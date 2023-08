Uragano mediterraneo (e non più ciclone) in Italia: cause, differenze e conseguenze sul meteo

Il maltempo che in queste ore sta investendo l’Italia è stato chiamato in alcune zone trombe d’aria o uragano. Eppure in Italia non si può configurare come un “uragano”, al massimo come un uragano mediterraneo. Questo prende il nome di Medicane.

Medicane porterà per le prossime 48 ore ampie zone di maltempo, tanto ampie che la Protezione Civile ha lanciato l’allerta gialla su tutta la costa tirrenica del mar Mediterraneo.

Giunto presto nelle Regioni del Nord Italia, il maltempo ha colpito con forti raffiche di vento e nubifragi. Per conteggiare i danni serviranno diversi altri giorni, soprattutto se lunedì e martedì continueranno a essere colpiti da temporali, grandinate eccezionali e forte vento. Tra lunedì e martedì anche le Regioni del Centro Italia saranno investite dal forte maltempo, con disagio su Toscana, Lazio e Umbria.

Meteo e maltempo: arriva l’uragano mediterraneo

L’uragano mediterraneo porta in Italia aria fredda e lo fa in maniera violenta, quasi quanto il caldo che ha imperversato per un’intera stagione sulla penisola. Per almeno due settimane freddo, pioggia e raffiche di vento si abbatteranno sull’Italia, mettendo fine alla stagione calda con l’ennesimo evento estremo ed eccezionale.

Nello specifico i prossimi due giorni di meteo prevedono:

Lunedì 28:

a Nord un intenso maltempo, che peggiora su Trentino Alto Adige e nel resto del Triveneto;

un intenso maltempo, che peggiora su Trentino Alto Adige e nel resto del Triveneto; al Centro maltempo su Toscana, Lazio e Umbria;

maltempo su Toscana, Lazio e Umbria; al Sud qualche temporale in Campania e Calabria.

Martedì 29:

al Nord un forte maltempo su Lombardia:

un forte maltempo su Lombardia: al Centro piogge e temporali forti su Toscana, Umbria e Lazio;

piogge e temporali forti su Toscana, Umbria e Lazio; al Sud tempo instabile su Campania e Calabria tirrenica, localmente in Sicilia.

Mercoledì 30:

al Nord ultime piogge su alto adriatico e Friuli Venezia Giulia;

ultime piogge su alto adriatico e Friuli Venezia Giulia; al Centro tempo molto instabile;

tempo molto instabile; al Sud diversi rovesci su Campania e Calabria tirrenica, sole altrove.

Quali sono le cause dell’uragano mediterraneo?

L’uragano mediterraneo che si sta abbattendo sull’Italia prende il nome di Medicane. Chiamarlo “uragano” però è improprio. Secondo quanto riportato da Massimiliano Pasqui, climatologo del Cnr, il termine “uragano” è del tutto improprio. “Al di là del nome, si tratta di una dinamica normale quando fronti di aria fredda entrano nel Mediterraneo”, ha spiegato.

Le cause del Medicane vanno ricercate nell’area depressionaria dove viene favorito il contatto tra le temperature. Seppure questi cicloni ci sono sempre stati, a cambiare è però l’intensità dei fenomeni e i temporali a essi associati. Anche in questo caso è possibile trovare un responsabile: il riscaldamento del mare, decisamente più caldo rispetto al passato.

Il calore del mare in futuro aumenterà ancora e con questo la potenza dei cicloni. Se in passato un ciclone era eccezionalmente violento, dobbiamo invece abituarci a fenomeni sempre più estremi. Come ricorda Pasqui: “È assodato comunque che generano temporali sempre più violenti e venti sempre più forti”.

Quali sono le differenze tra urgano e ciclone?

Non ci sono differenza vere tra uragano, cicloni o tifoni. L’unico elemento di diversità è quello geografico. In altre parole uragano e ciclone sono la stessa cosa. Per questo non è raro che in Italia si verifichi un uragano mediterraneo, ovvero un Medicane.

Nello specifico, per avere chiara la distinzione geografica, possiamo dire che: