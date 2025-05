Verbali Fed oggi: aumentati rischi di inflazione e disoccupazione. Recessione una possibilità

Sono stati resi noti i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, che si è svolta lo scorso 6-7 maggio. Due settimane fa, la banca centrale statunitense ha deciso con voto unanime di 12 a 0 di mantenere i tassi d’interesse al 4,25%-4,50%, così come ampiamente pronosticato dagli analisti. «A sostegno dei propri obiettivi, il Comitato ha deciso di mantenere l’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali tra il 4,25% e il 4,5%. Nel valutare l’entità e la tempistica di ulteriori aggiustamenti dell’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali, il Comitato analizzerà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive economiche e l’equilibrio dei rischi», si legge nel verbale.

La decisione di mantenere i tassi invariati è stata alimentata dalle preoccupazioni tra i membri della Fed che i dazi rischino di rallentare la crescita economica e aumentare l’inflazione. «Sebbene gli indicatori recenti suggeriscano che l’attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo sostenuto, il tasso di disoccupazione si è stabilizzato a un livello basso negli ultimi mesi e le condizioni del mercato del lavoro restano solide, l’inflazione rimane relativamente elevata», si riporta nel verbale.