Troppo caldo, i proprietari devono installare questi dispositivi nelle case dei loro inquilini?

L’estate 2025 ha portato con sé un’ondata di caldo senza precedenti, compromettendo il benessere e perfino la salute dei cittadini europei. Per chi vive in affitto può essere difficile trovare un po’ di sollievo anche in casa, se il proprietario impone particolari limiti non assicura una manutenzione ottimale che aiuterebbe a contrastare l’afa. A tal proposito, la Francia sta assistendo a una movimentazione considerevole. Numerosi deputati di diversi partiti (tra cui Cyrielle Chatelain, Lionel Causse, Emmanuel Grégoire e Aurélie Trouvé) stanno per presentare all’Assemblea nazionale un disegno di legge proprio per risolvere il problema di tanti francesi in affitto.

L’obiettivo è favorire gli interventi di ristrutturazione energetica e migliorare gli appartamenti in cui si patisce maggiormente il caldo. Ci sono infatti numerosi edifici che risentono di una progettazione datata, concepita proprio per limitare l’uso del riscaldamento e trattenere il calore, che con i picchi delle estati contemporanee possono rappresentare un pericolo per la salute e in ogni caso per il comfort degli inquilini. Potrebbero essere resi obbligatori, a richiesta degli affittuari, i ventilatori a soffitto e le protezioni solari esterne. Al momento l’iniziativa è ancora al primissimo stadio e non è detto che riscuota consensi, ma tocca un problema comune e soprattutto grave.

Temperature eccessive dentro casa sono deleterie per gli inquilini, soprattutto bambini e persone in condizioni di fragilità. Allo stesso tempo, la proposta lascia qualche perplessità: è davvero possibile obbligare i proprietari a installare questi apparecchi? Si potrebbe fare la stessa cosa in Italia?