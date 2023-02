Test Dna Angela Celentano, attesa per l’esito: cosa sappiamo a riguardo

Dopo quasi trent’anni dalla scomparsa di Angela Celentano, queste ultime ore di attesa prima di scoprire l’esito del test del Dna sembrano ancora più lunghe. Non saranno mai tante quanto gli anni di attesa prima di poter rivedere la figlia. Il vortice di emozioni è difficile da vivere, tanto che l’avvocato Luigi Ferrandino, che assiste i genitori di Angela Celentano, ha fatto sapere che i suoi assistiti al momento preferisco non rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Solo in seguito all’esito del test del Dna i genitori di Angela Celentano decideranno se dare la notizia, quella buona o quella negativa. Quanto dovranno ancora attendere i genitori di Angela per conoscere l’esito del test del DNA? La risposta è dipende. Infatti solitamente l’esito viene fornito dopo 4-5 giorni lavorativi, ma potrebbe essere necessario anche più tempo.

27 anni fa Angela Celentano scompariva sul Monte Faito, in provincia di Napoli. Era il 10 agosto 1996 e una bambina di tre anni era in gita con la comunità evangelica del paese, come ogni estate. La bambina potrebbe essersi allontanata da sola e solo in seguito data per dispersa perché non presente più nella zona. Oggi le speranze sono legate a una modella latino-americana somigliante proprio ad Angela Celentano. Sarebbe anche presente una voglia sulla schiena della ragazza a conferma che questa potrebbe essere proprio lei.

L’ultima parola spetta al test del Dna. Ecco quando arriverà l’esito del test alla famiglia.

Caso Angela Celentano: si attendono gli esiti test del Dna

Dopo 27 anni tornano a riaccendersi i fari della speranza per il caso di Angela Celentano, bambina di tre anni scomparsa il 10 agosto 1996. La vicenda della scomparsa è subito diventata una notizia di cronaca, anche con il timore che potesse trattarsi di cronaca nera. Sembra però, in seguito all’indagine sul post, che la bambina non si trovasse più nella zona in seguito a una passeggiata con un bambino poco più grande di lei.

La mamma di Angela Celentano, Maria, sembra abbia esclamato “Questa è lei!”, alla vista dell’immagine della modella sudamericana. A raccontarlo è l’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, al Tg regionale della Campania.

Si aggiungono alle conferme del ritrovamento di Angela anche la presenza di una voglia sulla schiena, anche se leggermente spostata rispetto a quella della piccola Angela. Una dermatologa, intervenuta per rispondere in merito, ha spiegato che con la crescita è normale che una voglia di quel tipo si sposti (traslazione). A questo si aggiunge infine la frequentazione della zona dove viveva la famiglia Celentano da parte del padre della modella.

A confermare o meno le speranze sarà soltanto il risultato positivo del test del Dna.

Come funziona un test del Dna?

Un test del Dna o di paternità è un esame genetico che conferma o esclude un rapporto di parentela tra due o più persone. Si effettua tramite un semplice prelievo di saliva da entrambi i soggetti, che vengono poi analizzati a confronto.

Come funziona? Si ricercano gli alleli, ovvero le forme dello stesso gene che si trasmettono dai genitori, uno dal padre e uno dalla madre, ai figli. La loro presenza determina il profilo genetico dell’individuo e mettendolo a confronto è possibile stabilire l’identità del padre o della madre.

Quando si sapranno i risultati del test di Dna: tempistiche ed errori

Ci sono diversi tipi di test del Dna e le tempistiche variano a seconda del test. In generale possono volerci massimo 15 giorni, in alcuni casi più complessi. La media dei tempi di esecuzione del test del Dna è compreso tra i 3 e i 7 giorni lavorativi. In casi di urgenza i risultati possono essere consegnati entro 48 ore.

Il test del Dna non è infallibile, anche se l’errore è piuttosto raro. Infatti un test del Dna ha una probabilità di efficacia maggiore del 99%, perché la possibilità che due profili genetici di due individui diversi è dello 0,0000000000001%.