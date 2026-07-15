Se in azienda (o sui gruppi WhatsApp) qualcuno dice «oggi sono in smart», nove volte su dieci intende «lavoro da casa». Solo che, dal punto di vista delle regole, smart working, lavoro agile e telelavoro non sono la stessa cosa. E la differenza non è una finezza da giuristi: incide su orari, postazione, accordi, controlli, strumenti, sicurezza e perfino su come si misura la prestazione.

Mettiamola così: in Italia «smart working» è quasi sempre il modo informale per dire «lavoro agile», cioè quello disciplinato dalla Legge n. 81/2017. Il telelavoro, invece, è un’altra storia: più «classica», spesso con una postazione fissa e un’organizzazione che assomiglia parecchio all’ufficio, solo spostata altrove.

Non è un dettaglio da poco, perché il fenomeno è tutt’altro che marginale. Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori agili in Italia erano circa 3,75 milioni, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. E la cornice normativa è stata di recente irrigidita: con il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), in vigore dal 12 gennaio 2025, l’Italia ha reso più stringenti gli obblighi di comunicazione, in controtendenza rispetto a diversi gruppi bancari internazionali che stanno invece riducendo il lavoro da remoto e richiamando i dipendenti in sede.

Facciamo ordine, con l’obiettivo di capire, una volta per tutte, la differenza tra smart working e telelavoro e quando ha senso parlare (correttamente) di lavoro agile.

Perché confondiamo telelavoro, smart working e lavoro agile

La confusione nasce da tre elementi che, nel tempo, si sono sovrapposti:

nel linguaggio comune «smart working» è diventato sinonimo di «lavoro da casa»;

molte aziende hanno usato etichette diverse per descrivere la stessa prassi organizzativa;

negli anni dell’emergenza sanitaria si è diffusa una gestione del lavoro da remoto spesso «semplificata» rispetto alla disciplina ordinaria.

Il risultato è che si finisce per chiamare smart working qualsiasi giornata fuori sede, anche quando l’impianto organizzativo è di fatto telelavoro: postazione fissa, orario uguale all’ufficio, controllo della presenza. Sbagliato, però, confondere telelavoro e smart working (o lavoro agile, sua traduzione letterale): entrambi indicano un’attività svolta a casa o in un altro luogo senza recarsi in ufficio, ma poggiano su presupposti differenti.

Cos’è il telelavoro e perché è più rigido di quanto sembri

Il telelavoro è una modalità in cui l’attività, che potrebbe essere svolta nei locali aziendali, viene invece svolta con regolarità fuori dall’azienda grazie alle tecnologie informatiche. L’Accordo interconfederale sul telelavoro (che recepisce l’accordo quadro europeo) lo descrive proprio così.

Nella pratica, il telelavoro è associato a un’idea molto concreta: una postazione stabile e concordata, di norma l’abitazione del lavoratore. Tradotto: non «lavoro dove voglio», ma «lavoro nel posto stabilito». È una scelta a lungo termine, basata su un preciso accordo contrattuale, in cui la sede della prestazione viene fissata all’origine.

Da qui discendono le caratteristiche tipiche del telelavoro:

un luogo abituale della prestazione, predefinito;

la dotazione di strumenti informatici e telematici adeguati, che il datore di lavoro deve fornire e di cui deve verificare la funzionalità;

adeguati, che il datore di lavoro deve fornire e di cui deve verificare la funzionalità; orari e reperibilità simili a quelli in presenza, con l’obbligo di essere online durante l’orario di lavoro;

regole puntuali su sicurezza, supporto tecnico e protezione dei dati.

C’è un aspetto che spesso sfugge: una volta stabilito il luogo in cui si svolge il telelavoro, il datore trasferisce in quella sede le stesse responsabilità che avrebbe avuto in ufficio. Deve quindi verificare che la postazione sia idonea all’attività e sicura. È per questo che il telelavoro appare come un «ufficio spostato»: stessi compiti, stessa struttura, ma diversa sede.

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Cos’è lo smart working o lavoro agile (Legge 81/2017)

Lo smart working, tradotto in italiano «lavoro agile», si può considerare l’evoluzione giuridica del telelavoro. È la modalità disciplinata dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli 18-24), più volte modificata nel tempo.

La definizione di legge è chiara e vale più di mille interpretazioni: è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo, entro i limiti massimi previsti dalla legge e dai contratti collettivi. La prestazione viene eseguita in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.

Qui sta la differenza che conta: nel lavoro agile non è centrale «da dove» lavori, ma come è organizzata la prestazione. Il focus si sposta dalla presenza alla responsabilizzazione, dai minuti online ai risultati. Il principio cardine - che è anche la ragione del nome - è la «mobilità»: chi lavora in questa modalità può scegliere la sede e cambiarla in base alle proprie esigenze (casa, biblioteca, spazio di co-working, albergo, e così via).

Nel lavoro agile, infatti:

non c’è una postazione esterna unica «obbligatoria»;

si può alternare lavoro in azienda e lavoro fuori sede ;

; l’autonomia è maggiore, ma non totale: restano vincoli, policy e coordinamento;

diventano cruciali i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione.

Le modalità di svolgimento si pattuiscono tramite un accordo individuale con l’azienda e possono essere differenziate in base alle richieste del lavoratore, per esempio una rimodulazione delle fasce orarie o delle pause. Il dipendente si impegna a rispettare le regole di prudenza sul luogo di lavoro, ma - a differenza del telelavoro - il datore non è tenuto a effettuare controlli al domicilio per verificarne la sicurezza. La prestazione può essere svolta anche con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall’azienda; resta però in capo al datore la responsabilità della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti che assegna.

Smart working e lavoro agile, quindi, sono la stessa cosa?

In Italia, nel parlato e nella comunicazione aziendale, sì: smart working è usato quasi sempre come sinonimo di lavoro agile. «Lavoro agile» è il termine giuridico; «smart working» è la scorciatoia.

Il punto è un altro: non basta lavorare da casa per essere in smart working. Se l’azienda ti chiede di essere connesso in orario fisso, dalla stessa postazione, con le stesse logiche dell’ufficio, quella modalità assomiglia molto più al telelavoro (o a un lavoro da remoto tradizionale) che al lavoro agile in senso pieno.

Differenza tra telelavoro e smart working: i tre criteri che non sbagliano mai

Se vuoi una bussola rapida, usa questi tre criteri. Sono quelli che, nella realtà quotidiana, separano davvero i modelli.

Luogo . Nel telelavoro il luogo è di solito predeterminato: una postazione concordata, tipicamente l’abitazione. Nel lavoro agile il luogo è più flessibile: l’attività può svolgersi fuori dai locali aziendali senza essere legata a una sede esterna fissa, nel rispetto delle regole aziendali e della sicurezza.

. Nel telelavoro il luogo è di solito predeterminato: una postazione concordata, tipicamente l’abitazione. Nel lavoro agile il luogo è più flessibile: l’attività può svolgersi fuori dai locali aziendali senza essere legata a una sede esterna fissa, nel rispetto delle regole aziendali e della sicurezza. Orario . Nel telelavoro l’orario tende a ricalcare quello dell’ufficio, o comunque a prevedere fasce rigide. Nel lavoro agile l’organizzazione del tempo può essere più elastica, fermo restando il rispetto dei limiti di legge e di contrattazione e l’esigenza di coordinamento.

. Nel telelavoro l’orario tende a ricalcare quello dell’ufficio, o comunque a prevedere fasce rigide. Nel lavoro agile l’organizzazione del tempo può essere più elastica, fermo restando il rispetto dei limiti di legge e di contrattazione e l’esigenza di coordinamento. Autonomia e misura della prestazione. Nel telelavoro conta molto la continuità della prestazione «a distanza», in un assetto simile all’ufficio. Nel lavoro agile conta di più l’organizzazione per fasi, cicli, obiettivi e risultati.

Ecco perché la differenza tra smart working e telelavoro non è «casa contro ufficio»: è modello organizzativo. Il telelavoro è lavoro da remoto in senso stretto (dove conta la sede fissa e il presidio orario); il lavoro agile è lavoro flessibile (dove contano autonomia e obiettivi).

L’accordo individuale e la comunicazione al Ministero: cosa è cambiato nel 2026

Sia nel telelavoro sia nel lavoro agile servono regole scritte. Ma nel lavoro agile l’accordo individuale è il vero centro di gravità: è lì che si mettono nero su bianco durata (o condizioni di recesso, se a tempo indeterminato), alternanza tra sede e remoto, strumenti forniti, modalità di controllo, tempi di riposo, disconnessione, eventuali luoghi esclusi per motivi di sicurezza dei dati e criteri di misurazione della prestazione. L’accordo va sottoscritto prima dell’avvio dell’attività da remoto.

Nel settore privato, poi, c’è un passaggio operativo spesso sottovalutato, oggi rafforzato dalla legge. Dal 1° settembre 2022 la comunicazione degli accordi di lavoro agile è diventata obbligatoriamente telematica (D.M. n. 149 del 22 agosto 2022) e si effettua tramite il portale Servizi Lavoro, con autenticazione SPID o CIE. L’accordo non si allega, ma va conservato dal datore per cinque anni.

La novità che ha cambiato le abitudini di aziende e consulenti è però un’altra. L’articolo 14 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), operativo dal 12 gennaio 2025 e chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 27 marzo 2025, ha ridotto drasticamente i tempi: il datore di lavoro privato deve comunicare i nominativi dei lavoratori e le date di inizio e cessazione della prestazione agile entro 5 giorni dalla data di avvio effettivo della prestazione (non dalla firma dell’accordo), ovvero entro i 5 giorni successivi all’evento che ne modifica la durata o ne determina la cessazione anticipata. Prima il termine era di 20 giorni.

Attenzione a chi si applica e con quali conseguenze:

il termine di 5 giorni vale per i datori di lavoro privati (comprese le agenzie di somministrazione);

(comprese le agenzie di somministrazione); per le pubbliche amministrazioni resta valida la scadenza del giorno 20 del mese successivo all’evento;

resta valida la scadenza del giorno 20 del mese successivo all’evento; in caso di comunicazione omessa o tardiva scatta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.

Se ti sembra solo burocrazia, pensa all’effetto contrario: senza accordo e senza regole, il rischio è trasformare lo smart working in una «terra di mezzo» dove nessuno sa più quali siano i confini di orari, controlli, responsabilità, sicurezza e costi.

Disconnessione: non è un vezzo, è il freno d’emergenza

Una delle parole chiave del lavoro agile è disconnessione. Non perché «si lavora meno», ma perché senza confini chiari il lavoro si allarga per inerzia: una mail dopo cena, una call infilata alle 19, un messaggio «solo un attimo» nel weekend. La logica del lavoro agile è sostenibile solo se i tempi di riposo restano davvero tali.

Per questo, nelle prassi migliori, le fasce di contattabilità e la fascia di disconnessione non sono formule decorative, ma una regola di igiene organizzativa, tanto che devono figurare nell’accordo individuale.

Sicurezza e privacy: il lavoro da remoto non perdona improvvisazioni

C’è un’idea che torna spesso: «tanto lavoro da casa, cosa vuoi che succeda?». In realtà, più aumenta la distanza fisica, più diventano delicati due aspetti:

la sicurezza del lavoro : postazione, ergonomia, rischi connessi all’attività;

: postazione, ergonomia, rischi connessi all’attività; la sicurezza informatica e la riservatezza: reti Wi-Fi, dispositivi, documenti, ambienti condivisi, schermi visibili, telefonate in luoghi non idonei.

Nel telelavoro, proprio perché la postazione è di solito fissa, è più facile definire standard e controlli. Nel lavoro agile l’elasticità del «dove» rende fondamentali la formazione e una policy chiara, per evitare incidenti e violazioni anche involontarie.

Su questo fronte la normativa si è mossa. La legge annuale sulle PMI ha modificato il Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) formalizzando un obbligo di informazione e prevenzione per chi lavora da remoto: il datore deve consegnare ogni anno al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un’informativa scritta che descriva in modo chiaro i rischi generali e specifici dell’attività e le buone pratiche di prevenzione (pause regolari, corretta illuminazione, posizione di monitor e tastiera, uso di sedie adeguate).

Sul versante delle tutele, il lavoratore agile è protetto: la copertura INAIL in caso di infortuni e malattie professionali vale anche per le prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e per il tragitto tra l’abitazione e il luogo prescelto per lavorare (circolare INAIL n. 48/2017).

Chi ha la priorità: fragili, genitori e caregiver

Nel 2026 i datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi di lavoro agile sono tenuti a riconoscere priorità ad alcune categorie, in base al Decreto conciliazione vita-lavoro (D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105). Hanno corsia preferenziale:

i genitori con figli fino a 12 anni, o senza limiti di età in caso di figli con disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992);

i lavoratori con disabilità grave accertata;

i caregiver , ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della Legge n. 205/2017;

, ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della Legge n. 205/2017; i lavoratori fragili e chi versa in una temporanea difficoltà di salute, personale o familiare.

L’accesso allo smart working per queste categorie è garantito in forma semplificata sia nel pubblico sia nel privato, ma sempre attraverso specifici accordi individuali e, nel privato, con la comunicazione preventiva obbligatoria. In ogni caso l’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria: l’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del licenziamento né può essere oggetto di provvedimenti disciplinari.

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Telelavoro e smart working nella PA: qui le parole contano doppio

Nel pubblico le distinzioni tendono a essere ancora più nette, perché i contratti e gli orientamenti applicativi separano le modalità. L’ARAN, per esempio, distingue tra lavoro agile (senza vincoli di orario e di luogo) e lavoro da remoto (luoghi predeterminati e vincoli di orario), richiamando anche la disciplina del telelavoro prevista da precedenti riferimenti.

La direzione è comunque di apertura. Con il rinnovo del contratto delle Funzioni Centrali 2025-2027 è stato reso possibile concordare un numero di giorni di lavoro da remoto anche superiore a quelli in presenza, tramite accordi individuali che fissano obiettivi e modalità della prestazione. Il nuovo CCNL Funzioni Centrali, in vigore nel 2026, introduce inoltre lo smart working nella PA anche per i nuovi assunti di Ministeri, Agenzie fiscali e altri enti, con l’obiettivo di rendere più attrattivo l’impiego pubblico. Nella PA, tuttavia, l’autorizzazione al lavoro agile resta rimessa alla valutazione dei dirigenti responsabili, compatibilmente con le mansioni. Morale: dire «smart working» in modo generico può essere fuorviante. Vale ancora di più la regola: prima il modello, poi l’etichetta.

Tre esempi pratici per capire

Esempio 1: telelavoro. Se lavori stabilmente tre o cinque giorni a settimana dalla stessa postazione a casa, con orario definito e attività identiche a quelle d’ufficio, è molto probabile che tu sia in telelavoro, o comunque in una modalità «rigida» di lavoro da remoto.

Esempio 2: lavoro agile / smart working. Se alterni ufficio e lavoro fuori sede, non hai una postazione esterna unica, lavori per obiettivi e hai fasce di contattabilità con una disconnessione concordata, quello è lavoro agile.

Esempio 3: «oggi resto a casa». Se ti capita di lavorare da casa ogni tanto, la domanda vera non è dove sei, ma quale disciplina si applica: accordo di lavoro agile? Policy interna? Lavoro da remoto contrattualizzato? Senza quel pezzo, «smart working» resta solo un’etichetta.

Come scegliere (senza farsi del male): le domande giuste

Che tu sia un lavoratore, un HR o un imprenditore, il modo più intelligente di scegliere non è chiedersi «meglio smart working o telelavoro?», ma farsi tre domande operative.

La prestazione è misurabile per obiettivi e risultati, oppure richiede presidio costante e procedure rigide?

La sicurezza (dati, strumenti, riservatezza) regge anche fuori da una postazione fissa?

Manager e team hanno una cultura di coordinamento che non si basa sul controllo minuto per minuto?

Se la risposta tende verso obiettivi e autonomia, il lavoro agile è la strada naturale. Se tende verso presidio e standardizzazione, il telelavoro può essere più adatto.