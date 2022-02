Vacanze di Carnevale 2022: quando chiudono le scuole regione per regione

Carnevale 2022, le festività si avvicinano anche per le scuole italiane. In alcune regioni gli istituti chiuderanno per le feste con un calendario diverso per ogni territorio. Il Carnevale 2022 inizia domenica 13 febbraio e si conclude con il martedì grasso l’1 marzo, ma le vacanze scolastiche hanno una durata molto ridotta.

Cosa succede quindi con le scuole? Non in tutte le regioni chiuderanno gli istituti e ci saranno vacanze per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. A stabilire le eventuali chiusure è il calendario scolastico 2021-2022 redatto a inizio anno, ma che può subire qualche variazione anche in base alle altre chiusure forzate avvenute durante l’anno (pensiamo, per esempio, al rinvio del rientro in classe di gennaio causa risalita dei contagi).

Per qualche studente, quindi, le vacanze ci saranno. Per altri invece no. Vediamo cosa succede in ogni singolo territorio e quando inizieranno le vacanze di Carnevale nelle regioni italiane, analizzando cosa prevede ogni singolo calendario scolastico.

Quand’è Carnevale: rito ambrosiano e romano

Il Carnevale si celebra in Italia secondo due riti diversi. Per quello romano, seguito in quasi tutta Italia, la festa vera e propria parte il 24 febbraio con il giovedì grasso e si conclude martedì grasso, l’1 marzo 2022. Il rito ambrosiano, celebrato quasi solamente nella diocesi di Milano, prevede festeggiamenti in date diverse: si parte dal giovedì grasso del 3 marzo 2022 e i festeggiamenti si tengono soprattutto nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 marzo.

Carnevale 2022, quando chiudono le scuole

Il Carnevale dura due settimane ma, salvo rare eccezioni, le scuole chiudono per non più di un paio di giorni e in molte regioni, in realtà, non chiudono affatto. Vediamo quali sono i giorni di chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale regione per regione:

Campania: 28 febbraio e 1 marzo;

Friuli-Venezia Giulia: dal 28 febbraio al 2 marzo;

Lombardia: 28 febbraio e 1 marzo (rito romano) 4 e 5 marzo (rito ambrosiano);

Molise: 1 marzo;

Bolzano: dal 26 febbraio al 6 marzo;

Trento: 28 febbraio e 1 marzo;

Piemonte: dal 26 febbraio all’1 marzo;

Sardegna: 1 marzo;

Valle d’Aosta: 28 febbraio e 1 marzo;

Veneto: dal 28 febbraio al 2 marzo.

Ci sono poi situazioni particolari come quella dell’Abruzzo, dove le scuole non chiuderanno nonostante quanto fosse inizialmente previsto dal calendario scolastico. Alla fine si è deciso che non ci saranno vacanze di Carnevale per recuperare le chiusure del 7 e dell’8 gennaio.