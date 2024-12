Ti servirà un nuovo cavo per TV e computer. Arriva l’HDMI 2.2, cambia tutto

Dal 7 al 10 gennaio 2025 a Las Vegas si terrà il Consumer Electronics Show (CES), ovvero la fiera sull’elettronica di consumo più famosa al mondo. Sarà occasione per tantissime aziende di elettronica per presentare le loro nuove invenzioni. E c’è attesa anche per la presentazione di un nuovo cavo HDMI. Ad annunciarlo l’HDMI Forum, il gruppo responsabile dello standard HDMI che il 6 gennaio, in occasione di una conferenza stampa pre evento, presenterà al mondo il nuovo cavo HDMI che potrebbe denominarsi 2.2, anche se il nome preciso non è stato ancora annunciato.

C’è molta attesa per capire cosa cambierà con questo nuovo cavo che promette un’ampia gamma di risoluzioni e frequenze di aggiornamento più elevate segnando un progresso rispetto al cavo HDMI 2.1 lanciato nel 2017 e che già di per sé garantisce prestazioni ottime. Le specifiche indicavano una larghezza di banda fino a 48 Gbps che sono lo standard comune per tutte le GPU moderne. Il cavo HDMI 2.1 supporta una risoluzione fino a 10240× pixel a 120 Hz con DSC (Display Stream Compression). Il nuovo standard offrirà un’opzione di migliore qualità per i produttori di contenuti come studi televisivi, cinematografici e di videogiochi.

Le specifiche precise del nuovo cavo non sono ancora chiare e le scopriremo a gennaio nel corso della presentazione ma dall’HDMI Forum è arrivato già qualche dettaglio. Di certo ci sarà una larghezza di banda più ampia superiore ai 48 Gbps di HDMI 2.1. Il maggiore flusso di dati servirà per gestire risoluzioni più elevate e anche per frequenze di aggiornamento più alte. Già lo scorso anno sono arrivati modelli di monitor che funzionano a 144 Hz. Nel 2025 sono stati giù annunciati modelli che si spingeranno a 165 Hz. Il cavo HDMI 2.1 può supportare risoluzioni e refresh rate molto elevati ma solo con DSC (Display Stream Compression) attiva, cioè con una compressione del segnale. Il nuovo HDMI 2.2 potrebbe supportare una risoluzione più elevata anche senza compressione del segnale. L’unico dubbio resta per il nuovo cavo, certezza non c’è al momento e bisognerà attendere la conferenza di gennaio anche se il nuovo cavo HDMI 2.2 sembra essere certo.

Servirà un nuovo cavo?

Quello che non si sa è se cambierà anche il connettore o meno. Pare improbabile che sarà modificato il connettore ma le capacità di larghezza di banda aggiuntive potrebbero richiedere cavi specifici per garantire prestazioni ottimali. Alcuni cavi HDMI attuali potrebbero supportare solo in parte le nuove specifiche. Tuttavia, per sfruttare appieno tutte le funzionalità del nuovo standard, potrebbe essere necessario acquistare cavi aggiornati.

Questo scenario mette in luce una realtà comune nel mondo degli standard tecnologici: non tutti i cavi HDMI sono uguali. Come accade con lo standard USB-C, la compatibilità dipende spesso dalle caratteristiche tecniche del cavo, spingendo i consumatori a fare scelte più consapevoli e attente nella selezione dei prodotti.