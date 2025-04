Una metropolitana da più di 1 miliardo di euro arriva in Europa

Una nuova metro da un miliardo di sterline rivoluzionerà il Galles. Nel cuore del Regno Unito, il nuovo progetto ferroviario si prepara a cambiare radicalmente la mobilità nel Galles del Sud.

Si chiama Welsh Tube ed è una nuova rete in stile metropolitano che promette di rivoluzionare il trasporto pubblico nell’area entro il 2026. Con 105 miglia (circa 170 chilometri) di estensione, 36 treni tramviari e una frequenza fino a un treno ogni cinque minuti, questo ambizioso piano non solo collegherà Cardiff ad altre città chiave della regione, ma offrirà anche un’alternativa rapida, sostenibile e moderna all’auto privata.

Il progetto, sostenuto dal governo gallese e in fase di sviluppo da oltre dieci anni, si inserisce in una visione più ampia di innovazione nei trasporti a livello europeo. Oltre a rappresentare un enorme investimento infrastrutturale, la nuova metropolitana gallese mira a migliorare la qualità della vita dei pendolari, abbattere le emissioni di carbonio e ridurre la congestione urbana. Ma non solo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova metro e gli obiettivi per raggiungere un futuro più sostenibile.

Una metro da oltre 1 miliardo di euro trasformerà il Galles

Il lancio della Welsh Tube rappresenta uno dei più grandi progetti infrastrutturali mai realizzati nel Galles. Con un budget stimato in oltre 1 miliardo di sterline, equivalenti a circa 1,15 miliardi di euro, il piano prevede la creazione di una rete ferroviaria moderna e capillare, che collegherà Cardiff a importanti centri urbani come Merthyr Tydfil, Aberdare, Rhymney, Treherbert e Coryton. In tutto, saranno attive sei linee coperte da 36 treni tramviari all’avanguardia, capaci di offrire corse con una frequenza fino a ogni cinque minuti nelle tratte principali.

Uno dei principali punti di forza del progetto è la sua capacità di garantire un servizio regolare e puntuale: a Pontypridd, ad esempio, si prevede l’arrivo di ben 12 treni all’ora, mentre tra Cardiff e Caerphilly si conteranno sei corse orarie. Anche le altre località della Valle del Galles godranno di quattro viaggi all’ora in entrambe le direzioni. La rete, pur ispirata alla metropolitana classica, funzionerà perlopiù in superficie, con solo alcuni brevi tratti in galleria. Il sistema, per concezione e funzionalità, somiglia molto alla London Overground, combinando un servizio frequente con biglietteria integrata e infrastrutture moderne.

Il debutto della Welsh Tube è atteso entro il 2026, ma i lavori sono già in fase avanzata. Questo investimento non è solo un traguardo per il Galles, ma rappresenta anche un esempio per il resto d’Europa su come rinnovare le reti di trasporto in modo intelligente e sostenibile.