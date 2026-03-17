Fino a una decina di anni fa, molti di noi riuscivano a mettere da parte qualche centinaio di euro ogni mese da dedicare alle vacanze o agli sfizi. Oggi, purtroppo, è diventato quasi impossibile farlo. Per la maggior parte delle famiglie il risparmio è diventata una vera e propria necessità e una strada obbligata per arrivare senza problemi a fine mese.

Ecco perché i consigli degli esperti di bilanci familiari e le storie di chi ha trovato metodi ingegnosi per mantenere in salute il proprio conto in banca sono sempre più seguite e prese da esempio. Una delle più note e recenti riguarda una giovane ragazza di Londra, Chrissie Milan, che è riuscita a risparmiare quasi 7.000 euro in un anno tagliando soltanto 4 spese.

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La storia di Chrissie Milan

Chrissie Milan è una ragazza di Londra con una grande passione per lo shopping. Un viaggio in Thailandia, però, le ha cambiato la mentalità e la visione del mondo.

Nel Paese asiatico, Chrissie si è accorta quanto denaro stava sprecando nella vita di tutti i giorni. È bastato un frullato pagato 1,14 euro contro i 6,65 euro che avrebbe speso a Londra per farle capire che stava buttando via molte delle sue risorse e che avrebbe dovuto rivedere le sue abitudini quotidiane e mensili di spesa.

Quali sono le 4 voci di spesa tagliate

Resasi conto del valore del denaro e delle sue abitudini troppo dispendiose, Milan ha deciso di fare un esperimento: per un anno avrebbe tagliato tutti gli acquisti non necessari. Il primo taglio è stato quello sui vestiti, per cui la giovane londinese spendeva quasi 175 euro al mese, ovvero 2.100 euro l’anno.

Successivamente Chrissie ha deciso di rinunciare al caffè che acquistava ogni giorno nel tragitto verso il posto di lavoro e al pranzo in ufficio. Due rinunce che, sommate, le hanno permesso di risparmiare più o meno 270 euro ogni mese.

L’ultimo taglio è stato quello alle cene di lusso con gli amici che le stavano costando circa 90 euro ogni 30 giorni.

Il totale che è riuscita a mettere da parte con questi piccoli accorgimenti è stato di circa 6.500-6.600 euro. Una cifra davvero notevole.

Un importante cambio di prospettiva

Intervistata in merito alle sue scelte virtuose, Chrissie ha sottolineato l’importanza del prendere consapevolezza di ciò che è davvero necessario nella vita e di spogliarsi di tutto il superfluo.

E nonostante le difficoltà legate al rinunciare alle cene con gli amici e all’acquisto dei pranzi in ufficio, non si è mai pentita della sua scelta.Adesso quei soldi risparmiati le serviranno per costruirsi un futuro finanziario sicuro e per investimenti davvero necessari.

Una piccola storia da cui tutti noi possiamo prendere esempio in un momento storico così complicato come quello attuale.