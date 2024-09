USA: fiducia dei consumatori in calo malgrado il taglio dei tassi

La fiducia dei consumatori americani è crollata al minimo di tre anni a settembre nonostante un taglio dei tassi storico e una diminuzione dell’inflazione. La fiducia dei consumatori a lungo termine si sta avvicinando a livelli simili alla crisi finanziaria del 2008 e a una grave recessione economica.

Il Consumer Confidence Index è sceso di 6,9 punti a 98,7, il calo più grande da agosto 2021 nel mezzo della pandemia di COVID-19.

Il Conference Board di New York, l’organizzazione che misura la fiducia dei consumatori, ha affermato che il calo peggiore si è verificato tra le persone di età compresa tra 35 e 54 anni e coloro che guadagnano meno di 50.000 dollari l’anno.

I consumatori temono l’aumento dei prezzi e il calo dei posti di lavoro, ha osservato il Conference Board. Sebbene l’inflazione sia in costante calo, i prezzi complessivi sono ancora più alti del 20% rispetto a prima della pandemia.

L’inflazione è aumentata del 2,5% anno su anno ad agosto, meno del 2,6% previsto. Al suo picco a giugno 2022, l’inflazione statunitense ha raggiunto il 9,2%.

La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di uno storico 50 punti la scorsa settimana. Tuttavia, ci vorranno diversi mesi prima che il taglio dei tassi di interesse abbia un impatto, mentre gli effetti stressanti dei tassi elevati si fanno ancora sentire.

«I prezzi, in particolare al supermercato e per la benzina, continuano a salire e i tagli dei tassi di interesse impiegheranno del tempo per filtrare sui tassi delle carte di credito e sui mutui», ha detto il CEO di SMI Group Kenin Spivak al New York Post.

leggi anche Ecco chi supererà gli Stati Uniti nella produzione di energia nucleare

I timori di recessione sono fondati?

Le aspettative dei consumatori per i prossimi sei mesi sono scese significativamente a 81,7. Durante una recessione, questo valore di solito si aggira appena sopra 80.

Le aspettative dei consumatori non sono un vero indicatore di una recessione, che è formalmente definita dalla Federal Reserve statunitense come due trimestri consecutivi con una crescita del PIL in calo.

Tuttavia, questo valore mostra lo stato della fiducia dei consumatori per il prossimo futuro. Gli Stati Uniti terranno le elezioni generali il 5 novembre e l’economia è la questione più importante tra gli elettori.

L’attuale amministrazione democratica ha cercato di ripulire il suo record di inflazione e tassi elevati mostrando i suoi altri risultati economici. Durante la presidenza di Biden, la disoccupazione ha raggiunto un minimo storico del 3,4%, mentre il PIL è cresciuto più velocemente di qualsiasi altra economia sviluppata al mondo.

Ma la disoccupazione sta lentamente aumentando, raggiungendo il 4,3% in estate, anche a causa dell’aumento dei tassi di interesse.

L’economia potrebbe andare bene, ma i consumatori americani non ne sentono gli effetti. E questo potrebbe avere un’importanza significativa in un anno elettorale.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2024-09-25 20:13:03. Titolo originale: US consumer confidence drops despite low inflation, rate cuts

Da non perdere su Money.it