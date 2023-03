Vendere e acquistare case green è più conveniente, ecco quanto si guadagna e risparmia sul mutuo

Il mercato delle abitazioni sostenibili è e sarà sempre più agevolato. Il mercato dei mutui sarà fortemente influenzato dagli immobili con condizioni energetiche sostenibili di nuova costruzione o riqualificate. Saranno anche sempre più stringenti le regole per l’accettazione di un muto da parte delle banche, soprattutto in seguito alle direttive dell’Unione Europea sulle prestazioni energetiche degli edifici.

In altre parole l’efficienza energetica aumenta il valore degli immobili e allo stesso tempo rende più convenienti i mutui. Anche un immobile vecchio, ma riqualificato può essere rivenduto a un valore più alto, depotenziando la naturale perdita di valore delle abitazioni per il mercato immobiliare. Inoltre, secondo le simulazioni sulle richieste di mutuo, un mutuo green è più conveniente di un mutuo per una casa non pensata per essere sostenibile.

Vendere e acquistare case green, cioè sostenibili, sarà sempre più semplice e sempre più necessario, spinti anche dalle offerte delle banche che propongono sconti e agevolazioni per questa particolare tipologia di casa. Oggi possono sembrare poco comuni, ma domani le case sostenibili dovranno essere lo standard.

Ecco quanto si guadagna nell’acquistare e vendere una casa green e qual è il valore di risparmio sul mutuo di una casa pensata per essere sostenibile.

leggi anche Mutuo: 5 idee per risparmiare almeno 100 euro al mese

Le offerte delle banche per l’acquisto di case Green: mutui più convenienti

Secondo le simulazioni effettuate dalla sezione Economia del Corriere della Sera, grazie ai dati estrapolati da MutuiOnline.it (dati aggiornati alla data dell’8 febbraio 2023) un muto green permette di risparmiare sulle spese a 20 e 30 anni.

L’esempio delle simulazioni si basa su un mutuo green da 210.000 euro per una casa dal valore di 300.000 euro e suddivide le offerte in base al tasso fisso o al tasso variabile e per una durata del mutuo su 20 o 30 anni.

Tasso fisso a 20 anni Intesa Sanpaolo 1.217,91 3,71% Bnl 1.223,33 3,74% Bpm 1.226,57 3,80% Webank 1.237,43 3,80% Bper 1.239,00 3,66%

Tasso variabile a 20 anni Ing 1.132,34 2,81% Crédit Agricole 1.212,53 3,65% Intesa Sanpaolo 1.228,74 3,82% Che Banca! 1.233,08 3,89% Webank 1.256,03 3,95%

Tasso fisso a 30 anni Ing 960,67 3,74% Bper 924,34 3,44% Bnl 942,99 3,50% Intesa Sanpaolo 942,99 3,50% Banco Bpm 966,59 3,70%

Tasso variabile a 30 anni Ing 891,04 3,05% Che Banca! 970,16 3,96% Intesa Sanpaolo 972,54 3,94% Crédit Agricole 977,32 3,79% Banco Bpm 1.002,57 4,00%

leggi anche Quanto costerebbe ristrutturare casa secondo le nuove regole europee

Quanto si risparmia con un mutuo green?

Secondo i dati i mutui green o “verdi” sono di importo più alto rispetto a quelli standard. Lo ha spiegato il direttore generale del gruppo MutuiOnline e ha aggiunto le caratteristiche tipiche di questi mutui. Per esempio la richiesta dell importo è in media più alta, con un mutuo di oltre 174.000 euro a fronte di meno di 131 mila della media per i mutui non green; chi richiede un mutuo green è in media più giovane (37 anni contro 40) e la durata media è di 26 a fronte di 24 anni di un mutuo non green. Per questo i clienti green piacciono alle banche e sono disposte a offrire taeg più bassi fino al 0,30 euro.

Anche a fronte di questa tendenza, la maggior prudenza dovuta all’aumento dei tassi ha fatto ripiegare il numero delle richieste di mutui green, che nel terzo trimestre 2022 invece aveva sfiorato il 10%. Così come i mutui verdi, anche i prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica sono sempre più comuni. Sono tutti i prodotti che permettono di risparmiare, secondo le stime, fino a oltre un punto sul tasso.