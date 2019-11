Verifica bollo auto: come controllare online se è stato pagato

Dove posso controllare se ho pagato il bollo auto? Sono in tanti gli automobilisti smemorati che si chiedono come fare la verifica, e dove controllare se è stato eseguito o meno il pagamento del bollo.

Sarà che è una delle tasse più odiate dagli italiani, ma non sono rari i casi in cui ci si dimentica se è stato versato o meno l’importo dovuto entro la scadenza prefissata.

La tecnologia offre però una soluzione a tutto (o quasi), ed è dal sito dell’Agenzia delle Entrate o dell’ACI che si può fare la verifica circa il pagamento del bollo auto.

Di seguito vedremo passo per passo come fare, ma si ricorda in primo luogo che per poter fare il controllo del bollo auto e verificare l’avvenuto pagamento è necessario essere in possesso di alcuni dati, tra cui la targa del veicolo e le informazioni sulla sua tipologia.

Per verificare se è stato pagato il bollo auto esistono due diverse procedure, ed in tutti e due i casi il servizio è gratuito e permette di evitare file agli sportelli.

Ecco come controllare se è stato pagato il bollo auto e quali sono i dati da inserire online per la verifica.

Verifica bollo auto online: ecco come fare

Per effettuare la verifica del pagamento del bollo auto si possono utilizzare due diverse procedure.

La prima è messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e permette di fare il controllo del bollo auto per i residenti in tutte le regioni, anche se come vedremo di seguito è prevista una procedura differente per i residenti nei territori in cui è l’Agenzia delle Entrate a gestire la riscossione della tassa automobilistica.

La seconda procedura è invece disponibile sul sito dell’Aci: bisognerà, anche in questo caso, inserire i dati relativi al proprio veicolo per poter verificare se è stato o meno pagato il bollo.

Nell’ultimo caso, tuttavia, si specifica che non sempre il sistema si aggiorna nell’immediato e che pertanto si consiglia di attendere qualche giorno qualora l’avvenuto pagamento del bollo non venisse segnalato tempestivamente.

Verifica bollo auto sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Il controllo sul pagamento del bollo auto può essere fatto accedendo alla sezione del sito Interrogazione pagamenti effettuati da tutti i residenti in regioni dove la tassa automobilistica è gestita direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

La verifica tramite questa procedura è disponibile online per i residenti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, e per le regioni Marche e Valle D’Aosta, i quali potranno consultare l’avvenuto pagamento inserendo i dati relativi a tipo di veicolo, targa, categoria e anno di pagamento.

Per chi risiede in altre regioni è possibile effettuare la verifica bollo auto online accedendo sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina Calcolo del bollo con la formula completa, disponibile per tutte le regioni esclusa la provincia autonoma di Bolzano.

Il servizio online permette di effettuare il controllo inserendo targa del veicolo, regione, mese di scadenza, anno di scadenza, mese di validità ed eventuale codice di riduzione.

Verifica bollo auto sul sito Aci

Anche sul sito dell’Aci è possibile fare la verifica per vedere se è stato pagato il bollo auto. In questo caso la procedura è la stessa per i residenti in tutte le regioni d’Italia.

Il controllo del bollo auto dovrà essere fatto accedendo alla sezione Calcolo del bollo auto, dove sarà richiesto di compilare i campi relativi ai dati del veicolo, regione di residenza e informazioni su intestatario e tipo di pagamento.

Dopo aver ultimato la compilazione e premuto il tasto di invio delle informazioni al sistema, il sito Aci effettuerà la verifica delle informazioni disponibili sul sistema: nel caso di mancato pagamento si potrà procedere direttamente online.