Un uomo acquista una casa riciclando quasi mezzo milione di lattine

Acquistare una casa riciclando lattine, si può fare. È questa la storia di Damian Gordon, che ha acquistato una casa con ben due camere da letto riciclando quasi mezzo milione di lattine nei distributori automatici.

Un traguardo che sembra incredibile, eppure è il frutto di una scelta costante, di piccoli gesti quotidiani e di una visione chiara: quella di un futuro più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico. Damian, 36 anni, vive nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, e ha saputo cogliere le potenzialità di un programma statale chiamato “Return and Earn”, che premia con 10 centesimi ogni contenitore restituito nei distributori automatici inversi. Quello che per molti è solo un modo per liberarsi dei rifiuti, per lui è diventato un progetto di lungo termine.

La sua storia inizia quasi per caso, con una passeggiata rilassante in spiaggia, ma si trasforma presto in un impegno serio che lo porta a risparmiare 45.000 dollari in sette anni. Un esempio concreto di come l’economia circolare possa avere un impatto reale sulla vita delle persone e un’ispirazione per chi cerca un modo alternativo per raggiungere i propri obiettivi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa incredibile storia green.

Dal riciclo all’acquisto di una casa: la storia di Damian Gordon

Damian Gordon non aveva in mente di comprare casa quando ha iniziato a raccogliere bottiglie e lattine. Il suo gesto era inizialmente motivato dal desiderio di rilassarsi dopo le lunghe giornate lavorative nel settore sanitario. Le sue passeggiate serali in spiaggia si trasformavano ben presto in missioni ecologiche: l’impossibilità di ignorare i rifiuti abbandonati lo spingeva a raccoglierli, bottiglia dopo bottiglia.

Con il tempo, Gordon notò che molti contenitori venivano lasciati anche in parchi e grandi eventi. Iniziò così a partecipare a festival musicali, non per divertirsi, ma per raccogliere i rifiuti riciclabili lasciati dalla folla. Dopo un evento nel 2017, lui e altri volontari separarono 40.000 contenitori riciclabili, che gli fruttarono ben 4.000 dollari. Fu in quel momento che nacque in lui un’idea ambiziosa: mettere da parte una caparra per la casa, riciclando.

Grazie al programma “Return and Earn”, introdotto nel Nuovo Galles del Sud nel 2017, Gordon ha potuto convertire quasi mezzo milione di contenitori in denaro. In sette anni ha accumulato 45.000 dollari, che ha sommato ad altri risparmi per versare l’acconto su una casa con due camere da letto.

In un contesto immobiliare sempre più difficile, dove il valore medio delle abitazioni supera spesso il milione di dollari, la sua impresa dimostra che la costanza e la creatività possono aprire strade inaspettate verso la proprietà della casa.