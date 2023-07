Temperature a 40 gradi già questa settimana, quando e dove

Il mese di giugno che è andato da qualche giorno in soffitta ci ha regalato i primi assaggi di estate ma nulla a confronto ciò che le previsioni indicano in arrivo sull’Italia nei prossimi giorni. Fino alla scorsa settimana abbiamo assistito a giornate belle e soleggiate alternate a giornate di maltempo e calo delle temperature. Anche nelle giornate soleggiate le temperature sono rimaste quasi sempre e quasi ovunque nella media stagionale.

La situazione è destinata però a cambiare nei prossimi giorni quando è atteso sull’Italia l’arrivo dell’anticiclone africano che da Algeria e Tunisia punterà il nostro paese e il Mediterraneo portando con sé caldo e afa. In alcune zone si registreranno anche picchi di 40°. Vediamo dove e quando.

Gran caldo in arrivo sull’Italia: ecco da quando e dove

Se anche nei prossimi giorni la situazione resterà invariata sull’Italia con al Sud bel tempo e al Nord ancora qualche rovescio, a partire da venerdì la situazione sarà destinata a cambiare in meglio. Il prossimo fine settimana sarà soleggiato su tutte le regioni e le temperature saranno in aumento. Saranno soprattutto le regioni meridionali ad essere maggiormente interessati dall’anticiclone africano. Nelle isole maggiori si toccheranno i 40° ma anche nelle regioni tirreniche la situazione non sarà molto diversa con picchi di 36/37 gradi.

Il caldo risulterebbe invece più attenuato sulle regioni adriatiche e settentrionali. Sulle Alpi le temperature saranno ancora nella media e potrebbero esserci fenomeni temporaleschi di passaggio.

Questa volta però l’anticiclone africano è destinato a restare sull’Italia ancora per diversi giorni. Anche la prossima settimana infatti questa condizione avvolgerà la nostra penisola. Il risultato sarà ancora bel tempo accompagnato da afa e valori sui 36 gradi ovunque con picchi anche di 40 gradi. Le previsioni nel lungo periodo dicono però che già da metà luglio la situazione potrebbe cambiare.

Le proiezioni dicono che l’anticiclone potrebbe man mano ritirarsi a partire dalla seconda parte di luglio lasciando spazio ad una massa d’aria atlantica che porterà frescura e abbasserà le temperature. Il Nord potrebbe essere la zona più esposta a questa situazione con temporali anche di forte entità. Essendo la previsione molto in là con i tempi non è detto che la situazione non possa cambiare nel corso dei prossimi giorni.

Ritorna El Nino, si rischia una delle estati più calde di sempre

E dopo sette anni gli esperti prevedono il ritorno di El Nino, il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale che può causare un aumento record delle temperature in varie parti del mondo. Ad annunciarlo l’Organizzazione meteorologica internazionale Wmo.

Per l’Organizzazione l’arrivo di El Nino aumenterà le probabilità di un aumento record delle temperature innescando caldo estremo in molte parti del mondo e dell’oceano. In genere El Nino ricompare periodicamente a intervalli che vanno dai 2 ai 7 anni. Ora non si vedeva dal 2016 dove contribuì a rendere quell’anno uno dei più caldi di sempre.

Il suo ritorno rischia di far salire il 2023 agli onori della cronaca come uno degli anni più caldi di sempre. Questo fenomeno causa non solo siccità e caldo in diverse zone del globo ma anche temporali di forte intensità in altre zone. Per questo è un fenomeno da attenzionare con particolare interesse.