La classifica delle facoltà più difficili in Italia

Buon 1° maggio 2025, le frasi più belle per la Festa dei lavoratori

Le facoltà più difficili in Italia, una classifica aggiornata al 2025 degli atenei e delle facoltà più complicate per gli studenti, specialmente adesso che molti maturandi si apprestano a fare la loro scelta in merito al prosieguo degli studi una volta appeso al muro il diploma.

In Italia il sistema universitario offre una vasta gamma di università, suddivise sostanzialmente in 14 grandi aree disciplinari:

Scienze Matematiche e Informatiche;

Scienze Fisiche;

Scienze Chimiche;

Scienze della Terra;

Scienze Biologiche;

Scienze Mediche;

Scienze Agrarie e Veterinarie;

Ingegneria Civile e Architettura;

Ingegneria Industriale e dell’Informazione;

Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche;

Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche;

Scienze Giuridiche;

Scienze Economiche e Statistiche;

Scienze Politiche e Sociali.

Durante l’anno accademico 2024/2025 le facoltà che hanno fatto registrare un maggior numero di iscritti sono state Economia, Medico-Sanitaria e Farmaceutica e Ingegneria.

Ogni anno però oltre 20.000 studenti universitari abbandonano gli studi, con la motivazione principale che è rappresentata dalle difficoltà accademiche, con molti ragazzi che incontrano ostacoli nel superare gli esami specialmente nei primi semestri.

Vediamo allora la classifica 2025 delle università più difficili in Italia, dando uno sguardo anche a quai sono le facoltà dove gli studenti incontrano più difficoltà.

leggi anche Le università più economiche in Italia, ecco quanto costano

Università, i criteri per individuare le facoltà più facili e più difficili Nonostante la “difficoltà” di un percorso di studi non sia il migliore indicatore per individuare l’Università più adatta alle proprie esigenze, può tornar d’aiuto uno studio condotto dalla Durham University, nel Regno Unito, che fornisce i criteri con i quali distinguere facoltà facili e difficili, ossia: Percentuale di voti bassi ;

; Tasso di superamento degli esami ;

; Media dei voti ;

; Percentuale di studenti fuoricorso. In ogni caso è bene che gli studenti non si lascino scoraggiare, seguendo le proprie passioni e inclinazioni. Bisogna ricordare, infatti, che l’effettiva difficoltà della facoltà è definita in realtà da fattori soggettivi quali: Propensione a studio e ottenimento risultati;

e ottenimento risultati; Obiettivi personali/professionali ;

; Disponibilità economiche. Inoltre, una volta iscritti, al momento dei primi esami è importante che gli studenti non si lascino spaventare da un ultimo fattore: il rendimento. Quest’ultimo potrebbe essere completamente diverso dal liceo. In questo caso è bene non lasciarsi sopraffare dai meccanismi performativi che governano la nostra società e che anzi vedano il voto come un indicatore della propria preparazione: un voto basso potrebbe essere l’occasione per provare nuovi metodi di studi e approcci diversi alle discipline affrontate durante il percorso. leggi anche Le migliori università al mondo 2025, la classifica per disciplina

Le università più difficili in Italia Come abbiamo visto determinare quali siano le università più difficili in Italia può variare in base a diversi fattori tra cui la media dei voti agli esami, il tasso di studenti fuori corso e la selettività all’ingresso. Tuttavia alcuni atenei si distinguono per la rigorosità dei loro percorsi accademici e, secondo dati recenti, queste università presentano una media dei voti agli esami relativamente bassa, indicativa di una maggiore severità nella valutazione. In base a questo parametro, ecco la classifica delle 5 università più difficili in Italia. Politecnico di Torino : media voti esami pari a 25,5

: media voti esami pari a 25,5 Università degli Studi di Napoli Parthenope : media voti esami pari a 25,5

: media voti esami pari a 25,5 Università degli Studi di Brescia : media voti esami pari a 25,6

: media voti esami pari a 25,6 Università del Piemonte Orientale : media voti esami pari a 25,6

: media voti esami pari a 25,6 Università degli Studi di Cassino: media voti esami pari a 25,6 L’università più difficile in Italia sarebbe il Politecnico di Torino, con media voti esami pari a 25,5, seguita poi dall’Università di Napoli e da quella di Brescia. leggi anche Le migliori università telematiche, la classifica 2025