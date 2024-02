Unipol diventerà Unipol Assicurazioni dopo Opa da 1,3 mld e fusione con UnipolSai

Unipol diventerà Unipol Assicurazioni dopo Opa da 1,1 miliardi e fusione con UnipolSai.

Il Gruppo Unipol ha annunciato un progetto di razionalizzazione della struttura societaria, che coinvolge la fusione per incorporazione di diverse entità sussidiarie, incluso UnipolSai Assicurazioni. Questa operazione sarà accompagnata da un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria da parte di Unipol su UnipolSai, con un prezzo di 2,7 euro ad azione, per un totale di 1,1 miliardi. L’iniziativa è volta a semplificare la struttura decisionale del gruppo e ottimizzare la sua posizione finanziaria e di governance nel settore assicurativo italiano.

A Milano, Unipol vola a 6,93 euro (+20,75%). Unipolsai sale dell’11,5%.

Riassetto societario e obiettivi OPA

Il progetto di razionalizzazione societaria annunciato dal Gruppo Unipol non solo mira alla fusione per incorporazione di diverse entità sussidiarie, tra cui UnipolSai Assicurazioni, ma porta anche con sé la semplificazione dei processi decisionali di direzione unitaria e governo del gruppo. La nuova società che nascerà dalla fusione sarà una delle principali compagnie assicurative italiane, quotata nei mercati regolamentati, e assumerà il ruolo di capofila del Gruppo Unipol, in linea con le migliori practice nazionali e internazionali e con le aspettative del mercato.

Il riassetto previsto garantirà maggiore liquidità al titolo in borsa e massimizzerà la struttura infragruppo, mettendo ordine nelle partecipazioni incrociate, eredità della complessa operazione con FondiariaSai. Inoltre, ci sarà un riordino nella parte creditizia: attualmente UnipolSai detiene il 9,3% di Bper banca e il 9,6% di Pop Sondrio, mentre il Gruppo Unipol possiede il 10,5% della banca emiliana e il 10,3% della popolare valtellinese. Alla fine dell’operazione, le partecipazioni bancarie faranno tutte capo a un’unica entità, che sarà Unipol Assicurazioni.

Inoltre, gli azionisti del “piano di sopra” di Unipol, che includono tutto il mondo cooperativo come Coop Alleanza 3.0, Nova Coop, Cooperare, Coop Liguria e Coop Lombardia, insieme alle holding Koru e Holmo, non dovranno più aspettare un anno per beneficiare delle cedole di UnipolSai. Questo porterà più chiarezza per il mercato, che avrà come riferimento una sola società quotata, semplificando così le operazioni e migliorando la trasparenza per gli investitori.

Le tappe dell’OPA

L’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) lanciata da Unipol su UnipolSai seguirà un percorso ben definito, caratterizzato da diverse tappe chiave. In primo luogo, la fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria di Unipol, programmata per il 21 ottobre 2024. Questo passaggio cruciale rappresenta il primo passo verso l’implementazione dell’OPA e verso la creazione di una struttura societaria più efficiente e integrata.

Durante questo processo, gli azionisti di Unipol che non desiderano partecipare alla fusione avranno la possibilità di esercitare il diritto di recesso, con un prezzo di 5,27 euro ad azione. Questa opzione garantisce agli azionisti un’alternativa nel caso in cui non desiderino essere coinvolti nell’operazione di fusione.

È importante notare che la fusione comporterà il cambio dell’oggetto sociale di Unipol, il che implica un adattamento significativo delle attività e degli obiettivi aziendali. Tuttavia, è stato stabilito che l’esborso massimo per il recesso a carico di Unipol non supererà i 100 milioni di euro, garantendo così una gestione finanziaria oculata e responsabile dell’intera operazione.

Conti e prospettive del gruppo Unipol

Unipol ha chiuso il 2023 con un risultato netto consolidato di 1.331 milioni di euro, registrando una notevole crescita rispetto agli 866 milioni dell’esercizio precedente. Questo solido risultato finanziario riflette la robustezza e la solidità delle operazioni del Gruppo Unipol nel contesto di un ambiente economico complesso e in continua evoluzione.

La raccolta premi diretta assicurativa ha segnato un aumento significativo del 10,4%, raggiungendo un totale di 15,1 miliardi di euro, con un combined ratio al 98,2% e un indice di solvibilità al 200%. In particolare, il ramo danni ha contribuito per 8,7 miliardi di euro, registrando una crescita del 4,2%, mentre il ramo vita ha registrato un aumento ancora più significativo, arrivando a 6,4 miliardi di euro, con una crescita del 20%.

In linea con questa performance positiva, il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo di 0,38 euro per azione, in crescita rispetto agli 0,37 euro del 2022 e con un dividend yield del 6,6%. Questo porterà a un monte dividendi complessivo di 273 milioni di euro, confermando l’impegno del Gruppo Unipol nel generare valore per gli azionisti.

Guardando al futuro, il management del Gruppo Unipol ha confermato un andamento reddituale della gestione consolidata per l’anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel piano strategico 2022-2024. Questo piano strategico prevede una serie di iniziative volte a migliorare la posizione competitiva del Gruppo Unipol e a garantire una crescita sostenibile nel lungo termine, mantenendo un forte focus sulla redditività e sulla creazione di valore per gli azionisti.