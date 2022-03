Vacanze di Pasqua 2022, quando chiudono le scuole: tutte le date regione per regione

Per gli studenti si avvicinano le ultime vacanze prima della fine dell’anno scolastico. Quando sono previste le vacanze di Pasqua 2022 e quando chiuderanno le scuole? Pasqua nel 2022 si celebra domenica 17 aprile mentre lunedì 18 aprile è Pasquetta.

Due giorni di festa che per le scuole vogliono dire cinque giorni di interruzione delle lezioni e di riposo per docenti e studenti. Le date per la chiusura delle scuole in occasione delle festività pasquali vengono stabilite con il calendario scolastico 2021-2022, ma potenzialmente possono variare da regione a regione e persino da istituto a istituto.

Il calendario scolastico viene infatti deciso dal ministero dell’Istruzione, ma poi le regioni possono predisporre diversi calendari regionali, con chiusure differenziate. Inoltre anche i singoli istituti hanno libertà di scegliere diverse date per le festività. Vediamo quando chiudono le scuole per Pasqua 2022.

Le vacanze di Pasqua 2022 a scuola

A differenza di quanto avvenuto per esempio a Carnevale, le vacanze di Pasqua sono uguali per tutte le regioni: si parte giovedì e si finisce martedì, comprendendo entrambi questi giorni. Le singole scuole, però, godono della possibilità di scegliere in autonomia le date di chiusura e quindi potrebbero anche decidere di prolungare, per esempio, le vacanze pasquali degli studenti.

Pasqua, la chiusura delle scuole regione per regione

Il calendario scolastico predisposto dal ministero non ha subito variazioni a livello regionale per le vacanze di Pasqua, anche se resta la possibilità di variazioni stabilite dai singoli istituti. Ecco, quindi, le date delle chiusure scolastiche regione per regione:

Abruzzo: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile

Le altre festività dal 25 aprile alla fine dell’anno scolastico

Una volta terminate le vacanze pasquali per gli studenti si avvicina sempre più la fine dell’anno e per qualcuno anche il momento degli esami di terza media e di maturità. Prima del termine dell’anno, però, ci sono ancora dei giorni di festività nazionale:

Il 25 aprile : sarà lunedì, quindi un giorno in più di chiusura per le scuole;

: sarà lunedì, quindi un giorno in più di chiusura per le scuole; L’ 1 maggio : cade di domenica, per cui nessuna festa aggiuntiva;

: cade di domenica, per cui nessuna festa aggiuntiva; Il 2 giugno: si tratterà di un giovedì, un’ulteriore chiusura per le scuole italiane.