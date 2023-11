Thomas Zilliacus, chi è e quanto guadagna l’imprenditore che vuole comprare l’Inter

È da diversi mesi che il nome di Thomas Zilliacus naviga attorno alle vicende dell’Inter. Il club nerazzurro è nei pensieri dell’imprenditore finlandese che, in diverse occasioni, non ha fatto mistero di volerlo acquistare dalle mani della famiglia Zhang.

Entro il mese di maggio 2024 gli Zhang dovranno restituire il prestito ottenuto da Oaktree da 275 milioni di euro. Cifra che tra capitale e interessi arriverà a 360 milioni di euro. Il rischio è che il club possa finire tra le mani del fondo californiano a meno che l’attuale proprietà non provi e rinegoziare il prestito o tenti di far entrare un socio di minoranza o addirittura ceda la società.

Non è un mistero che gli Zhang hanno dato mandato a società di consulenza come Goldman Sachs e Raine di vagliare il mercato alla ricerca di eventuali investitori o compratori.

Tra i diversi nomi circolati c’è anche quello di Thomas Zilliacus. L’imprenditore finlandese ha rilasciato diverse interviste nel corso degli ultimi mesi in cui si è detto pronto ad acquistare l’Inter presentando un’offerta ufficiale alla famiglia Zhang che valuterebbe il club nerazzurro circa 1 miliardo di euro.

Proprio alcuni giorni fa Zilliacus è stato intervistato da Tuttosport. Il finlandese ha detto di aver messo in piedi un gruppo formato da istituzioni, soggetti vari, piccoli e grandi, famiglie, per un fondo dal valore di 2,5 miliardi di euro. Una cifra consistente da investire per acquistare il club in primis e poi per migliorare l’assetto societario oltre alle infrastrutture come la vicenda stadio. «Noi abbiamo i soldi e facciamo sul serio», ha ribadito Zilliacus che si è detto anche pronto a dare una mano acquisendo una quota di minoranza. Conosciamolo meglio.

Chi è Thomas Zilliacus che vuole acquistare l’Inter

Thomas Zilliacus è nato a Helsinki, in Finlandia, nel 1964. Proviene da una famiglia finlandese molto importante che ha ricoperto posizioni di primo piano in politica, cultura, scienza e affari. La sua carriera lavorativa è iniziata a 25 anni presso la Nokia Corporation, dove è stato assunto come responsabile globale marketing e del marchio aziendale. Oggi è un imprenditore e filantropo. È il fondatore e presidente di Mobile FutureWorks Group, un conglomerato di aziende attive in diversi settori come media digitali, e-commerce, pagamenti online, giochi mobili e settore immobiliare. È anche a capo della Sandbox Global, una società che sviluppa giochi.

Zilliacus è da anni impegnato anche nel mondo del calcio visto che dal 1982 al 1986 è stato presidente dei campioni di calcio finlandesi HJK. Trasferitosi poi a Singapore dal 1989 al 1995 ha gestito la squadra del Singapore Geylang International.

Il suo interesse per il calcio europeo si evidenzia anche dal precedente interessamento per il Manchester United. Il 69enne finlandese ha anche legami con l’Italia e la Lombardia, essendo proprietario di una casa in zona Brunate, nella provincia di Como.

Il suo patrimonio

Il patrimonio di Thomas Zilliacus non è noto con certezza ma secondo alcune fonti le sue aziende hanno valori che superano i 3 miliardi di dollari. Insomma una ricchezza enorme che dimostrerebbe come abbia i mezzi necessari per acquisire una quota di minoranza o maggioranza del club nerazzurro, ma anche le conoscenze necessarie per coinvolgere diversi attori internazionali.