Tfa sostegno VIII ciclo 2023: ecco quanto costa tra test e corso

Quanto costa il Tfa sostegno VIII ciclo previsto per il 2023? Una domanda che molti aspiranti docenti potrebbero porsi nelle ore in cui si attende la pubblicazione dei bandi da parte di tutte quelle università italiane che attiveranno il corso di formazione per la specializzazione sul sostegno.

Il ministero dell’Università e della ricerca ha pubblicato da poco il decreto con i posti disponibili per il Tfa sostegno VIII ciclo e le date della prova preselettiva nazionale per una prima scrematura dei candidati che si terrà dal 4 al 7 luglio 2023 per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Il corso di specializzazione per il Tfa sostegno, che dovrebbe durare otto mesi, ha un costo che può variare di poco a seconda dell’università che si sceglie.

Anche la partecipazione alle prove, tuttavia, prevede una spesa da affrontare nel momento in cui si fa domanda per accedere alle selezioni per il Tfa sostegno e anche in questo caso il costo varia tra i vari atenei d’Italia. Vediamo allora quanto costa l’VIII ciclo del Tfa sostegno 2023 tra test e corso.

Tfa sostegno VIII ciclo 2023: quanto costa partecipare al test

La partecipazione al test di accesso al Tfa sostegno 2023 VIII ciclo, come è avvenuto per i precedenti cicli, ha un costo. Il primo test a cui si partecipa è la prova preselettiva che serve a fare una prima scrematura dei candidati.

Il pagamento per sostenere le prove selettive avviene contestualmente all’invio della domanda di partecipazione secondo le modalità previste dal bando dell’università presso la quale si decide di frequentare, in caso di superamento delle selezioni, il corso di formazione per la specializzazione sul sostegno.

Ricordiamo che dopo il decreto ministeriale è necessario che tutte le università entro il mese di giugno pubblichino i bandi per potersi iscrivere alle prove per accedere all’VIII ciclo del Tfa sostegno.

L’importo del bollettino da pagare in fase di domanda si aggira sulle stesse cifre previste negli anni precedenti andando dai 100 ai 150 euro, cifre non irrisorie specie per chi tenta per una seconda o terza volta l’accesso al Tfa.

Per fare qualche esempio, ma è possibile consultare i singoli bandi non appena saranno tutti online, il costo di partecipazione alla preselettiva è di:

100 euro presso l’Università del Salento;

presso l’Università del Salento; 130,50 euro presso l’Università della Calabria;

presso l’Università della Calabria; 150 euro presso la Lumsa e l’Università Europea di Roma;

presso la Lumsa e l’Università Europea di Roma; 150 euro presso l’Università di Catania;

150 euro presso l’Università Kore di Enna;

200 euro per sostenerlo presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Tfa sostegno VIII ciclo 2023: quanto costa il corso

Ben più oneroso è il corso di specializzazione. Il costo del tirocinio formativo Tfa sostegno VIII ciclo varia, come anticipato, tra le varie università ma l’importo difficilmente può scendere al di sotto dei 2.000 euro.

Si tratta di un master di specializzazione a tutti gli effetti e che come tale prevede un investimento non indifferente. Al momento, stando ai bandi pubblicati, i prezzi del corso di specializzazione di otto mesi che le università dovranno concludere entro il 30 giugno 2024 come prescritto dal ministero, sono i seguenti:

2.800 euro presso l’Università del Salento;

presso l’Università del Salento; 2.816,50 euro presso l’Università della Calabria;

presso l’Università della Calabria; 3.200 euro presso la Lumsa e l’Università Europea di Roma;

presso la Lumsa e l’Università Europea di Roma; 3.700 euro presso l’Università di Catania;

presso l’Università di Catania; 3.700 euro presso l’Università Kore di Enna;

4.100 euro presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Sebbene si tratti di cifre da capogiro è bene ricordare che le spese per la frequenza dell’VIII ciclo del Tfa sostegno sono ammesse alla detrazione Irpef del 19% degli oneri e dei contributi versati per ogni periodo di imposta.