Uno degli uomini più ricchi del mondo ha rivelato a chi lascerà i suoi soldi

Come investire in borsa?

Bill Gates è stato dal 1997 al 2007 l’uomo più ricco del mondo, poi ancora nel 2009 e dal 2014 al 2017. Tra il 1995 e il 2020 non è mai sceso dal podio. Ora, per la prima volta dal 1991, è fuori dai primi dieci e si trova al 12esimo posto, surclassato da imprenditori visionari come Elon Musk, Jeff Bezos ma anche altri impegnati nei più disparati settori.

Vero, è uscito dalla top10 dei paperoni ma di certo non si può non definire un miliardario. Peccato però che le tre figlie di Gates e Melinda non erediteranno l’intero patrimonio del padre. A ribadirlo è stato lui stesso nel corso di un podcast registrato in India chiamato «Figuring out with Raj Shamani», gestito dal blogger molto popolare in Asia Raj Shamani.

Nel corso della conversazione si è discusso di tanti argomenti poi però Shamani ha affermato che in India i genitori cercano di risparmiare più denaro possibile per i propri figli e raramente lo donano in beneficenza. Un’affermazione che non ha trovato d’accordo Gates il quale rispondendo ha ammesso che lascerà alle sue 3 figlie solo l’1% del suo patrimonio.

«I miei figli hanno ricevuto una buona educazione e un’istruzione adeguata, ma ognuno di loro riceverà meno dell’uno percento della mia ricchezza. Perché credo che farà loro più male che bene. Non siamo una dinastia. Non chiederò loro di dirigere Microsoft», ha detto.

Gates ha ribadito la volontà che le sue figlie costruiscano da sole il proprio successo, senza il suo aiuto. «Voglio dare ai miei figli l’opportunità di trovare il proprio successo attraverso i propri sforzi. Voglio che trovino la loro strada nella vita, e che non vengano oscurati dall’incredibile successo e dalla ricchezza della mia vita», ha affermato.

Bill e Melinda Gates hanno 3 figlie, Jennifer di 28 anni, Rory di 25 anni e Phoebe di 22 anni. Sono cresciute a Seattle ricevendo la migliore istruzione possibile. Hanno potuto godere della ricchezza del padre, ma Bill ha sempre fatto in modo che non si considerassero «figli di papà» e questa sua ultima decisione ne è la prova.

Certo che con un patrimonio stimato in 160 miliardi di dollari, ricevere anche solo l’1% di quella cifra significa spartirsi qualcosa come 1,6 miliardi di dollari, circa 1,5 miliardi di euro. Mica poco.