarughe” dal 2001, quando tra la Spiaggiola e la spiaggia dei Frati (due delle spiagge più note e belle del posto) è nata la Caletta delle Tartarughe, un’area destinata alla riabilitazione di questi animali prima del loro rilascio in natura. Da visitare anche l’Aquarium Statale, museo nel centro storico dove si possono ammirare reperti appartenenti al periodo compreso tra Paleolitico e età tardo romana. L’ingresso è a solo 1€ per ragazzi tra i 18 e i 25 anni, 2€ dai 26 ai 65 anni. Gratis per gli over 65 e i minori di 18 anni.

12. Ortona, Abruzzo

Su un promontorio affacciato sul mar Adriatico sorge l’antica città di Ortona. Città romana che ha visto nei secoli avvicendarsi al potere Goti, Bizantini, Longobardi e, infine, i Normanni che la incendiarono nell’XI secolo. Risorta in epoca sveva. La città è passata alla storia per essere stata definita da Churchill la “Stalingrado d’Italia”, in quanto durante la Seconda guerra mondiale, Ortona fu lo sfondo di bombardamenti e dure battaglie.

Oggi Ortona è una delle più belle località balneari della Costa dei Trabocchi. La cittadina in provincia di Chieti si trova in una zona ricca di vigneti, diventando famosa come “città del vino”. Dalle spiagge ai vigneti, è impossibile non visitare, il Palazzo Farnese, il Castello Aragonese arroccato su uno sperone a picco sul mare e le meravigliose spiagge della Costa dei Trabocchi.

13. Termoli, Molise

Il Molise riserva numerose sorprese ai suoi turisti: perfetta soluzione per andare in vacanza spendendo poco. La piccola regione conta 35 km di costa sul mar Adriatico, meglio nota come Costa Verde, dove è possibile trovare spiagge dalla ricca vegetazione, molto vicine agli antichi borghi.

La città di Termoli ha conservato il borgo medievale chiuso dentro le mura che lo separano dalla città moderna, l’antico borgo custodisce il meraviglioso Castello Svevo. Nella parte più settentrionale della costa è da non perdere la bellezza della spiaggia di Sant’Antonio, sul quale affaccia anche il Castello. Per gli amanti degli sport acquatici invece è il caso di dirigersi verso la spiaggia di Rio Vivo che è una baia di 150 metri frequentata da chi pratica sport come windsurf, kitesurf o vela.

14. Castiglione della Pescaia, Toscana

Una vacanza low cost in Toscana è possibile e Castiglione della Pescaia è un buon compromesso tra paesaggi, mare da sogno e costi ridotti. Questo paese è situato nella zona della Maremma, in provincia di Grosseto, e non è difficile trovare appartamenti, camping o soluzioni economiche per pernottare e molto accessibili rispetto ad altre località toscane. Nella parte alta della città si concentrano le attività commerciali e in alta stagione si incendia la movida: tanti, infatti, sono i localini e i bar dove fare aperitivo a prezzi modici; mentre nella parte bassa è possibile visitare il borgo racchiuso dalle mura antiche.

15. Isola d’Elba, Toscana

Altra meta low cost in Toscana è l’isola d’Elba che offre un paesaggio ideale sia per gli amanti del mare che per gli amanti della montagna. Infatti, i turisti potranno visitare i tipici villaggi di pescatori, come Portoferraio e Rio Marina, emozionarsi di fronte a cave di granito e parchi minerari, e anche camminare in montagna lungo impervi sentieri, considerando che il Monte Capanne, con i suoi 1019 metri di altitudine consente di godere di un panorama meraviglioso intorno all’isola.

16. Spoleto, Umbria

Nella regione centrale d’Italia sarà possibile visitare Spoleto, perfetta meta low-cost. La città si estende sul colle Sant’Elia, ai piedi del bosco sacro di Monteluco. Meravigliosa per una gita storica, Spoleto ha tra i suoi monumenti più antichi l’Arco di Druso e Germanico, la chiesa romanica di Sant’Ansano, il teatro romano, la basilica di San Salvatore, un interessante monumento di origini paleocristiane, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Da non perdere il Duomo di Spoleto, in stile romanico, dove è conservato il busto in bronzo di Urbano VIII di Bernini, ma anche la chiesa di Sant’Eufemia e Villa Redenta che sorge sui resti di un’antica villa romana e accolse la nobiltà di Spoleto il ‘600 e l’800. Accanto alle bellezze storiche, sarà possibile esplorare le meraviglie naturali del bosco sacro di Monteluco. Infine, se ci si recherà tra giugno e luglio, qui sarà possibile partecipare al prestigioso Festival dei Due Mondi, che ogni anno richiama ospiti internazionali.

17. Sperlonga, Lazio

Nel Lazio è possibile vistare uno dei borghi più belli d’Italia e una meta low cost nei periodi di bassa stagione. Arroccata su un costone di roccia del colle San Magno, Sperlonga sovrasta l’incantevole litorale laziale. Con spiagge dalla sabbia dorate e acque cristalline, lungo la quale si rincorrono torri di avvistamento e grotte marine.

Il nucleo originario del borgo tipicamente mediterraneo è ancora intatto: casette bianche, stretti vicoli pieni di botteghe artigiane e scorci di blu. Qui sarà possibile vistare anche la Villa di Tiberio rievocando la grandezza dell’Impero Romano, mentre visitando la torre Truglia si potranno rivivere le battaglie tra pirati e le invasioni saracene. Per gli amanti del surf, poco distate si trova a Gaeta la spiaggia di Serapo, famosa per le lunghe onde.

18. Cilento, Campania

Anche la Campania si contraddistingue per luoghi splendidi da visitare e il Cilento è uno di questi. Si tratta di un’area montuosa in provincia di Salerno, uno scorcio di paradiso ancora prevalentemente allo stato brado che dalla collina scende verso il mare cristallino. Il Cilento, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è una zona caratterizzata da una costa frastagliata, dolci colline e monti del Vallo di Diano con boschi, borghi e cascate.

Per chi ama passeggiare, numerosi sono i sentieri da potersi godere spostandosi a piedi, come il cammino di San Nilo o la via Silente. Gli amanti dell’arte non rimarranno delusi. Il Cilento vanta luoghi unici come Paestum, dove sarà possibile visitare templi dorici rimasti quasi intatti, come il Tempio di Era, il più antico, quello di Nettuno o Poseidone, che invece è il meglio conservato. In questa zona archeologica. In località come Palinuro e Marina di Camerota si può pernottare in relais o bed and breakfast a prezzi modici.

leggi anche Quanto costa un viaggio a Zanzibar nel 2023

19. Vico del Gargano, Puglia

Un’altra meta ideale per una vacanza rilassante al Sud Italia si trova in Puglia, meta ideale per un viaggio on the road all’insegna delle bellezze naturali. Se si è alla ricerca di panorami mozzafiato, l’ideale è di raggiungere Vico del Gargano, il borgo che costituisce il cuore del Parco Nazionale del Gargano, perfetta meta per gli amanti della natura, tra foreste, pinete e borghi.

Soprannominato il “paese dell’amore”, protetta da San Valentino, Vico del Gargano fa parte de I Borghi più belli d’Italia per il suo caratteristico centro storico medioevale. Vico del Gargano è la meta perfetta non solo per esplorare il Parco nazionale, ma anche per le meravigliose spiagge assolate, qui sarà possibile concedersi giornate di puro relax tra spiagge e baie incantevoli. Il consiglio è quello di raggiungere Rodi del Gargano e Peschici stupende città di mare.

20. Maratea, Basilicata

Per trascorrere una vacanza da sogno ma low cost non si può non menzionare una delle perle della Basilicata: Maratea, in provincia di Potenza, è un piccolo tesoro incastonato tra le montagne lucane, nel punto dove incontra il Mar Tirreno. Questo paese offre bellezze mozzafiato e passatempi per tutti i gusti: dalle spiagge dorate ai sentieri di trekking fino alle bellezze storiche e architettoniche, tutto a prezzi molto contenuti. Il costo per una notte in bed and breakfast in centro storico può infatti partire dai 20€ a persona.

Tra le bellezze di Maratea non si può di certo dimenticare la Basilica di S. Biagio dalla quale poi si può raggiungere in breve tempo la statua del Redentore, monumento simbolo del paese. Il centro storico di Maratea, chiamato “il Borgo”, è caratterizzato da un suggestivo impianto medievale con antiche case adornate da logge e portalini, ammassate tra loro e divise solo da stretti vicoli.

21. Castelmezzano, Basilicata

Castelmezzano, arroccato su un picco roccioso nelle Dolomiti Lucane, è un borgo pittoresco in Basilicata che offre ai visitatori un’ampia varietà di cose da vedere e da fare, tra cui il famoso volo dell’Angelo, l’attrazione più famosa e adrenalinica che ti consente di volare tra Castelmezzano e il vicino borgo di Pietrapertosa su un cavo d’acciaio lungo 1400 metri. Raggiungendo una velocità di oltre 100 km/h, potrete ammirare paesaggi mozzafiato sulla vallata sottostante

22. Tropea, Calabria

Una delle perle più famose della Calabria è Tropea, una città costruita su una roccia alta 60 metri a picco sul mar Tirreno. La città è un’ottima meta low cost, da visitare idealmente fuori stagione quando non è presa d’assalto dai turisti. Qui sarà possibile ritrovare la bellezza dell’arte bizantina, grazie al santuario di Santa Maria dell’Isola, posizionata su uno scoglio di arenaria.

Ma Tropea è ricca di monumenti storici, dalla cattedrale romanica siculo-normanna del XII secolo in stile barocco, dove è possibile trovare il grande Crocifisso Nero del 1600, fino al maestoso Palazzo Toraldo, appartenuto a una famiglia di origini sveve. Il Museo Civico Diocesano poi propone un percorso storico dal Medioevo agli ultimi anni del XIX secolo. A Tropea, gli amanti del mare potranno godere di spiagge bianche e acque cristalline, come la spiaggia della Rotonda e la spiaggia Michelino per un panorama da cartolina. Per i turisti “più energici ” sarà possibile visitare baia di Riaci, frequentata dai locali e dagli amanti dello snorkeling.

23. Trapani, Sicilia

Per un viaggio indimenticabile ma low cost in Sicilia, Trapani è l’ideale: storia e bellezze naturali. Trapani un tempo rappresentava un importante crocevia del commercio tra Cartagine e Venezia, e oggi il centro storico incanta con le sue stradine in pietra chiara, le chiese dalle ricche facciate e i suoi eleganti palazzi.

Tra i luoghi da visitare non può mancare Erice, considerato uno dei borghi più belli d’Italia, situato sul Monte Erice dal quale il panorama visibile dal suo giardino “Balio” che circonda il Castello di Venere è indimenticabile. Per fare trekking e passeggiate immersi nella natura meta obbligatoria è la Riserva di Monte Cofano, o anche la Riserva naturale dello Zingaro che con i suoi 1600 ettari di vegetazione e le sue calette meravigliose dalle acque cristalline delizierà chi desidera nuotare tra i pesci. Trapani non solo offre dei costi di pernottamento modici, ma anche la possibilità di mangiare piatti tipici divini a costi molto contenuti, anche a partire dai 5€ a persona.

24. Isola di Levanzo, Sicilia

Da Trapani inoltre è possibile vistare le isole Egadi, ottime sia per godersi un po’ di relax in spiaggia sia per escursioni nel verde. Tra queste imperdibile ed economicamente accessibile vi è l’isola di Levanzo. Si tratta della più piccola delle Egadi, con una superficie emersa di appena 5 km². L’isola offre panorami mozziafiati per delle escursioni senza contare i numerosi tour in barca per poter circumnavigare l’siola.

25. Costa Rei, Sardegna

Costa Rei, frazione marittima di Muravera, situata nella zona sud-orientale della Sardegna, è la località ideale per un viaggio low-cost in Sardegna. Situata in un territorio chiamato Sarrabus questa località è caratterizzata dal complesso montuoso dei Sette Fratelli che dominano l’area.

Gli amanti del mare potranno trovare qui coste e spiagge paradisiache, circondate dalla macchia mediterranea rigogliosa e incontaminata. Le baie sono incorniciate da dune che profumano di ginepro e il colore del mare varia in tutte le sfumature del verde e del blu. Il relax in queste zone è assicurato, inoltre, se si disponesse di un’automobile potrebbe valer la pena visitare nel Sud della Sardegna, a solo un’ora e mezza di distanza, Piscinas il più grande deserto d’Europa.